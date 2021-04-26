На областном форуме «Семья» родителям рассказали, как примирить братьев и сестер. Фото - pixabay.com.

Областной форум «Семья» с успехом проводится в Тюмени вот уже пятый год. Меняются форматы его работы, но одно остается неизменным: главной целью образовательного мероприятия остается предоставление максимума полезной информации для родителей, желающих учиться и развиваться, улучшать качество жизни и семейные отношения.

Напомним, что в этом году областной форум «Семья» вновь прошел в режиме онлайн на площадке сайта для тюменских родителей «Детки!». Организатором мероприятия традиционно выступил федеральный партийный проект «Крепкая семья». Куратор и организатор проекта, депутат Тюменской областной думы Елена Кашкарова напомнила, что форум «Семья» открыли весной 2016 года. Тогда на образовательных площадках собралось около 2000 человек, были задействованы участники всех возрастов. Спустя четыре года эпидемиологическая обстановка внесла свои коррективы во все сферы жизни, в том числе и в организацию массовых городских мероприятий. По этой причине форум «Семья» из привычного офлайн-формата перешел в онлайн. Интерактивность позволила значительно расширить его географию и увеличить численность участников: к трансляции подключились родители со всех районов Тюменской области, желающие прослушать лекции спикеров образовательных площадок и задать им интересующие вопросы.

Одной из самых актуальных тем, которые обсудили в рамках традиционной секции «Психология», стали отношения между детьми в семье. Каждый родитель хочет видеть их дружескими, теплыми, поддерживающими. Но получается так далеко не всегда, и довольно часто вместо ожидаемой идиллии взрослые наблюдают картины военных действий в отдельно взятой квартире. Должны ли братья и сестры дружить и любить друг друга по факту своего существования либо имеют право на конфронтацию, рассуждает психолог Наталья Баймуратова.

– Наталья, давайте начнем с вопроса, как объяснить детям появление в семье еще одного ребенка. Могут ли родители подготовить почву для этого события?

– Очень важно сообщить ребенку о том, что у него скоро появится брат или сестра. Важно и то, как родители об этом говорят. К примеру: «У нас замечательная новость, сюрприз – у тебя будет братик или сестричка». Можно такие разговоры заводить загодя: на детских площадках, в садике. Рассказывать ребенку, как это здорово, когда ты не один, и тем самым в эти ситуации его вовлекать. Неправильно, когда для старшего появление малыша становится шоком, неожиданностью. Бывают такие реальные истории, когда мама куда-то пропадает и потом приезжает домой не одна. У старшего ребенка с момента возвращения мамы из роддома начинается совершенно другая жизнь, независимо от того, готовили его к этому заранее или нет. Он больше никогда не будет единственным. Полезно в этот период поговорить с ребенком о том, что все эти годы он рос в семье один, соответственно, всё внимание и любовь уделялись только ему. Мамин декретный дает ей возможность проводить больше времени и со старшим ребенком, о чем ему тоже можно сообщить в позитивном русле. Со вторыми и третьими детьми в семье проще, потому что они, в принципе, никогда не знали, что такое быть одному, а сразу были встроены в систему, где есть старшие.

– Для ребенка сложно превращаться из единственного в семье в старшего?

– С появлением малыша старшему ребенку действительно уделяется больше маминого внимания. Просто это внимание – другое. Старший часто выступает в роли помощника, на которую его назначают родители. Причем это происходит так или иначе в любом случае. Но старший ребенок не должен быть только помощником. Важно его благодарить, если вы о чем-то просите. Он имеет право отказаться помогать. Помните, что старший ребенок существует не для того, чтобы облегчать жизнь родителям. Неправильно лишать его детства в момент появления младшего в семье. Это очень распространенная ситуация, когда с рождением малыша старший вырастает автоматически. Необходимо помнить, что он всё еще ребенок, причем тоже маленький. Не забывайте о его реальном возрасте. К старшему можно обращаться за помощью, но иметь в виду, что он будет ее осуществлять исходя из своих возможностей. Это личность со своими желаниями и потребностями, которые не связаны только с младшим ребенком. Новорожденный не становится центром жизни старшего брата или сестры. Очень важно не допускать такой ошибки. Если мы нагружаем старшего постоянными просьбами о помощи, он неминуемо будет проявлять агрессию по отношению к младшему ребенку, считая, что он украл у него детство. Справедливым будет отметить, что старшие дети могут спекулировать на этой теме, заявляя маме, что она любит младшего сильнее. На это можно возразить, что маленький просто не может пока обходиться без маминых рук, заботы. Старшего тоже нужно обнимать, жалеть, при этом подчеркивать разницу и отмечать его возрастные достижения: «Ты тоже был такой маленький, а теперь ты умеешь это и это…»

– А нужно ли говорить детям о том, что родители любят их одинаково?

