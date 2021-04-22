Внимание к повседневным проблемам: как ЦУР Тюменской области помогает решать вопросы граждан

Руководитель ЦУР Тюменской области Роман Рзаев ответил на вопросы журналистов в рамках проекта «Говорим о важном». Фото Валерия Бычкова, "Тюменская область сегодня".

До 1 декабря 2020 года во всех субъектах Российской Федерации должны были начать работу Центры управления регионами. Создание структур инициировал президент России Владимир Путин. Тюменская область первой из регионов Уральского федерального округа выполнила задание главы государства: Центр управления регионом в Тюменской области открылся 16 ноября 2020 года.

– Это знаковое событие не только для органов власти, но и для всех жителей Тюменской области. Еще один этап в развитии взаимоотношений между властью, населением и гражданским обществом через современные каналы коммуникаций, – выступая на церемонии открытия центра, отметил вице-губернатор региона Сергей Сарычев.

Он подчеркнул, что власть всегда должна слышать людей и в то же время уметь донести до них свою аргументированную позицию. Поэтому, выразил уверенность вице-губернатор, создание в Тюменской области Центра управления регионом поднимет на новый качественный уровень системную работу с обращениями граждан.

ЧТО ТАКОЕ ЦУР?

ЦУР – это координационный центр, который занимается мониторингом и обработкой всех видов сообщений, поступающих в исполнительные органы государственной власти и органы местного самоуправления из интернета, чтобы оперативно рассмотреть запрос от жителей и своевременно принять компетентное решение.

Иными словами, Центр управления регионом обеспечивает коммуникацию жителей с органами власти, систематизирует информацию о проблемах региона и по возможности оптимизирует работу с данными.

– В любом современном цифровом обществе вопросы обратной связи между представителями гражданского общества, населения и власти – первоочередные. Чем активнее государство в этой сфере работает, тем государство успешнее, – отметил руководитель Центра управления регионом Тюменской области Роман Рзаев.

Он пояснил, что структурно ЦУР представляет из себя межведомственную рабочую группу, в которую входят представители различных органов власти и сотрудники АНО «Диалог Регионы». Сообщения поступают через платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» и региональные системы обратной связи. Рассматриваются также и публикации, размещенные в открытых источниках, например в социальных сетях.

ЧТО ВОЛНУЕТ ТЮМЕНЦЕВ

По словам Романа Рзаева, жители Тюменской области уже успели оценить новый механизм взаимодействия с органами власти и активно прибегают к нему в решении того или иного вопроса.

– Если говорить о тех обращениях, которые поступают на «Госуслуги», то в первом квартале 2021 года в ПОС поступило уже 10 489 сообщений. Больше всего запросов от жителей поступило на тему здравоохранения – 93% (9844). Они касаются вопросов вакцинации. Поясню: чаще всего люди записываются на прием, чтобы поставить прививку, – рассказал руководитель ЦУР Тюменской области.

На втором месте запросы в категории «дворы и территории общего пользования». Здесь ЦУР Тюменской области зафиксировал 167 сообщений (1,5%). Замыкают тройку «автомобильные дороги» – 142 (1,5%).

– Тюменская область одна из лидеров по работе с обращениями. В этой системе уже представлены все органы исполнительной власти местного самоуправления. Особенно хотелось бы отметить представителей департамента здравоохранения Тюменской области. Все вопросы, касающиеся вакцинации, перешли им в работу, а это довольно большой объем, – пояснил Роман Рзаев.

По его словам, на втором месте оказались сообщения в адрес администрации города Тюмени, а на третьем месте запросы в департамент образования Тюменской области.

– Это небольшой показатель, в районе одного процента, но они довольно острые. Вопросы касались строительства школ и детского питания в образовательных учреждениях. Эти вопросы у органов власти находятся на постоянном контроле, – подчеркнул руководитель Центра управления регионом Тюменской области.

Тюменцы успели оценить новый механизм взаимодействия с органами власти и активно используют его. Фото ЦУР Тюменской области

ПРИСУТСТВИЕ В ИНТЕРНЕТЕ

Действительно, Тюменская область одной из первых осознала важность наличия эффективного канала связи с жителями. Активная работа в интернет-пространстве ведется последние три-четыре года. У всех профильных департаментов есть официальные аккаунты в популярных социальных сетях.

– В нашем регионе страницы в социальных сетях ведут 34 органа исполнительной власти субъекта, регоператор по обращению с ТКО «ТЭО», Роспотребнадзор и другие профильные ведомства. Кроме того, во всех 26 муниципальных образованиях Тюменской области есть свои странички в соцсетях, а также сами ведут свои страницы главы Тобольска, Ишима, Заводоуковска, Голышмановского ГО, Армизонского района, – рассказал Роман Рзаев.

Он подчеркнул, что используются и другие диджитал-инструменты для взаимодействия с жителями. Например, у Тобольского района и Голышмановского ГО есть каналы в вайбере, а Ялуторовск ведет свой телеграм-канал.

