Отдых нам только снится: большинство тюменцев будут работать и учиться во время майских выходных

71,25% будут работать во время майских праздников Фото: Мария Толстихина

После того как президент России Владимир Путин своим указом увеличил количество нерабочих дней на майские праздники до десяти, в воздухе воцарилась атмосфера счастья. Целых 10 дней непрерывного отдыха, да еще и с сохранением зарплаты! Действительно, как от такого не прийти в восторг?

Однако бурную радость поспешила сменить суровая действительность. Меньше всего продлению выходных дней обрадовались работодатели: работать некому, а зарплату платить придется. В связи с этим или же вкупе с другими причинами – многих тюменцев не отпустили с рабочих мест во время законных выходных.

В этом нам помог убедиться опрос, опубликованный в местном тюменском паблике. На вопрос «Работаете на майские?» 1623 человека (71,25%) ответили положительно, а отрицательный ответ дали всего 655 человек (28,75%). Вот и получается, что трудящихся в два раза больше, чем отдыхающих.

Результаты опроса в тюменском паблике "ЧС Тюмень" Фото: Соцсети

- И кто эти %, которые отдыхают? Где они? Отзовитесь, счастливчики! - с долей сожаления шутит тюменка Елена Воинкова.

- С радостью поработаю, - комментирует Евгений Копытко, который, по всему видимому, ни капли не расстроился отсутствию отдыха в начале мая.

Судя по множественным комментариям под опросом, тюменцы настроены скептически к решению продлить майские выходные. Многие из них за то, чтобы рабочий процесс шел беспрерывно или по старому графику, ведь за треть месяца работы значительно прибавится, а соответственно и усилий придется приложить куда больше после выхода на службу.

Впрочем, такая участь не коснется большинства тюменцев, ведь 70% все же будут работать во время майских вопреки указу президента. Напомним, Владимир Путин принял решение продлить майские праздники за счет дней между ними по просьбе главы Роспотребнадзора Анны Поповой. По ее мнению, непрерывные выходные позволят сделать эпидемиологический прогноз по стране более стабильным. Выходит, что впереди тюменцев ждет эпидемиологическая нестабильность?..

Школы и дошкольные учреждения

Что касается тюменских школьников, то им повезло чуть больше, однако тоже не всем. Учащиеся с 1 по 9 класс не будут учиться с 1 по 10 мая. А вот старшеклассники по желанию будут посещать консультации по подготовке к экзаменам. Об этом сообщили в департаменте образования Тюменской области.

Придётся «подтянуться» и тем, у кого есть двойки и пропуски - им тоже нужно будет ходить в школу. Что касается детских дошкольных учреждений - они будут работать в ограниченном режиме. В детских садах сейчас выясняют количество детей, родители которых будут работать. По итогам будут сформированы дежурные группы.

Высшие учебные заведения

Согласно приказу ректора, студенты Тюменского государственного университета будут обучаться дистанционно с 3 по 8 мая, а для сотрудников ТюмГУ с 4 по 7 мая объявлены нерабочие дни.

- Для студентов ТюмГУ с 3 по 8 мая включительно все виды учебных занятий, консультаций, текущего контроля успеваемости пройдут в дистанционном формате с использованием платформы для электронного обучения Microsoft Teams в соответствии с расписанием учебных занятий. Для сотрудников ТюмГУ с 4 по 7 мая объявлены нерабочие дни, за исключением профессорско-преподавательского состава университета, - сообщили на официальной странице вуза во «ВКонтакте».

А для студентов Тюменского индустриального университета выходные продлятся с 1 по 10 мая для тех, кто обучается по 5-дневной системе обучения. Шестидневники будут отдыхать 1 и 2, 4-7, 9 и 10 мая.

Медицинские учреждения

Специалисты медицинских организаций Тюмени 30 апреля и 8 мая будут работать на час короче. Далее — обычный режим. Исключение - праздничные дни. Дежурные врачи окажут помощь 1 и 9 мая с 09:00 до 16:00. Будут работать перевязочные, процедурные и прививочные кабинеты. В другие дни — 2,3 и 10 мая — график работы у дежурных не изменится.

Таким образом, рабочий и учебный график тюменцев мало как изменится, за исключением счастливчиков, которые действительно будут отдыхать все 10 дней подряд. Такое положение дел может привести к увеличению количества заражений коронавирусом, а потому важно не забывать соблюдать масочный режим и держать социальную дистанцию.