– Исследования психологов показывают, что родители часто отрицают тот факт, что у них может быть разное отношение к детям. Как и тот факт, что во время появления новорожденного в семье у них могут быть разные отношения друг с другом, которые транслируются на каждого ребенка. У детей разные способности, черты характера, способы реагирования на конфликты. Например, младшие демонстрируют зависимость от старшего, но при этом большую тенденцию к автономности. А старшие – желание идентифицировать себя со взрослыми и наставничество в отношении младших. От всего этого зависит и отношение в семье к детям. Родителям, у которых появился малыш, полезно проанализировать, есть ли у старших детей свободное время и пространство, личные игрушки, которыми он не обязан делиться с младшим. У него должна остаться автономность и собственный мир. Важно, чтобы мама и папа хотя бы пять минут в день уделяли только старшему ребенку, интересуясь его чувствами, переживаниями, успехами и неудачами, поддерживая его, несмотря на свою занятость с младшим, перетягивающим на себя максимум внимания. Старшему ребенку можно объяснять, что сейчас такой период. «Малыш пока не может бережно относиться к твоим игрушкам, он умеет только брать и ронять – это всё, на что он сейчас способен. Дальше будет больше. Он много плачет, потому что не умеет говорить. Ты тоже плакал, и мы тебя успокаивали». Родителям важно осознавать различия между своими детьми, уделять внимание каждому ребенку и видеть его индивидуальность. Нужно благодарить старшего за помощь с младшим. Помнить, что это не его обязательства и он это делает для вас потому, что через это проявляет себя как заботливого и любящего. Важно говорить ему спасибо за заботу, понимая, что он может отказываться помогать из-за своих дел и обязанностей.

– Как родителям помочь старшему ребенку выстраивать и поддерживать личные границы?

- Не стоит говорить старшему ребенку, что его брат или сестра – это малыш, поэтому ему всё можно. Лучше объяснять, чего он еще не умеет, рассказывать, чему ему только предстоит научиться. Маленький ребенок будет постоянно проявлять внимание к старшему. Но если брат или сестра в это время чем-то заняты, они имеют право отказать во взаимодействии, они и не должны хотеть постоянно с ним играть. Младшего ребенка должны занимать делом родители. Они обязаны находить малышу занятие и включаться во взаимодействие со старшими, чтобы очерчивать границы присутствия младшего ребенка в их жизни, насколько это возможно. Дети все равно будут ругаться, ссориться, мириться. Они имеют право друг на друга злиться и обижаться. Нужно постараться помочь им найти способы того, как эту агрессию выражать. К примеру, одно дело в конфликте сказать: «Я злюсь на тебя!» и другое – причинять физический вред. Важно вмешиваться, брать огонь на себя, разговаривать с детьми – научать их другому взаимодействию. Это задача родителей. Где-то они будут учиться договариваться сами, через ссоры и перемирия.

– А как родителям найти золотую середину, чтобы не переусердствовать со своим вмешательством?

– Принимая активное участие, не нужно вмешиваться в отношения братьев и сестер постоянно. И когда один ребенок обижает другого, недальновидно постоянно наказывать того, кто задирает. Можно поговорить с обидчиком, и, если это разрушительная агрессия, в моменте пресечь ее, но не нападать всегда на того, кто обижает. Важно предлагать свою помощь: «Если у тебя не получается общаться с младшим, приходи ко мне, я объясню, как лучше». Будет идти постепенная работа по принятию. Родителю при этом необходимо находиться в балансе, быть одновременно и любящим, и твердым. Важно понимать, что у психологов нет готовых рецептов и шаблонных ответов: делай то – и будет это. Всё исследуется в конкретной семье, и в зависимости от ситуации применяется любовь или порядок, эти «ингредиенты» добавляются, чтобы смотреть, как меняется система. Следует обращать внимание на чувства, которыми вы обмениваетесь с детьми. Естественно, они могут быть разными: вы тоже можете злиться и расстраиваться, негодовать. Но при этом должен сохраняться качественный контакт с ребенком, согретый теплом и участием. Это позволит построить дальнейшую коммуникацию и, в свою очередь, каким-то образом решить конфликт между братьями и сестрами.

– Наталья, в чат прямого эфира трансляции форума пришло много вопросов от слушателей. Вот один из них: «Старший сын (11 лет) дразнит младшего (6 лет), младший в ответ бьет старшего. Часто вместе играют, друг по другу скучают, но случаются конфликты. Постоянно им повторяю, что они самые близкие, родные и должны уважать друг друга. Может, я что-то делаю не так? Как воспитывать мальчиков, чтобы они были друг другу опорой?».

