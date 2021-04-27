Борис Гребенщиков приехал в Тюмень с концертом, завернув по дороге в сувенирную лавку

Фото с концерта Фото: СОЦСЕТИ

Сегодня в Тюмень с концертом заглянул российский рок-музыкант Борис Гребенщиков, также известный как БГ, участник и идейный вдохновитель музыкальной группы «Аквариум». Перед тем как выступить перед тюменской публикой, БГ решил…заглянуть в сувенирную лавку! Да не в какую-нибудь, а в лучшую.

Выбор пал на галерею сувениров «Легенды Сибири». Ее хозяин, Михаил Михайлов, живо и эмоционально высказался о визите рок-звезды.

– ЛЕГЕНДА страны в Галерее сувениров «Легенды Сибири»!!! Сегодня с самого утра принимаем гостей! Со слов Бориса Гребенщикова, они с сопровождающим попросили таксиста отвезти их в самый лучший магазин сувениров в Тюмени!!! Вот так и нашли нас!!! Покупки, конечно, были, если вам интересно! Единственная незадача – я-то был на производстве в это время... Поэтому встреча прошла без меня, – с некой долей досады высказался Михаил на своей страничке в социальных сетях.

В сувенирной лавке занимаются производством сувениров и подарков из бивня мамонта, рога лося и ископаемых костей, а также проводятся мастер-классы. Неизвестно, что именно привлекло рок-музыканта, но, по словам хозяина лавки, несколько покупок он все же сделал.

Фото с концерта

Борис Гребенщиков с группой «Аквариум» вчера отыграли концерт в Тюменской филармонии, который начался в 19.00 по местному времени. Они представили тюменцам новую музыкальную программу под названием «ТОР». Изначально альбом задумывался как сборник интернет-синглов и неизданных песен.

– Альбом получился не разношерстной катавасией, а связной историей про сегодняшний день, – рассказывает сам БГ.