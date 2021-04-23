«Тенденции к снижению заболеваемости нет». В Тюменской области до 23 мая продлили режим повышенной готовности

В Тюменской области до 23 мая продлили режим повышенной готовности. Фото: Вадим Бегун

В Тюменской области до 23 мая продлили режим повышенной готовности. Такое решение принял региональный оперативный штаб. Соответствующие изменения внесены в постановление местного правительства Тюменской области от 17 марта 2020 года.

– За последние несколько недель тенденции к дальнейшему снижению заболеваемости нет. Поэтому не вижу оснований для снятия ограничений. Впереди – период возвращения наших земляков из-за рубежа, в первую очередь из Турции, где развивается очень агрессивный штамм COVID-19. Поэтому майские праздники нужно пережить в условиях ограничений. День Победы пройдет в том же формате, что и в 2020 году, – рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

По словам главы региона, вакцина от коронавируса поступает в регион в достаточном количестве и нужно провести вакцинацию максимально быстро: «Чем скорее мы это сделаем, тем больше будет оснований для снятия ограничений». Он заявил, что взял этот вопрос на личный контроль, поручив ежедневно информировать его о темпах вакцинации.

Стоит отметить, что в регионе продолжает действовать обязательный масочный режим в общественном транспорте и местах массового пребывания людей.

Отметим, что за минувшие сутки количество заболевших увеличилось на 52 и составило 34 793 человека. Несмотря на усилия врачей, скончались два человека: женщина, 78 лет, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусно-бактериальной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза; женщина, 83 года, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней субтотальной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза. За весь период пандемии в Тюменской области скончался 451 пациент с коронавирусом.

Также стало известно, что за минувшие сутки 61 человек выздоровел (за весь период – 33 167), четыре ребенка заболели (из общего числа заболевших), 12 пациентов – на ИВЛ (из общего числа заболевших), 4 862 человека остаются под медицинским наблюдением, 644 – на перевахтовке.

За последние сутки в России выявлено 8 840 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 13,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 398 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 9 407 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлен 4 744 961 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 107 501 летальный исход, выздоровели 4 371 214 человек.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что жителям Тюмени предлагают поставить прививку от коронавируса в торгово-развлекательном центре «Гудвин». Сделать это можно 24 и 25 апреля с 10.00 до 14.00, причем в порядке живой очереди, без предварительной записи. При себе нужно иметь СНИЛС, медицинский полис и паспорт.

Кстати, в Тюменскую область поступило еще 26 100 доз вакцины «Гам-Ковид-Вак». На сегодня общее число поступившей в регион вакцины «Спутник V» – 135 167 доз. Вакцинировано 100 713 человек. Прошли полный курс вакцинации в два этапа 54 093 жителя области. Вакциной «ЭпиВакКорона» из первой массовой партии первым туром привито 1 119 человек. Помимо этого, данным препаратом в регионе уже привито 500 человек, участвовавших в исследованиях вакцины