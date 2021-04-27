На форуме «Семья» рассказали, зачем подростки тренируются на родителях. Фото предоставлено "КП".

Областной форум «Семья» широко известен в Тюмени и за ее пределами. Вот уже второй год образовательное мероприятие для родителей проводится в формате онлайн, собирая у экранов компьютеров и смартфонов большую активную аудиторию.

Всех, кто присоединился к трансляции форума в 2021 году, ждали выступления руководителей органов исполнительной власти, а также лекции от семейных и подростковых психологов, в том числе столичных специалистов. Зрители прямого эфира не только слушали выступления спикеров, но и задавали вопросы, на которые получали ответы в режиме реального времени, независимо от того, в каком районе Тюменской области проживают.

Организатором мероприятия традиционно выступил федеральный партийный проект «Крепкая семья». Открывая форум и приветствуя его участников, куратор и организатор проекта, депутат Тюменской областной думы Елена Кашкарова отметила, что меняется формат работы, но одно остается неизменным: главной целью форума «Семья» остается предоставление максимума полезной информации. Чтобы родители чувствовали себя защищенными, уверенными в завтрашнем дне и могли выстраивать гармоничные отношения в семье.

В рамках образовательной площадки «Психология» родители вместе со спикерами – опытными практикующими психологами – постарались разобраться в вопросах эмоционального климата в семье. Одной из самых животрепещущих тем, вызвавшей большое количество откликов и вопросов, стала лекция под названием «Самооценка и личные границы подростка». Стабильная самооценка – один из ключевых факторов успеха и благополучного развития. Откуда она берется, как формируется, что на нее влияет? Почему в подростковом возрасте обостряется восприятие личных границ и шатается самооценка? Что делать родителям, которые хотят помочь своим детям в этот непростой для них период, подробно объяснил Никита Карпов, детский и подростковый психолог (г. Санкт-Петербург).

- Никита, расскажите, пожалуйста, как и из чего складывается самооценка. Как влияют на ее формирование родители?

– Тема самооценки – одна из моих любимых, потому что это одна из ключевых вещей, которые позволяют нам, даже взрослым людям, жить счастливо и с удовольствием. Что это за зверь такой? Уже из названия термина совершенно очевидно, что самооценка – это то, как я вижу себя и свои достоинства, недостатки, особенности и, соответственно, как к ним отношусь. «Я со всем этим – я какой? Хороший или не очень хороший?» Очевидно, что если с самооценкой все в порядке: я себе нравлюсь, уважаю, знаю и люблю себя, то мне легче живется, а другие люди ко мне лучше относятся. Если у меня с этим сложности – я себя недооцениваю, в себя не верю, отношусь к себе плохо, то я буду и окружающих в этом подозревать. Даже если они будут относиться ко мне нормально, я буду считать, что меня никто не любит. Для детей и подростков это очень характерная история. Как появляется самооценка? Все очень просто. Когда ребенок маленький, вокруг него есть только родители. И основная информация об окружающем мире и о нем самом поступает от них, поэтому самооценка сильно зависит от того, как относятся к ребенку родители. Если его любят, носят на руках, уважают, то все более-менее нормально. Поэтому к маленьким детям нужно стараться относиться максимально позитивно. Чем больше любви и заботы, тем прочнее будет самооценка.

- Получается, если родители ребенка по какой-то причине в детстве недолюбили, то в будущем его самооценка будет низкой?

– Сразу скажу, что завышенная и заниженная самооценка – это такие бытовые термины. На самом деле, самооценка бывает адекватная либо неадекватная в зависимости от того, соответствует она тому, что у меня есть, или нет. При несоответствии она может быть уже более высокой либо более низкой, а чаще всего она скачет туда-сюда, особенно у подростков. Когда ребенок становится старшим дошкольником или младшим школьником, помимо родителей в его жизни появляются другие значимые взрослые: учительница начальных классов, бабушки-дедушки, если они близки к семье. Их мнение тоже становится достаточно значимым. Кроме того, ребенок попадает в детское пространство, начинает замечать сверстников, которые тоже становятся для него важными и значимыми. Значимость мнения родителей чуть-чуть понижается, и это уже начало подросткового возраста, а значимость мнения ровесников в какой-то момент взлетает до небес. Примерно в это же время в жизни детей появляется интернет – мощнейшее инфополе и еще одна среда, где ребенок обнаруживает кумиров, листает «лакированные» картинки инстаграма. Согласитесь, с ними даже взрослым сложно себя сравнивать, а детям и подавно. Подростки, у которых все и так не очень устойчиво, начинают еще больше переживать. Но из этого не следует, что их нужно ограждать от информации, а означает, что им нужно помочь свою самооценку достроить и сформировать.

