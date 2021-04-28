В Тюмени стартовал дорожный ремонт. Начали с улицы Чаплина и Московского тракта

В Тюмени стартовал дорожный ремонт. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени стартовал дорожный ремонт, который коснется участков дорог в разных районах областного центра. Первыми порадуются новому асфальту жители домов на улице Николая Чаплина (ул. Трактовая – ул. Салехардская) и Московского тракта (ул. Магнитогорская – обход города Тюмени). Тут не только заменят дорожное покрытие, отремонтируют колодцы и бордюрный камень, но и нанесут разметку и установят необходимые знаки.

Фото - "Тюмень - наш дом" в ВК.

– В Тюмени короткий дорожный сезон, который напрямую зависит от климатических условий. Чтобы за полгода выполнить весь объем запланированных работ и не создавать сильных заторов, мы стараемся не концентрировать технику в одном месте, а распределять ее по всему городу. На магистральных улицах подрядные организации чаще всего работают в вечернее и ночное время. При капитальном ремонте, особенно когда требуется замена и прокладка новых коммунальных сетей, возможно полное перекрытие участка, тогда обязательно предлагаются пути объезда. Дорожный ремонт всегда несет неудобства участникам движения. Но в результате мы получаем новую, ровную дорогу, – заявил председатель комитета департамента дорожной инфраструктуры и транспорта города Евгений Захаров.

Фото - "Тюмень - наш дом" в ВК.

В администрации города в свою очередь отмечают, что в связи с ремонтом у автомобилистов могут возникать временные трудности в передвижении, однако их пытаются свести к минимуму. Например, при обновлении дорог используется метод фрезерования дорожного полотна, который не предполагает полного перекрытия улицы. Чаще всего на момент ремонта происходит сужение дороги, о котором предупреждают временные дорожные знаки.

Кстати, узнать о перекрытии дороги можно в онлайн-режиме в мессенджере Viber, сообщество «Дороги Тюмени». Участники, получая сообщения о ремонтах, схемах объездов, отключении светофоров, могут планировать маршрут передвижения.

Стоит напомнить, что в этом году специалисты построят более 15 километров новых дорог. Так, работы продолжаются по семи переходящим с прошлого года объектам – в микрорайоне Ямальский-2, в ж.р. Березняковский (ул. Новоуральская, ул. Ноябрьская, ул. Нефтеюганская), в микрорайоне Новопатрушево (пробивка ул. Монтажников от ул. Федюнинского до границы г. Тюмени, строительство ул. Валентины Трофимовой), в микрорайоне Восточный-2 (завершение работ по строительству ул. Энергостроителей от бульвара Б. Щербины до ул. Малой Боровской) и в районе д. Плеханова. Также завершается реконструкция транспортной развязки в разных уровнях на пересечении ж/д Москва – Владивосток с ул. Мельникайте и реконструкция ул. Мельникайте на участке от реки Туры до ул. Дружбы.

Фото - "Тюмень - наш дом" в ВК.

Кроме того, организованы работы по строительству транспортной развязки на пересечении ул. Мельникайте и ул. Дружбы, планируется выполнение работ по строительству ул. П. Прокопьева и ул. А. Сазонова в микрорайоне Казарово. В планах отремонтировать 85 километров дорог, в том числе 17 км – в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

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