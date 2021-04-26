«Все пазлы сложились»: известная тюменская блогерша родила ребенка после наставления бойца Александра Емельяненко

"Быть мамой - это большая ответственность и тяжёлый труд, но и огромное счастье" Фото: Соцсети

Прошлым летом известную тюменскую блогершу очень тепло и мило поздравил с днём рождения, пожалуй, самый знаменитый боец смешанных единоборств Александр Емельяненко. Тюменка Елена Станиславская, «Мисс улыбка Вселенной – 2019» и «Вторая королевы Голливуда – 2020», получила в свой день рождения, 6 июля, трогательное письмо от спортсмена и давнего друга:

«Дорогая моя подруга! Поздравляю тебя с днем рождения! Присоединяюсь к тем пожеланиям, которые ты услышала в этот день. Чтобы они все сбылись, чтобы всё у тебя было хорошо, чтобы ты жила и радовалась жизни. От себя я хочу пожелать большой, крепкой, любящей семьи. Рожай детей! Рожай! Это наше будущее, это наше всё, это наши цветы. Здоровья тебе, всех благ земных и благодати божьей!» – пожелал Александр Емельяненко.

Слова известного российского бойца оказались пророческими: через какое-то время после поздравления Елена узнает о своей беременности вторым ребенком, что оказалось как для нее самой, так и для всей семьи большим сюрпризом.

– При каких обстоятельствах вы узнали о беременности?

– Мы покупаем большую квартиру, как обычно, ежегодно проходим полное обследование и сдаем анализы, проводим отпуск в загородном доме у родителей, купаемся, загораем, отдыхаем, казалось бы, ничего необычного. Но спустя месяц видим две полосочки на тесте…

– Что это – мощное пожелание Емельяненко? Совпадение? Или личная инициатива?

– Вселенная способствовала этому. Муж всё время говорил о втором ребёнке, дочка мечтала о сестрёнке, а мой замечательный друг и известный спортсмен Александр Емельяненко, как чувствовал, пожелал в мой день рождения рожать детей, сказав: «Дети – наше будущее». Все пазлы сошлись… Бывает же так, что вся обстановка вокруг влияет на происходящее. Наши мысли и слова дорогих людей имеют большое значение. Интересная, однако, штука – жизнь.

– Какие эмоции вы ощутили, узнав о беременности?

– Никогда не забуду этот день. И этих пережитых эмоций... Реакция мужа была невероятно трогательной. Он был на работе, когда я ему прислала фото теста со словами: «Любимый, твоя мечта сбылась, скоро ты станешь папой второй раз». На что ежесекундно получила ответ: «Это же замечательно, я очень счастлив, спасибо, любимая». Вечером приехал с букетом цветов и моими любимыми сладостями. Старшая дочка безумно обрадовалась и с нетерпением ждала появления на свет нашей крохи.

– Как проходила беременность?

– Моя малышка, находясь в животике, совсем не отнимала у меня сил, наоборот, приумножала их. Во время беременности я вела эфиры, контролировала ремонт, писала статьи, даже приняла участие в двух премиях. Старшая дочь терпеливо ездила со мной по всем делам. А муж оберегал и защищал нас, спасибо ему за это.

– Как справились с родами?

– Роды начались ровно в 40 недель. Утром я приехала к врачу, она посмотрела меня и сказала, что можно ехать в роддом. Никаких неприятных ощущений не было. После консультации заехала ещё на почту за посылкой и в магазин за вкусняшками дочке и мужу. Ну а после того, как легли в палату, всё началось. Вторые роды были такими же болезненными, как и первые. Тут важно уметь работать со своим телом и со своей болью. В любом случае выдержать можно всё, главное – правильный настрой!

– Как назвали малышку? Скрывали ли свою вторую беременность от подписчиков?

– Дочку назвали Александрией, она у нас второй ребенок в семье. Старшую зовут София. На протяжении всей беременности я скрывала свой положение от подписчиков. Меня даже прозвали самым скрытным и терпеливым блогером. Знали о моем главном секрете лишь единицы. С каждым прожитым мгновением жизни ты начинаешь всё больше ценить и оберегать главное – свою семью. С желанием защитить и не навредить было связано мое молчание.

Сейчас Елена воспитывает двух дочерей и продолжает вести свой блог, в котором делится секретами и радостями материнства с другими. Тюменка признается, что за время второй беременности набрала 9 килограммов, которые сбросила довольно быстро. Сейчас она находится в отличной форме и наслаждается прелестями семейной жизни.

– Быть мамой – это большая ответственность и тяжёлый труд, но и огромное счастье, – заключает тюменская мама-блогер.