- Какие главные различия между самооценкой подростка и взрослого человека?

– Следующий этап – когда от сверстников мы приближаемся практически уже ко взрослой самооценке, но до нее остается еще небольшой шаг. Для подростков, которые учатся в старшей школе, более значимыми становятся их собственные результаты – то, что они делают, чего достигают. И это становится более важным, чем мнение родителей, и в какой-то момент – даже более важным, чем мнение сверстников. Родители подростков наверняка неоднократно слышали: «Ну что такое ты мне опять говоришь? Ты моя мама, поэтому всегда будешь хорошо обо мне отзываться. Мои друзья – что они понимают? А у меня вот не получилось…» На следующем этапе стабильность самооценки подростка пропадает, потому что принципиально меняется ее структура. У взрослого человека, в отличие от детской, самооценка становится дифференцированной, складывающейся и зависящей от большого количества параметров. У взрослого нет комплексной самооценки «Я хороший, я плохой». В подростковом возрасте родители начинают переживать за самооценку ребенка, потому что она становится очень шаткой по разным причинам, начиная от того, что меняется ее структура, и заканчивая тем, что у подростка меняется буквально все. Очень характерна картина, когда подросток с утра встает с самоощущением «я король мира», после завтрака он уже «ничтожество, которое никто не любит…», а через пятнадцать минут все снова поменялось. Важно понимать, что это не игра – дети в этом возрасте реально страдают, переживают и так себя ощущают. Если самооценка не очень адекватная и ребенок склонен ниже себя оценивать, ему будет труднее общаться с людьми, проявлять инициативу, сложнее достигать результатов, налаживать социальные контакты, что суперважно в подростковом возрасте. Нет результатов – страдает самооценка: получается такой замкнутый круг.

- Как родителям помочь своему ребенку в этом возрасте, благотворно повлиять на самооценку подростка?

– Самое главное – не навредить и не помешать. Потому что наше позитивное влияние на самооценку подростка ослабевает и может стать практически незаметным для него, но при этом оно должно быть. Это как воздух: пока он есть – все отлично, как только он пропадает – мы начинаем задыхаться. Подростки могут вполне спокойно обесценивать все то хорошее, что вы о них говорите. Но это надо продолжать говорить. Очень важно в общении с ними избегать критики. Критика – это очень плохой инструмент для достижения любой цели, кроме как задеть человека. Нам иногда кажется, что стоит хорошенько покритиковать, как сразу внутри взовьется пламя и появится желание становиться лучше. Но обычно внутри взвивается пламя и хочется убивать – у подростков совершенно точно. При этом подростки очень чувствительны ко всему, что может касаться их внешности, результатов. И если мы при помощи критики здесь стараемся что-то улучшить, мы наносим еще один удар по их самооценке и получаем агрессию по отношению к нам. Критикуя их, мы тем самым выбиваем почву из-под ног, в результате чего ребенок становится еще менее уверенным в себе. Достаточно частая история, когда мамы девочек им говорят: «Ну что ты так размалевалась?» или «Совсем себя распустила – соберись!» Нам кажется, что она соберется, но это не так. Ей больно, и она становится только слабее от этого. Инструменты критики неэффективны в любом возрасте, они не приносят пользы. Вдобавок от подростка вы можете получить в ответ очень острую реакцию и конфликт. И такие вещи запоминаются.

- Если нельзя критично высказываться о подростках, то как можно корректировать их поведение, внешность?

