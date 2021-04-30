Не рассадой единой, или как садоводам подготовиться к сезону. Фото предоставлено "КП".

Близятся майские праздники, а это значит, что многие горожане отправятся на свои дачи и загородные участки. Редакция «Комсомольской правды» – Тюмень» сделала небольшую шпаргалку дачникам о том, что нужно не забыть, уезжая из города:

1. У природы нет плохой погоды

Хотя весна уже вовсю радует нас солнечными денечками, по ночам еще напоминает о себе зима. Уезжая на дачу, посмотрите прогноз погоды на ближайшие дни. Запаситесь теплой одеждой по сезону. На всякий случай прихватите резиновые сапоги и непромокаемые плащи. Если необходимо, купите небольшой обогреватель.

2. Не подцепить клеща

Весна, конечно, повод порадоваться первоцветам и пенью птиц, но не стоит забывать и об опасностях этого сезона: это самое активное время для клещей. Поэтому, выбираясь на природу, обязательно обработайтесь защитой от насекомых, не забудьте о домашних питомцах! Если есть возможность, имеет смысл обработать весь участок. А после уже можно не паниковать при виде любой букашки.

3. Забота о близких

Перед тем как отправитесь в лес или окажетесь в незнакомой местности, прочитайте и расскажите своим близким правила поведения на природе: одеться в яркую одежду, по пути оставлять метки, не подходить близко к воде и не ступать на подтаявший лед. Позаботьтесь о том, чтобы на начало прогулки у всех были заряжены гаджеты. Детям и пожилым родственникам можно подарить часы или браслеты с трекерами, которые помогут отслеживать их место положения и в случае необходимости прийти на помощь.

4. Серфинг в интернете

Не все готовы за городом полностью отказаться от привычек цивилизации: любимого кино передачи или серфинга в интернете. Чтобы не остаться на даче без всего этого, подключите спутниковое ТВ и мобильный интернет. МТС к началу сезона подготовили комплексное предложение, куда входят одновременно четыре услуги: спутниковое телевидение, мобильная связь, мобильный доступ в интернет через роутер на несколько устройств и подписка на онлайн-кинотеатр KION.

5. Relax на природе

За город большинство из нас едет отдохнуть от городской суеты. И лучше всего, если отдых активный. Не забудьте спортинвентарь: мячи, ракетки, фрисби. И куда уж на природе без шашлыков! Но помните, что в этом году в силу вступил закон о запрете разведения огня даже на дачных участках. Жарить мясо на открытом огне можно только в специально оборудованных местах! Продукты для барбекю покупайте только в проверенных местах и обязательно проверяйте сроки хранения.

Надеемся, что подборка наших советов поможет вам отлично провести праздники на даче, отдохнуть, убрать территорию и наметить грядки для новых посевов.