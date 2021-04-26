Политик Сардана Авксентьева намерена баллотироваться в Государственную думу от партии «Новые люди»

Фото: предоставлено партией «Новые люди»

В партии «Новые люди» сообщили о планах по выдвижению кандидатов в депутаты Государственной думы. Одна из самых известных женщин-политиков усилила команду «Новых людей». Это бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева.

Чем известна Сардана Авксентьева

Сардана Авксентьева является одной из самых известных женщин в российской политике в последние годы. В 2018 году она победила на выборах единоросса Александра Саввинова и возглавила город Якутск.

На государственном посту она приняла ряд важных решений, которые нашли отклик и поддержку не только в родном городе, но и за его пределами. В частности, продала внедорожники, принадлежавшие муниципалитету, а вырученные деньги направила на развитие социального такси.

Правительственные расходы в период ее правления были сокращены до минимума. К примеру, по решению Авксентьевой отменялись банкеты для чиновников, стоимость которых оценивалась в миллионы рублей.

Сардана регулярно отчитывалась о своей работе. Многие россияне, наблюдавшие за деятельностью мэра Якутска, не могли поверить, что такой человек может находиться во власти. Она не заботилась о собственном комфорте и не стремилась к обогащению. Все усилия градоначальника были направлены на улучшение жизни людей.

Для пополнения городского бюджета в 2020 году было принято решение продать здание мэрии в центре Якутска и переехать в новый скромный офис на окраине города, где у чиновников не будет возможности прятаться от людей и от друг друга за дверьми кабинетов. Несмотря на то что Сардана Владимировна не успела довести начатое до конца, её инициативу поддержал новый мэр, который заявил, что продолжит все важные начинания, направленные на благо и развитие Якутска.

Полномочия и деньги – регионам

«Новые люди» сообщили, что Авксентьева будет выполнять функции советника лидера партии Алексея Нечаева по работе с регионами. Она разделяет принципы и взгляды партии на вопросы развития и преобразования субъектов. Помимо этого, «народный мэр» считает, что настала пора реформировать налоговое законодательство. «Налоги должны оставаться в регионах, чтобы те могли полноценно развиваться», – отметила Сардана Авксентьева.

Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев добавил, что российская политика нуждается в инициативных и неравнодушных гражданах.

Как отмечает Сардана Авксентьева, она сожалеет, что регионы вынуждены просить средства из федерального центра. В России очень много грамотных и ответственных людей, готовых брать на себя ответственность за город, регион. Важно дать таким людям возможности, ресурсы и полномочия, считает политик.

Алексей Нечаев особо ценит в людях качества, которыми обладает Сардана Авксентьева. По его словам, если в стране будет больше таких новых людей, государство сможет решить многие актуальные проблемы и задачи.

За работой Сарданы на посту главы Якутска следили многие россияне. Она стала одним из немногих политиков, которые не боялись открыто общаться с людьми напрямую и через социальные сети. В настоящее время такому примеру следуют многие другие российские чиновники. Можно сказать, что Сардана Авксентьева задала новый тренд в отечественной политике. Авксентьева стала известной благодаря своему аккаунту в «Инстаграме», а теперь еще и завела личный телеграм-канал.

«Новые люди» рады приветствовать в своих рядах профессионала столь высокого уровня.