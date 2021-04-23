В Тюменской области ввели в эксплуатацию новое месторождение Уватского проекта. Фото - «РН-Уватнефтегаз».

Компания «РН-Уватнефтегаз», которая входит в нефтедобывающий комплекс НК «Роснефть», ввела в эксплуатацию новое месторождение – Пихтовое, которое вошло в состав Тямкинского хаба. Освоение месторождений с помощью создания хабов на Уватском проекте позволяет вовлечь в разработку мелкие и средние месторождения-спутники» и повысить экономическую эффективность разработки активов за счет использования действующей производственной инфраструктуры.

На Пихтовом месторождении выполнены сейсморазведочные работы методом 3D, пробурено три поисково-разведочные скважины, создана необходимая инфраструктура, связавшая новый актив с центральным пунктом сбора нефти Тямкинского месторождения.

В течение нескольких лет на Пихтовом месторождении планируется пробурить более 30 эксплуатационных скважин, в том числе горизонтальных, с использованием технологий, увеличивающих продуктивность пластов, таких как многостадийный гидравлический разрыв пласта.

Для достижения экономического эффекта и оптимизации сроков ввода группы скважин в эксплуатацию их строительство будет осуществляться двумя буровыми установками с двух кустовых площадок. На Уватском проекте используются новые технологии бурения - конвейерный способ, который позволяет сократить сроки ввода в эксплуатацию группы скважин и уменьшить объемы используемого бурового раствора. Также для бурения горизонтальных участков будут применяться роторно-управляемые системы и каротаж в процессе бурения.

«РН-Уватнефтегаз» - один из крупнейших налогоплательщиков Тюменской области - вносит существенный вклад в развитие промышленности региона. В реализации проекта задействовано около 8 тыс. сотрудников компании и подрядных организаций. Ввод в эксплуатацию новых месторождений, производственных объектов способствует созданию квалифицированных рабочих мест. Участие местных подрядных организаций и поставщиков в реализации Уватского проекта дает мультипликативный эффект для развития региональной экономики. В рамках действующего соглашения между предприятием и регионом, компания активно поддерживает областные социальные программы и содействует развитию Уватского района.

Справка «КП»

Уватский проект – один из приоритетных в деятельности нефтедобывающей компании. В настоящее время в его состав входят 19 лицензионных участков общей площадью более 25 тыс. км2, на территории которых открыто 39 месторождений.