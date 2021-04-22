Как интернет тюменцев от COVID спасал: 5 историй, изменивших жизнь наших горожан к лучшему

Фото предоставлено "КП".

В течение недели в рамках совместного спецпроекта с компанией «МегаФон» «Как интернет тюменцев от COVID спасал» мы знакомили вас с историями известных тюменцев, которые в непростой для всей страны период взглянули на самоизоляцию как на новую возможность. С помощью мобильного интернета они смогли изменить свою жизнь в период карантина, начали развиваться в интернет-пространстве и пользоваться новыми сервисами.

ИСТОРИЯ #1

Фото предоставлено "КП".

Прошлый 2020 год тюменцев научил многому. Так, Юлию Созонову, предпринимателя из сферы услуг и владелицу салона красоты, научил спокойствию.

– Пандемия позволила найти новые точки развития. Благодаря интернету мы начали проводить индивидуальную работу с клиентами в формате онлайн. Принимали заказы и доставляли их на дом. А немного позже задумались и о создании интернет-магазина, оформления в нем каталогов. Параллельно с этой работой я проводила финансовые марафоны, а также появился проект для предпринимателей «Сфера развития», –поделилась Юлия в интервью журналисту «КП» – Тюмень».

На карантине тюменцы стали разговорчивее. Так, с апреля по декабрь рост голосового трафика в сети вырос на 30%. А запуск VoLTE (передача голосового вызова через интернет) открыл целый ряд новых возможностей для абонентов. Благодаря новому сервису можно звонить и принимать вызовы не покидая сети 4G/LTE. Это означает, что пользователь может одновременно разговаривать по мобильному телефону и отправлять файл по электронной почте, пользоваться навигатором или продолжать загрузку видео. При этом голосовой поток доставляется в разы быстрее, чем в сетях второго и третьего поколения, и в лучшем качестве. Соединение устанавливается всего за пару секунд, а голос собеседника звучит так чисто и естественно, как будто он находится рядом. VoLTE работает везде, где есть сеть четвертого поколения, при этом не расходует интернет-трафик из тарифа.

ИСТОРИЯ #2

Фото предоставлено "КП".

Тюменская исполнительница, автор песен и создатель блога «Музблог ТМН» Евгения Зонтикова во время пандемии коронавируса посвятила себя творчеству и начала осваивать новый для себя формат совместных прямых эфиров-интервью, с помощью которых знакомила горожан с местными музыкантами.

– Теперь в нашем городе есть сообщество музыкантов, в котором происходит обмен опытом создания и продвижения треков. Участники дают друг другу обратную связь и поддержку, находят единомышленников, делятся лайфхаками и полезной информацией. Всё это очень актуально в меняющемся мире музыкальной индустрии, – отметила Женя.

Узнать подробнее про эту историю вы можете, перейдя по ссылке.

ИСТОРИЯ #3

Фото предоставлено "КП".

Для Елены Митковой, лицензированного инструктора Zumba fitness, период самоизоляции стал настоящим испытанием и в то же время открыл новые возможности. Проводить онлайн-тренировки ее приглашали крупные городские паблики, а с помощью интернета ее клиентами стали девушки из других городов России.

– Из-за перегрузки Сети в тот период домашний Wi-Fi иногда вылетал, отказывался работать как нужно. Не очень приятно, когда с тобой в эфире тренируется большое количество человек, а твоя трансляция начинает «виснуть». Выручал мобильный интернет и его раздача на домашние гаджеты. Это стало настоящим спасением прямых эфиров, и мои подписчики могли без проблем тренироваться в радость со мной, –рассказала свою историю Елена.

ИСТОРИЯ #4

Фото предоставлено "КП".

Владимира Ильницкого знают как «отца-основателя» тюменского кроссфита – топового вида спорта в стране. Во время глобальной изоляции мастер спорта международного класса по греко-римской борьбе столкнулся с множеством трудностей дальнейшего развития любимого дела. По словам Владимира, выстоять и развиваться в непростой период ему также помог интернет:

– Удобно, что гаджет со связью всегда под рукой и те возможности, о которых раньше не задумывался. Начал углубляться в тему интернет-маркетинга, перенаправил силы на онлайн-тренировки и занятия, на привлечение новых клиентов именно через онлайн-каналы. Смартфон и быстрый интернет от МегаФона стали моими главными помощниками. Появились новые приложения, которые стали упрощать жизнь. Например, планирование рабочих задач и личных дел, приложения, позволяющие быстро и удобно поддерживать обратную связь с моими клиентами, – поделился Владимир.

Кстати, узнать его историю более подробно вы можете, перейдя по этой ссылке.

ИСТОРИЯ #5

Фото предоставлено "КП".

Еще для одной участницы нашего проекта Валентины Лемяговой, занимающейся проведением детских праздников и дней рождения, интернет стал настоящим спасением.

– В один момент всё прекратилось и я осталась без работы. Решила, что раз нельзя из-за ограничений выезжать к детям и дарить им праздник, буду снимать видео на телефон. Впервые занялась съемкой и стала «сама себе режиссер». Какого героя ребенок любит, в такого персонажа я и перевоплощалась, подбирала наряд и говорила от его лица поздравление. Пришлось научиться и тому, как загружать ролики в интернет, отправлять их заказчику через мессенджеры, – рассказала детский аниматор.

Кстати, Валентина в период всеобщего локдауна занималась и благотворительностью. Подробнее об этом вы можете прочитать здесь.

«Удаленка» не напугала и не сломила наших героев. Они адаптировались к новым условиям и стали двигаться дальше, показали себя еще более успешными. Уверены, что их опыт и стремление к развитию станет для многих примером. Никогда не поздно начать обучаться, получить советы экспертов в Сети. Для этого нужно лишь желание, смартфон и быстрый интернет.