– Очень важно для себя сформулировать: а чего я хочу добиться своим замечанием? Родителям нужно определиться, какая задача сейчас главнее: тактическая или стратегическая. Скажем: чтобы девочка не вышла в размалеванном виде на улицу или обратила внимание на то, каким образом можно качественно накраситься, например, и научилась этому. И если мы понимаем, что стратегическая задача важнее – а она важнее, то нужны какие-то иные способы. Как вариант, пойти вместе к визажисту. В общении с подростками мы избегаем критики, потому что она тлетворно влияет на самооценку, и продолжаем хвалить.

- А как самооценка связана с личными границами?

– Самооценка достаточно сильно связана с вопросом личных границ. До определенного момента, пока дети еще совсем маленькие, между ними и нами, взрослыми, границ не существует. Ребенок начинает впервые отрываться от родителей, ощущать себя отдельным, сталкиваться с границами внешними и со своими в возрасте трех лет. Он начинает их обозначать: «Нет, не хочу, я сам, не лезь, отдай, не трогай!» Кстати, подростковый возраст считается своего рода реинкарнацией кризиса трех лет. Подростки учатся ощущать границы свей личности, свою территорию. Причем слово «границы» нужно понимать в широком значении – это не только про личную комнату, но и про способности, потенциал, эмоции. Родителей обычно задевает, когда подростки не разрешают к ним заходить, трогать и смотреть вещи, брать телефон. При этом, что самое интересное, границам обучаются в детстве. И первые, с кем ребенок учится отстаивать границы, – это родители. Человек не может сразу пойти во внешний мир и там тренироваться. Ему нужно обучаться этому в безопасной обстановке, а родители руки в боки и говорят: «Как так? Ты меня в свою комнату не пускаешь?» Тем самым мы сообщаем подростку, что его границы не имеют значения. Хочешь ты или не хочешь, ты здесь – никто. А потом родители переживают, когда ребенок не может сказать «нет».

- То есть родители должны уступать и разрешать подросткам тренироваться на себе?

– Дети тренируются на родителях. И, наверное, наша ключевая задача – это дать им на нас потренироваться, чтобы дети с нашей помощью обрели уверенность, поняли, что они могут отказывать, ощутили границы, которые они способны защитить. Поняли, что другие люди должны эти границы уважать. Ребенок на нас потренируется и пойдет в реальность. Не бывает так, что дома ничего нельзя, подросток не имеет права «вякнуть», а в классе он будет себя отстаивать. Обращайте внимание на подростков, потому что они заявляют, что с ними делать можно, а чего нельзя. Они озвучивают эти правила и демонстрируют их. И будет здорово, если мы пойдем им навстречу, научимся эти правила соблюдать. Причем не формально, а на самом деле. К примеру, подросток говорит: «Это моя территория, не заходите». Родители соглашаются и начинают стучаться перед тем, как зайти. Но ответа они не дожидаются – стучатся и сразу заходят и, начиная разговаривать с подростком, удивляются, почему он агрессивный. Конечно, он будет агрессивным, ведь вы только что проломили его границы, и он готов защищаться. Важно хвалить и поддерживать своего подростка, позитивно к нему относиться и не критиковать, соблюдать его правила и границы. Помнить, что подростки на нас учатся.

- Как еще можно снизить уровень конфликтности, когда в семье подросток?

– Конфликтные моменты возникают, когда наши представления о том, что необходимо сделать, противоречат его представлениям о том, чего хочет он и где его границы. Я не призываю позволять подросткам все и отпустить их полностью – это каждый родитель решает самостоятельно. Я предлагаю внимательно посмотреть на все ситуации, где происходят такие стычки, и там точно окажется 10 – 20 процентов моментов, от которых можно смело отказаться, и ничего не изменится. Никакая эффективность не пострадает. Критерий очень простой: это и так неэффективно. Вы воюете, а результата все равно нет, а конфликт есть. Задача родителей – помочь. Сложнее всего это сделать в ситуации, когда самое важное – мнение сверстников. И это то, чем мы не управляем. Но мы можем повлиять на эмоциональное состояние ребенка и на его способность к рефлексии, к которой подростки 11 – 13 лет не склонны. Родители могут научить ребенка тому, как пережить эмоции: принять, справиться с ними, а дальше проанализировать и переработать эту информацию. Важно уметь выслушивать подростка, не обесценивая его переживания.

