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Общество27 апреля 2021 8:53

Дожди и сильный ветер: какая погода ждет жителей Тюмени перед майскими праздниками

Публикуем подробный прогноз погоды для Тюмени перед майскими праздниками
Вадим БегунВадим Бегун
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Какая погода ждет жителей Тюмени перед майскими праздниками.

Какая погода ждет жителей Тюмени перед майскими праздниками.

Фото: Вадим Бегун

В Тюмени на этой неделе погода устроит немало неприятных сюрпризов для горожан. В областной столице будет бушевать сильный ветер, а с неба прольется дождь.

Осадки в виде небольшого дождя ожидаются уже завтра, в среду, 28 апреля. Температура наружного воздуха по сравнению с сегодняшними пятнадцатью градусами выше нуля опустится на три градуса (ночью плюс шесть).

В четверг и пятницу станет еще прохладней – до плюс 10, эти два дня также будет идти небольшой дождь, ожидается переменная облачность. К тому же, горожанам будет докучать сильный ветер западного направления, который будет дуть со скоростью восемь метров в секунду с порывами до 16-18 метров в секунду. Забегая вперед – ветер не утихнет еще несколько дней, но самый сильный ожидается ровно через неделю – во вторник, 4 мая, – до 23 метров в секунду.

По прогнозам тюменских метеорологов, в выходные, на радость многим, станет относительно тепло, да и дожди прекратятся. Температура воздуха поднимется до 15 градусов со знаком плюс (правда, ночью будет «минус»), а в воскресенье совсем распогодится – до 20 градусов.

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