Центр управления регионом в этой работе помогает методологически, в том числе в адаптации контента под разные форматы, в мониторинге сообщений от жителей. Также ЦУР верифицирует аккаунты, ведь жители должны быть уверены, что обращаются на официальную страницу власти, а не на фейковую, созданную неизвестно кем.

– Дополнительно ЦУР содействует в распространении полезной информации в социальных сетях. Например, в программе социальных выплат для семей с детьми от 3 до 7 лет с 1 апреля вступили в силу новые правила. Естественно, через интернет поступало немало вопросов об этом. На часто задаваемые вопросы департамент социального развития региона отвечал в своих аккаунтах, а недавно оперштаб опубликовал эфир с главой департамента соцразвития Тюменской области Дмитрием Грамотиным, который подробно рассказал о нововведениях. ЦУР тоже подключился к этой работе, – пояснил Роман Рзаев.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Поиск любого сообщения из открытого источника начинается машинным методом, который собирает сообщения в единый кейс. Затем в работу включается модератор, ведь компьютер в любом случае не заменит человека. Сотрудники Центра управления регионом обрабатывают отдельно обращения. Если данных бывает недостаточно, то человека могут попросить уточнить какую-то информацию.

– Как таковой подачи обращений в ЦУР не существует. Моделируем ситуацию: человек живет своей обычной жизнью, столкнулся с неприятностью и решил оставить сообщение в открытых источниках в интернете. Это сообщение обнаруживает сотрудник ЦУР, и оно направляется в профильное ведомство, – поясняет Роман Рзаев.

По его словам, структура обращений, собранных на просторах интернета и поступивших через «Госуслуги», отличается. Статистика обращений в социальных сетях за первый квартал 2021 года в Тюменской области такова: сотрудники ЦУР обработали за три месяца 6450 сообщений пользователей. Большая часть из них (1554, или 24%) касалась темы ЖКХ.

– Открытие центра и начало его работы пришлось на зимний период. Поэтому в этом направлении у нас лидировали жалобы, касающиеся работы управляющих компаний, отопительного сезона. На втором месте расположились запросы относительно содержания дорог, опять же сезонные, связанные уборкой снега – 906 обращений (14%). Замкнули тройку замечания по благоустройству территорий – 869 (13%), – рассказал руководитель Центра управления регионом.

Также сотрудники ЦУР зафиксировали 776 (12%) вопросов о социальном обслуживании, в том числе о выплатах на детей от 3 до 7 лет. В сегменте образования поступали те же вопросы о питании и строительстве школ. Это волновало 516 жителей региона, или 8% всех обратившихся.

– Отметим, что в нашем регионе низкий процент просрочек, ответ на запрос жителей приходит в большинстве случаев в течение суток. По последним данным координационного центра правительства РФ, Тюменская область вошла в десятку регионов по скорости первичного ответа в соцсетях, наш результат – 2 часа 43 минуты, – подчеркнул Роман Рзаев.

Он добавил, что больше всего обращений поступает от жителей Тюмени – 1301 (20%), Тобольска – 890 (14%), Ишима – 563 (9%). Что ожидаемо, ведь это самые большие города региона.

Значимость создания новой структуры отметил вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев. Фото правительства Тюменской области

НЕ ОСТАВЯТ БЕЗ ВНИМАНИЯ

Одним из важных аспектов работы Центра управления регионом является то, чтобы человек обязательно получил обратную связь по волнующему его вопросу. Поэтому чем конкретнее вопрос сформулирован, имеет больше входных данных (привязка к населенному пункту, точный адрес и т. д.), тем выше процент оперативного получения обратной связи и решения проблемы.

– Если вы написали обращение в открытом источнике в интернете или через систему ПОС «Госуслуги. Решаем вместе», сотрудники ЦУР Тюменской области в процессе мониторинга зафиксируют его, – поясняет Роман Рзаев.

При этом в социальных сетях есть возможность писать жалобы анонимно, в этом случае сотрудники Центра управления регионом проводят верификацию обращений. Специалистам нужно убедиться, что информация не фейковая. Для этого часто требуются дополнительные данные, причем личного характера.

– Это, конечно, отнимает время, которое, безусловно, лучше потратить на решение проблемы. Поэтому мы рекомендуем писать официальное обращение через «Госуслуги». Официальный запрос гражданина на ПОС дает гарантию того, что ваше обращение уйдет в работу по назначению. Плюс «Госуслуги» гарантируют конфиденциальность данных, – подчеркнул Роман Рзаев.

СПРАВКА «КП»

Президент России Владимир Путин в марте 2020 года поручил правительству совместно с главами субъектов Федерации и при участии автономной некоммерческой организации «Диалог» обеспечить создание и функционирование в регионах специальных центров управления (ЦУР), работающих на единой цифровой платформе и располагающих механизмами обратной связи с гражданами.

Глава государства отметил, что онлайновые механизмы прямой коммуникации власти и граждан позволяют эффективнее и быстрее решать проблемы, с которыми люди сталкиваются в повседневной жизни.