- Наверное, не стоит предъявлять к подростку слишком высоких требований?

– Не нужно забывать, что для подростков важны результаты. Это то место, где родители чаще всего «прокалываются». Самая частая родительская стратегия: когда все нормально, мы не реагируем, а за «косяки» ругаем и ждем подвигов. Нам нужно научиться замечать результаты ребенка и радоваться его успехам, даже если в ваших глазах это не подвиг. Если мы радуемся только подвигам, то растим невротика – «достигатора», который без подвига не чувствует себя счастливым. Не менее важно помогать ребенку замечать его собственные достижения, иначе складывается заколдованный круг – подростки находятся в постоянном негативном отношении к другим, к себе. Они вообще не склонны видеть хорошее, игнорируют это и подгоняют все под драматичную картину своего мира. Задача родителей: научить подростка справляться с эмоциями и замечать то, что у него получается. Но начинать придется с себя – учиться считать даже небольшие достижения результатом. Самооценка не складывается из подвигов. Жизнь не состоит из подвигов, она состоит из ежедневных результатов. И если я буду относиться к этому скептически, то буду сам себе копать яму и каждый вечер ложиться спать несчастным с мыслью о том, что сегодня снова луну с неба не достал.

- Поступили вопросы от слушателей форума, вот один из них. Школа не может не быть токсичной. Она ломает границы и втаптывает самооценку в грязь, потому что ребенок с нормальной самооценкой и отстроенными границами ненавистен учителю. Так ли это?

- Школы разные. Да, государственная система часто стремится к «уравниловке», к максимально удобному для учителя взаимодействию, когда никто не заявляет о своих правах. При этом сейчас ситуация перевернулась с ног на голову. Законодательно школа и учителя – бесправные, и дети могут творить практически все, что хотят. Но описанная ситуация тоже встречается: система не имеет возможности разом заменить всех педагогов на молодых, умных, адекватных. Важно, что детям с собственным мнением, личными границами, не очень послушным в стандартных школах сложнее, чем остальным. При этом очень важно, какой у ребенка тыл. Если у него есть поддержка и родители говорят: «Да, тебе трудно, но мы тобой гордимся, уважаем твою позицию. Давай другую форму взаимодействия с учителем выберем, чтобы на ровном месте агрессии не вызывать». Иными словами, если у подростка есть обоз с ресурсами в виде поддержки, он с этим справится и через это пройдет. Другое дело, что родителям нужно решить, нужна ли их ребенку эта ежедневная борьба или лучше найти другую школу или учителя. Чтобы держать границы, ему нужны ресурсы, энергия. Вера родителей в своего ребенка будет давать ему энергию.

- Как помочь ребенку защититься от нападок со стороны учителя? Как понять, что это, к примеру, абьюз?

- Если учитель оскорбляет, повышает голос, предвзято относится к ребенку, что выражается в заниженных оценках, это очевидный абьюз. Нельзя оставлять его одного на этой амбразуре, нужно разговаривать с администрацией школы, разрешать конфликт. Вообще, наша задача не в том, чтобы бороться с окружающим миром, а в том, чтобы создать ребенку условия, в которых он максимально эффективно будет развиваться. И если мы считаем, что для этого ему нужно учиться в спокойной обстановке, то лучше найти место, где будет проще. Стоит взвесить свои ресурсы: готовы ли вы воевать с администрацией и учителями или нет. Кто-то считает важным, чтобы ребенок научился противостоять, и готов брать на себя нападки со стороны педагогов. Здесь нет универсального ответа – решать родителям. Любая стратегия хороша, когда отвечает вашим задачам и особенностям ребенка.

- В кадетских школах вопроса о границах даже не возникает, их просто нет. И родителя нет рядом. Как тут быть?

