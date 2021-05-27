Каких успехов добилась Тюменская область в период пандемии? Важное из отчета губернатора Моора

Важное из отчета губернатора Моора Фото: Оперативный штаб Тюменской области

Отчет о результатах деятельности правительства Тюменской области в 2020 году презентовал депутатам областной Думы губернатор Александр Моор. Из-за пандемии коронавируса, мощного вызова для региональной экономики, планы работы сильно изменились. Не изменилось одно – целевой ориентир, который пандемия «наполнила глубоким смыслом, который иногда не замечают за дежурными формулировками».

По словам Александра Моора, на поддержку реального сектора экономики правительство направило 17,6 млрд рублей. Десять из них ушло на налоговые льготы бизнесу, 7,2 млрд рублей – на субсидии и поддержку предприятий АПК, малого и среднего бизнеса, 400 млн рублей – на государственные гарантии. Дополнительно 3 млрд рублей направили на поддержку бизнеса из-за введенных ограничений при коронавирусе.

Что касается безработицы, то в начале пандемии она составила 5,08%, а год спустя она снизилась до 2,76%. По данным на май, уровень безработицы составил 1,48%.

Труд и занятость Фото: Оперативный штаб Тюменской области

Итак, что было сделано в период пандемии правительством Тюменской области?

Здравоохранение

Цифровизация здравоохранения Фото: Оперативный штаб Тюменской области

Борьба с коронавирусом Фото: Оперативный штаб Тюменской области

Здравоохранение Фото: Оперативный штаб Тюменской области

- Более 10 тысяч сотрудников медицинских учреждений получили дополнительную оплату за работу

- Обустроена вертолетная площадка в ОКБ №2. Санавиация перевезла 374 человека

- На маршруты вышло 46 новых карет скорой помощи

- В 12-ти муниципалитетах открылось 37 новых фельдшерско-акушерских пунктов

- Открыто 18 моноинфекционных госпиталей, создано почти 3,7 тысяч коек.

- Проведена почти 161 тысяча КТ-исследований, проводились почти 9,5 тысяч тестов на коронавирус в сутки в 20 ПЦР-лабораториях.

- Проведено более 16 тысяч высокотехнологичных операций, 3 трансплантации печени и трансплантация собственной кости пациента на пораженное раком место.

Развитие системы первичной помощи Фото: Оперативный штаб Тюменской области

Социальная поддержка

Дополнительная соцподдержка Фото: Оперативный штаб Тюменской области

- Жителям старше 65 лет выплатили по 2 тысячи рублей три раза

- Объем финансирования на предоставление мер социальной поддержки населению увеличился почти до 15 млрд рублей.

- С 20 мая 2020 года начался прием заявлений на ежемесячную денежную выплату на ребенка от 3 до 7 лет включительно. Получателям пособий на ребенка впервые назначена в беззаявительном порядке.

- Экономию за счет снижения единого налога на вмененный доход получили 20 тысяч налогоплательщиков. От уплаты налога на имущество организаций освобождены более 700 налогоплательщиков, более 9 тысяч предприятий в пострадавших сферах освобождены от уплаты транспортного налога.

- Многодетным семьям предоставлено 477 участков для строительства дома

- Введен региональный материнский капитал на первого ребенка в размере 150 тысяч рублей.

Образование

- В Тюменской области впервые в истории школьник сдал все три экзамена на 100 баллов.

- Показатели ЕГЭ в регионе превысили показатели 2019-го года по всем параметрам. Количество высокобалльных работ увеличилось на 29%, стобалльных – на 31%.

- Построено 7 школ и 7 детских садов.

- К высокоскоростному интернету подключено 80% школ.

- Школьники начальной школы (1-4 классы) обеспечены бесплатным питанием.

Промышленность и инвестиции

Поддержка экономики Фото: Оперативный штаб Тюменской области

- Индекс промышленного производства к 2019 году составил 121,5%, за счет работы «Запсибнефтехима», причем в обрабатывающем секторе – 151,7%. Этот показатель – один из лучших среди субъектов РФ.

- Продукция сельского хозяйства произведена на сумму более 73 млрд рублей. В расчете на душу населения – 47,9 тысяч рублей. По производству сельхозпродукции область – на первых местах в УрФО.

- Экспорт продукции АПК составил около 22,5 млн долларов.

- Резиденты индустриальных парков уплатили в консолидированный бюджет Тюменской области более 365 млн рублей налогов, что почти в 4 раза больше, чем в прошлом году.

- Для участников региональных инвестпроектов введены налоговые льготы.

Городская среда

Газификация Фото: Оперативный штаб Тюменской области

- Нормативное состояние дорог в Тюмени составило 81,7%. В Тюменской области – 62,46%, в прошлом году в регионе отремонтировано 437,7 километров дорог.

- В рамках инициативного бюджетирования реализован 41 проект в 12 муниципальных районах, Голышмановском и Заводоуковском городских округах и 10 проектов — в Тюмени.

- Введено в эксплуатацию почти 1,6 млн квадратных метров жилья. Расселено 45,1 тысяч квадратных метров аварийного жилья.

- В селах региона построено и капитально отремонтировано 5 объектов культуры.

- Ликвидированы 143 несанкционированные свалки, от мусора очищено 92,6 километров береговой линии.

- Построено более 220 км газораспределительных сетей, в том числе в ранее негазифицированных населенных пунктах Абатского, Омутинского, Тобольского, Нижнетавдинского и Бердюжского районов. Возможность техприсоединения к газораспределительным сетям получили 3853 домовладения.

Жилье Фото: Оперативный штаб Тюменской области

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

Физкультура и спорт Фото: Оперативный штаб Тюменской области

- Доля населения Тюменской области, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в возрасте 3-79 лет составила 51,5%.

- В эксплуатацию введено 2 спортивных объекта: крытый ледовый каток в Тобольске и Центр спортивной гимнастики в Тюмени.

- Строят и ремонтируют 10 спортивных объектов, включая реконструкцию комплекса «Жемчужина Сибири», стадиона «Геолог», стадион в Червишево, крытый ледовый каток в поселке Винзили, три крытых бассейна в Ялуторовске, Тобольске и Заводоуковске, спорткомплекс «Центр гимнастики» в Тобольске, спорткомплекс в Бердюжском районе.

- Тюменская область стала лучшим регионом России в номинации «Регион России» Национальной спортивной премии.

СКАЗАНО

Губернатор Тюменской области Александр Моор

«2020 год стал годом взаимопомощи и сплочения, проверил на прочность социальную сферу и экономику региона. Демография и здравоохранение, образование и культура, жилье и городская среда, наука и цифровая экономика, производительность труда, экология и безопасные дороги — на ближайшие годы по всем важным направлениям развития страны в Тюменской области разработан целый ряд региональных проектов. Необходимо сделать все возможное для достижения заложенных в них целей».