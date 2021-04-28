Авторский квартал «Машаров» преобразит центр Тюмени. Фото предоставлено "КП".

Сибинтел-холдинг продолжает традицию называть собственные объекты в честь знаменитых тюменцев.

Так, очередной проект компании в сегменте жилой недвижимости будет называться «Машаров». На прошлой неделе состоялась его презентация.

– В своих объектах мы всегда вспоминаем прошлое: Петр Столыпин изменил историю Тюмени, Александра Даудель была меценатом, основателем знаменитого Аптекарского сада, продукция чугунолитейного завода Николая Машарова была известна всей области… Такими названиями мы возрождаем память, чтобы у молодежи было понимание и уважение к прошлому, возникало чувство патриотизма, – пояснил председатель совета директоров ООО «Сибинтел-Холдинг» Владимир Шевчик.

Фото предоставлено "КП".

Авторский квартал «Машаров» появится ровно на том месте, где в 1901 году Николай Дмитриевич Машаров, один из крупнейших тюменских купцов-промышленников, основал первый в Тюмени чугунолитейный завод. Разрабатывали проект квартала итальянские архитекторы Эмилиано Шакка и Джузеппе Рустиньоли, однако куратором оставался сам девелопер.

Застройка в границах улиц Станкостроителей – Советская – Максима Горького – Северная займет территорию в 6,65 га. Первый дом предполагается возвести ближе к скверу Николая Машарова. Но застройщика волнует пространство и за пределами жилого квартала.

– Когда мы подходим к освоению территории комплексно, понимаем, что проектируем не только в рамках своей площадки. Мы думаем, как сделать, чтобы было интересно всем горожанам, – добавил Владимир Шевчик.

По словам директора департамента развития «Сибинтел-Холдинга» Ирины Кириловой, прежде всего по согласованию с городскими властями предполагается изменить транспортный каркас центра Тюмени и создать дублера улицы Профсоюзной. Новая улица соединит улицы Мориса Тореза и Советскую. В планах компании также реконструкция и строительство третьей очереди торгового центра «Гудвин», поэтому участок дороги рядом с этим объектом также изменит направление.

Приятные сюрпризы ждут горожан, любящих пешие прогулки. Так, прилегающую к застройке территорию на улице Северной планируют превратить в парковую зону с прогулочными аллеями, велодорожками, детскими и спортивными площадками. Реконструируют и сквер Машарова, здесь обновят пешеходные дорожки, увеличат озеленение, места для отдыха, облагородят мемориальную зону. А на улице Станкостроителей пешеходная аллея будет продлена до драматического театра. Но и это еще не все.

– Так как территория, на которой будет построен авторский квартал, расположена в центре города, закрыть ее глухим забором мы считаем неправильным. Поэтому было решено отдать часть участка под пешеходный бульвар с ландшафтным озеленением, арт-объектами, малыми архитектурными формами и детскими площадками. Эта прогулочная зона начнется от улицы Республики, пройдет через сквер Машарова до ТЦ «Гудвин», – рассказала Ирина Сергеевна.

Фото предоставлено "КП".

В жилой квартал войдут восемь домов, которые будут возведены за 5 – 6 лет. Сдача первой очереди запланирована на 2023 год.

Сегодня первому дому присвоен адрес: ул. Республики, 67, однако в скором времени компания переименует его: Сквер Машарова, 1.

По словам директора по маркетингу и продажам Марины Захаровой отличительная особенность проекта – индивидуальная авторская архитектура каждого следующего дома в квартале.

Над концепцией работали итальянские архитекторы, которые учитывали, что жилой комплекс находится в самом центре областной столицы и должен стать не только комфортным для проживания, но и как минимум украшением города.

Фасад жилого комплекса сочетает кирпич ручной формовки, витражные оконные конструкции, декоративные ламели и конструктивные элементы, напоминающие стволы и ветви деревьев.

В первом доме будет 19 этажей и 239 квартир. Застройщик продумал более 20 планировочных решений – от небольших студий до трехкомнатных квартир и формата хайфлэт. Одним из преимуществ дома станут «парящие дворы». Они расположатся на стилобате второго этажа и эксплуатируемой кровле 19 этажа. Там можно будет заниматься спортом или отдыхать на свежем воздухе.

Завершающим аккордом комфортного проживания в авторском квартале «Машаров» станет собственная управляющая компания.

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