- Кадетская школа – это военизированная система со своими правилами, нормами. Информация о том, что и как там происходит, открытая. И если мы отдаем туда ребенка и помещаем его в эту среду, то соглашаемся принимать эти правила. Бросать ребенка в клетку с тиграми и потом переживать, что они его поцарапают, на мой взгляд, не очень корректно. Если вы не согласны с таким устройством системы, не отдавайте туда ученика. Это не обычная школа, это военная организация, где учат определенным вещам и воспитывают определенные качества. Там есть нормы, которым надо соответствовать. И далеко не всем детям полезно учиться в кадетской школе. При этом есть определенный тип людей, которым там будет хорошо, и кто сможет в таких условиях максимально раскрыться. Я не сторонник мнения, что из хлюпика можно сделать мужика, отдав его в кадетскую школу. Выстреливает один случай из тысячи, а остальные 999 страдают всю свою жизнь. Поэтому решение здесь принимает родитель. Ребенок в силу своего возраста не может взвесить за и против. Я бы предложил проводить «тест-драйв» для кадетских школ: отдавать туда детей на месяц и только после этого принимать решение для себя и для своего ребенка. Иначе получается ситуация: мы за него решаем и потом переживаем.

- Как можно компенсировать ситуацию, когда в школе ребенок получает поток негатива и потом приносит его домой в семью. И эти эмоциональные качели продолжаются на протяжении всего учебного года. Как быть и что сделать, чтобы школа не была для ребенка настолько токсичной?

- Варианты разные: от того, чтобы поменять школу, до разбора ситуации, а что же там случилось? Важен возраст ребенка и то, что у него происходит. Может, обстановка в классе не сложилась. Если речь о подростке лет двенадцати, то для него самое важное в школе – это тусовка и общение. Если этого нет, то остается только «нудятина», учителя и, конечно, радости не будет. Я бы разбирался с тем, что дает такой негатив и почему ребенок в таком состоянии. Смотрел и дальше принимал решение: делать что-либо с его восприятием ситуации, налаживать контакты или менять школу – это первое. И второе, умение справляться со своими эмоциями – этому тоже можно детей обучать, прежде всего, моделируя: как я говорю про эмоции, как я принимаю эти эмоции, как я помогаю разбираться.

- Как закрепить личное пространство детей-погодок в многодетной семье?

- В такой ситуации очевидные сложности с личным пространством. Вряд ли у каждого есть по комнате. Ищите возможность создать что-то свое: это может быть угол, полка, игрушка, шкафчик, тумбочка. Не так важно, большая это территория или нет, главное, чтобы она была неприкосновенна. Нужно, чтобы ребенок получил опыт того, что у него личное пространство есть, оно защищено и он имеет на это право.

- На что ориентироваться родителям при выборе школы: на учителей или на контингент учащихся?

- Не отвечу на этот вопрос напрямую. Вы должны делать выбор в зависимости от того, какая у вас цель и задача. Есть родители, у кого в личной концепции имеется такое представление: ребенок должен получить качественное академическое образование. И они будут выбирать школу, где будет среда, заточенная на то, чтобы учиться, и где это образование дадут. Было бы здорово, если родители при этом учитывали особенности, интересы и желания ребенка. В таких школах, как правило, работают учителя старой формации, они качественно учат, но чаще всего без индивидуального подхода, потому что там очень высокая нагрузка. Это своего рода плата. Наша задача – взвесить цену и ценность. Есть родители, считающие, что главное – чтобы вырос хороший человек: свободный, уверенный, умеющий взаимодействовать и жить с комфортом. Тогда можно выбирать школу не столь «напряжную», где будет вменяемый классный руководитель. Либо не классическую, а частную школу нового типа, ориентированную на развитие личных навыков, например. Выбор школы – это инструмент для достижения какой-то цели. Большая часть родителей реализует цель – минимальными затратами обеспечить «передержку» ребенка. При этом хотят не испытывать чувство вины. Если это так, не нужно предъявлять претензии к той школе, которая оказалась рядом. Если же представления о том, как должно быть, у вас есть, выбирайте школу в соответствии с ними.

