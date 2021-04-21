Тюменцы все чаще жалуются на отключение света

"Раньше свет выключали чаще, в этом году – реже, но все равно вырубают" Фото: Мария Толстихина

За последнее время в редакцию «Комсомольской правды» поступило много запросов от жителей с просьбой разобраться, почему происходят частые отключения электричества. При этом чаще всего свет пропадает в офисах и учебных учреждениях, а не в жилых домах. Да и сами журналисты «Комсомольской правды» столкнулись с этой проблемой: в здании, где находится редакция (ул. Гранитная, 4), отсутствие света – вещь привычная, ведь перебои электричества случаются здесь часто и тянутся с прошлого года.

Жалобы

– Раньше свет выключали чаще, в этом году – реже, но все равно вырубают. Причем это не только в редакции, а и во всем районе, – рассказал главный редактор «Комсомольской правды» Алексей Косенчук. – Помимо редакции в здании находится еще несколько организаций, одна из которых – стоматологическая клиника. Если в работе журналистов новость не терпит ожидания, то пациенты в кресле стоматолога уж точно не желают продлевать и без того волнительный прием.

– Часто сталкиваемся с отключением света. Конечно, это мешает работе клиники, – комментирует администратор стоматологии «Доктор Альбус».

Мы решили проверить, как обстоят дела со светом в организациях по соседству. Во время обзвона удалось выяснить, что перебои света случаются в тюменской гимназии № 1 (ул. Краснодонская, 61) и в Институте математики и компьютерных наук (ул. Перекопская, 15).

– Не сказать, что отключают часто, но все-таки бывает. Так, к примеру, не было электричества 3 апреля, а это была учебная суббота. В итоге пары отменили. Студентам, конечно, это на руку, но всё же учебный процесс страдает, – поделилась с «Комсомольской правдой» студентка ИМиКН Тюменского государственного университета.

В других учебных заведениях, находящихся в этом районе, проблем с перебоями света не выявлено.

С чем связано отключение электроэнергии?

Специалисты Сибирско-Уральской энергетической компании (СУЭНКО) дали объяснение по каждому из перечисленных адресов и рассказали о возможных причинах отсутствия электричества.

По информации организации, основных причин отключения электроэнергии всего три:

1. Проведение ремонтных работ.

2. Отключения в целях предотвращения или ликвидации аварийных ситуаций, в том числе и в смежных сетевых организациях.

3. В связи с нарушением или неисполнением условий договора на поставку электрической энергии, наличием задолженности по оплате и др.

Так, к примеру, в случае с редакцией и гимназией, которые находятся недалеко друг от друга, отключение электричества связано с перерывами в электроснабжении потребителей.

– 8 апреля 2021 года с 10.38 до 12.19 по причине аварийной ситуации на ПС 110 кВ Белинская, находящейся на обслуживании АО «Россети Тюмень», произошел перерыв в электроснабжении потребителей на улице Гранитной, 4, а также гимназии № 1 на улице Краснодонской, 61. Аналогичные аварийные ситуации в АО «Россети Тюмень» происходили и в 2020 году, – пояснили на предприятии.

Также специалисты дополнили, что в феврале в гимназии № 1 были перебои электричества в связи с ремонтом объектов и подрезкой зеленых насаждений.

– 8 февраля 2021 года с 10.14 до 14.07 с по причине производства плановых ремонтных работ объектов электросетевого хозяйства АО «СУЭНКО», а также подрезке зеленых насаждений, растущих в охранной зоне воздушной линии 10-0,4 кВ производилось отключение электрической энергии в гимназии № 1 на улице Краснодонской, 61, – дополнили специалисты.

А вот причиной внезапного выходного дня для студентов Института математики и компьютерных наук стала стало повреждение кабельной линии:

– 3 апреля 2021 года с 9.00 до 11.20 по причине аварийной ситуации и повреждения кабельной линии 10 кВ, находящейся на обслуживании АО «СУЭНКО», произошло отключение электрической энергии в Институте математики и компьютерных наук на улице Перекопской, 15а, – прокомментировали в энергетической компании.

Мнение специалистов

– СУЭНКО выполняет полный комплекс мероприятий, которые необходимы для поддержания оборудования в состоянии, соответствующем нормативным требованиям. Также прилагает все усилия к сокращению количества отключений и по обеспечению надежного электроснабжения потребителей, – пояснили «Комсомольской правде» в пресс-службе компании.

Узнать об аварийных и плановых отключениях электроэнергии тюменцы могут по номеру 8-800-700-86-72 и на сайте suenco.ru в разделе «Отключения».