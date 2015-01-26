«В защиту человека труда» готовится к выходу в Госдуму

В Екатеринбурге состоялся первый съезд межрегионального движения "В защиту человека труда".

Общественное движение «В защиту человека труда» на фоне успехов в отстаивании своих инициатив намерено закрепиться в политическом поле России. По крайней мере, именно такие выводы напрашиваются, судя по деятельности объединения, соучредителями которого выступили нынешний полпред в УрФО Игорь Холманских вместе со своим коллегой по «Уралвагонзаводу» Андреем Лендой, возглавившим сейчас аппарат мэрии Нижнего Тагила. Окончательно же эти выводы были подтверждены на первом съезде движения, который прошел в Екатеринбурге.

В 2012 году И. Холманских и А. Ленда начали движение с многотысячного митинга в поддержку В. Путина.

Отметим, на счету движения уже есть несколько очевидных общественно-политических успехов. Днем его фактического рождения можно считать многотысячный митинг на Привокзальной площади в Екатеринбурге в поддержку Владимира Путина (и в противовес «болотным» протестам) – эффектный и эффективный ход привлек внимание к его организаторам, в числе которых были Ленда и Холманских. Съезд, кстати, прошел буквально «через дорогу» – в Доме культуры железнодорожников.

Игорь Холманских, напомним, вскоре после митинга (и после выборов президента) – сменил цеха УВЗ на работу полпредом – таким образом движение показало свое умение работать не только с массами, но и участвовать в кадровой политике самого высокого уровня. Отметим, еще один сопредседатель, Евгений Артюх, сейчас занимает руководящие роли в Общероссийском народном фронте, а Андрей Ленда руководит аппаратом администрации Нижнего Тагила – а «попутно» является секретарем Ассоциации депутатов и глав муниципалитетов, поддержанных движением «В защиту человека труда».

Наряду с Ассоциацией существует сразу несколько дополнительных структур, способствующих реализации политических планов движения. Так, начал свою работу дискуссионный «Тагильский клуб», а Владимир Путин еще раз подтвердил свою поддержку движению возрождением звания «Герой труда» – об этом его просили представители именно «В защиту человека труда».

С таким багажом движение и подошло к своему первому съезду, фактически – к обозначению своей политической программы. Это основное слово всего съезда – о выборах говорит и Холманских, и все делегаты.

Инициаторы "В защиту человека труда" И. Холманских и А. Ленда на встрече с президентом на "Уралвагонзаводе", 2012 г.

«Чтобы защитить человека труда, нужно быть во власти. Необходимо увеличить число кандидатов, которых будем поддерживать», — коротко обозначил суть задачи полпред. По его словам, главными партнерами партии остаются «Единая Россия» и ОНФ. Кстати, еще два года назад сторонние наблюдатели прогнозировали поглощение «фронтовиками» «людей труда», но прогнозы, очевидно, не сбылись.

Впрочем, найти свою нишу в политике движению еще предстоит. С одной стороны – есть его делегаты, которые с трибуны под одобрительные кивки полпреда гневно клеймили бюрократов, с другой – на съезд приехали губернаторы всех регионов УрФО – высшие представители той самой бюрократии и чиновничества. Сумеет ли движение использовать сильные стороны своих представителей, убрав из поля зрения слабые? Покажут уже ближайшие выборы. Впрочем, шансы на успех у «людей труда» довольно велики – тот же Андрей Ленда, работая в Тагиле, обеспечил победу и «Единой России» на выборах в гордуму, и помог мэру Сергею Носову обойти конкурентов. Так что люди с опытом и знаниями в движении есть, и главная задача полпреда, главного «человека труда» современной России, довериться профессионалам. Получится ли это – увидим через год.