– Когда старший ребенок дразнит младшего, не нужно спекулировать словами «самые близкие и родные». Если вы хотите, чтобы так и было, не нужно постоянно это повторять. Вы таким образом запрещаете ребенку проявлять эмоции. Вам кажется, что вы запрещаете форму проявления эмоций, не давая одному дразнить другого, а на самом деле ребенок слышит запрет на их проявление. Я бы поговорила со старшим, спросила, почему он задирает младшего, что происходит и чем он недоволен. Оставайтесь в контакте с этим переживанием ребенка. Иначе что ему делать с чувствами, которые он испытывает в этот самый момент. Ваша задача – участвовать, объяснять, проговаривать чувства обоих детей и предлагать другие формы взаимодействия. «Чего бы ты хотел? Давай попробуем так». Не нужно реагировать на ссоры слезами, думать о том, что они никогда не будут дружить. Мы не знаем, будут они дружить или нет. Этап конкуренции, соперничества и ссор проходят все братья и сестры. Жизнь очень многогранна. И как бы нам ни хотелось, чтобы наши дети стали близкими людьми, это получается не всегда. И не всегда зависит от родителей.

– У двоюродных брата и сестры разница 4 года. С самого детства постоянно дерутся и ругаются. Сейчас им 28 и 24, но мира между ними так и нет. Какие могут быть причины таких отношений и можно ли исправить ситуацию?

– Могу предположить, что к этим детям в детстве было разное отношение взрослых. Родители уже не в силах исправить эту ситуацию, да и зачем это нужно делать? У вас взрослые дети. И если они посчитают нужным, то отношения наладят. Поймут, что часть их конфликта – это ответственность родителей либо тех взрослых, которые их окружали. В некоторых семьях дети не смогли полюбить друг друга, потому что были заложниками конфликтов, спроецированных на них родителями. Поэтому, если сейчас есть такое желание, можно узнать своего брата или сестру как личность: что ты за человек, какие у тебя интересы. И когда удастся разделить детскую историю и сегодняшний день, посмотреть друг на друга другими глазами – не через призму детства, то, возможно, получится выстроить отношения заново. Обычно в том случае, если в 20 – 30 лет братья и сестры друг друга не любят, это значит, что они остаются заложниками детской травмы.

– Если сестры уже подростки, каждая со своими особенностями, как сохранить их любовь друг к другу?

– Не нужно детей толкать друг к другу и искусственно связывать, если они не связаны. Подростковый кризис – это самый сложный кризис на жизненном пути человека. Дети пройдут его, и дальше будет видно, есть у них общие интересы или нет. Это самое лучшее, что вы можете сделать, я считаю.

– Подскажите, пожалуйста, у детей-погодок совершенно разные темпераменты. Как их сплотить, если они совсем несхожи?

– Их можно сплотить с помощью того места, где они могут встретиться, исходя из различий в их темпераментах. Нужно им рассказывать об особенностях друг друга, научать их сотрудничать. Но искусственного сплочения, мне кажется, в такой ситуации инициировать не стоит. Если это очень маленькие дети, дайте им время. Это ваши иллюзии, когда вы считаете, что двухлетка и трехлетка могут играть вместе. В этом возрасте у них совершенно разный тип игры. Об этом говорят всевозможные научные исследования в области детской психологии. Поэтому не стоит их насильственно к этому подталкивать, пытаться сплотить. Чем больше вы будете это делать, тем больше они будут противостоять вашей идее.

– Как сделать близкими разнополых и разновозрастных детей?

– Пол и возраст детей не имеют никакого значения. Значение имеет любовь, которую вы отдаете детям. Чем больше вашей любви, заботы и поддержки, тем больше любви будет между ними, потому что они в этом поле чувств будут воспроизводить то, что видят. Этому поспособствует и то, если вы заботитесь о старшем ребенке, научаете его, понимаете, что он страдает от действий младшего, и поэтому жалеете. Чем больше у вас сочувствия к ребенку, желания понять и встать на его место, тем больше шансов на то, что ваши дети будут дружить. Вдобавок если вы объясните им, как общаться друг с другом, научите этому. Чем больше любви и тепла вы будете вкладывать в детей, тем больше возможностей поделиться этим друг с другом у них будет.

Тема семейных отношений неисчерпаема. Разобраться в некоторых ее аспектах участникам областного форума «Семья» в формате конструктивного диалога помогли спикеры секции «Психология». Напоминаем, что желающие прослушать образовательные лекции семейных и подростковых психологов, а также ознакомиться с их ответами на вопросы зрителей форума, присланные к прямому эфиру, могут сделать это в удобное время на сайте для тюменских родителей «Детки!» по ссылке: www.detkityumen.ru/family2021/.