«Бывало и так, что язык булавкой к щеке прикалывали, чтобы не запал – так делать нельзя»: тюменские врачи скорой помощи провели мастер-класс по оказанию первой помощи при остановке сердца

При обнаружении человека в бессознательном состоянии шансы спасти его, оказав помощь в первые 4 минуты, примерно 85% Фото: Мария Толстихина

Конфеты, пуговицы и даже зубы – это и многое другое приходилось вытаскивать медикам из дыхательных путей пациентов. Но это лишь малая часть того, с чем приходится сталкиваться врачам скорой помощи в повседневности. Сегодня, в День работника скорой помощи, тюменцы поздравили медиков с профессиональным праздником, а специалисты в свою очередь научили жителей правилам оказания первой помощи.

На уличной площадке подстанции скорой помощи № 3 неравнодушные жители и волонтеры регионального клуба «МыВместе» весело и дружно поздравили сотрудников скорой помощи. А после вручили им угощения в виде кексов с надписью «Спасибо» и яркие открытки в форме сердец.

– Очень приятно получить такие поздравления. Сегодня весь день наполнен положительными эмоциями. Всем большое спасибо за такую огромную поддержку и поздравления. Все открытки мы храним, не выбрасываем. Даже самая маленькая – уже вызывает улыбку, – поделилась эмоциями заведующая подстанции № 3 Ирина Ильинична Коренькова.

После сладкого поздравления последовал красочный флешмоб «Спасибо медикам»: участники события выстроились с воздушными шарами красного и белого цвета в руках, образовав цифру 103 (номер вызова бригады скорой помощи). А после разом выпустили шары в небо, громко поздравляя специалистов.

– В нашей работе сложнее всего неизведанность: приехать на вызов и не знать, что там. Надо быстро оценить обстановку и суметь оказать первую медицинскую помощь. При этом больше всего в нашей работе мне нравится неожиданность: неизведанность порождает большой интерес. Ну и, конечно, приятно осознавать, что ты помог человеку, что ты спас его, – рассказала Елена Васильевна Чемакина, фельдшер по приему и передаче вызовов бригады скорой помощи.

Приняв поздравления, медики рассказали собравшимся, как оказывать первую помощь при остановке сердца. Действовать необходимо незамедлительно. Дело в том, что если оказать медпомощь в первые 4 минуты после обнаружения человека в бессознательном состоянии, то шансы спасти его – примерно 85%. После истечения этого времени – успешность сердечно-легочной реанимации стремительно понижается.

Обнаружив человека лежащим на земле, необходимо выполнить следующие шаги:

– Важно помнить, что на счету каждая минута. Вместо того, чтобы сразу звонить в скорую, выполните первые шаги и убедитесь, жив человек или нет. Вызвать скорую вы можете всегда, а после 4 минут смерти шансы вернуть пациента к жизни очень малы. Выполняйте все грамотно, быстро, но не спеша. Были случаи, когда ввиду изобретательности люди прикалывали язык к щеке булавкой, чтобы тот не запал. Такие выдумки могут привести к худшим последствиям. Лучше делать все по инструкции и стараться не паниковать, – заключила специалист по связям с общественностью ГБУЗ ТО «Станция скорой медицинской помощи» Ирина Герасимова.