- Как домашнее обучение влияет на самооценку и будущую социализацию ребенка?

- Обучение дома совершенно точно подходит не всем детям, у каждого из которых разные подходы к самоорганизации и различные мотивы. В школе ребенок находится среди других детей, и у него волей-неволей есть возможность взаимодействовать, которая, в свою очередь, тоже не всем нужна. Есть дети, испытывающие сложности в коллективе: их утомляет непрерывный шум, они не могут учиться, потому что у них нервная система так устроена. Наличие других детей не означает социализацию, это ее возможность. Не нужно, отдавая ребенка в школу, надеяться, что тем самым у него все будет классно. На домашнем обучении можно создать эти возможности. Это организационно сложно, затратно по деньгам, но это можно сделать. Такие дети более занятые – у них меньше времени уходит на учебу, потому что процесс настроен эффективнее, они больше занимаются получением других навыков и взаимодействием с другими. Домашнее обучение – тоже инструмент, и надо понимать, зачем и для какой цели вы его выбираете.

- Дети часто нарушают личное пространство папы. Что делать? Возможно, это какой-то сигнал?

- Ответ на вопрос зависит от возраста ребенка. Если это дошкольники, папе нужно учиться обозначать свое личное пространство. Хотя в идеале, когда у нас появляются дети, мы соглашаемся с тем, что в первые годы их жизни с нашим личным пространством будут сложности. Особенно если мы живем в однушке, у нас трое детей. Это история, которую необходимо признать и принять: маленькие дети этого не понимают. Важно научиться в какой-то момент говорить про личные границы – прежде всего, партнеру, чтобы он помогал ребенка переключить, тем самым давая возможность психологически и физически побыть одному. Это в том числе возможность моделировать ситуацию, как отстаиваются границы. Почувствуйте разницу в формулировке просьбы. «Вон отсюда!» или «Мне важно сейчас побыть одному. Дайте мне двадцать минут после работы, чтобы собраться с мыслями и пойти с вами играть». Для детей помладше это можно превратить в игру: нарисовать пещеру с драконом, повесить рисунок на дверь и попросить их не входить. Когда ребенок все равно будет стучаться, папа, изображая дракона, может порычать. А вообще, нужно признать, что дети нарушают личное пространство родителей, и это нормально. Они, особенно маленькие, не обязаны его соблюдать, потому что это вы их привели в мир и больше им должны. Если же вы отстаиваете личные границы, старайтесь моделировать и показывать, как это можно сделать, корректно и адекватно.

- Как вы оцениваете возможность обучения в одном классе с детьми с психическими расстройствами и отставанием в развитии?

- Инклюзивная тема достаточно сложная. В целом я – за это движение. При этом нужно понимать, что недостаточно поместить особенного ребенка в класс, вне зависимости от степени его психического или любого другого отклонения. Важно, чтобы вокруг этого была построена система: к этому были готовы учителя, дети и родители. Чтобы они знали, что это и зачем происходит. Когда учителя не знают, как с этим справляться, ученики не в курсе, а родители транслируют своим детям не ту ценность, которую несет инклюзивное образование, – одним словом, если система не готова, то получится плохо. Идея, которую нужно донести до своих детей, заключается в том, что люди разные, в том числе с отклонениями, они могут вести себя необычно, и это нормально. Важно решить, что ты с этим хочешь делать. Здорово, если ты будешь вести себя дружелюбно по отношению к такому ребенку, при этом отстаивая собственные границы и понимая, что особенный ребенок не всегда может их заметить. Поэтому, голосуя за этот подход, я считаю очень важным, чтобы он реализовывался системно.

Тема семейных отношений неисчерпаема. Разобраться в некоторых ее аспектах участникам областного форума «Семья» помогли спикеры секции «Психология». Все, кто желает прослушать полные выступления семейных и подростковых психологов, могут ознакомиться с материалами всех образовательных площадок форума на сайте для тюменских родителей «Детки!» по ссылке: www.detkityumen.ru/family2021/.

Ирина Яркова