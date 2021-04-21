Как интернет тюменцев от COVID спасал: история пятая – Юлия Созонова

Юлия Созонова: "Минувший год научил спокойствию и поиску новых путей развития".

Год назад в нашем регионе, как и во всей стране, был введен режим самоизоляции. Нам пришлось собраться с духом, соблюдать все меры предосторожности и набраться терпения, привыкая к новым реалиям жизни. Пережить этот период помогала поддержка родственников и близких людей. Мы находили идеи и придумывали что-то новое, чтобы совместный досуг проходил легко и отвлекал от того, что происходит «за окном». Открывать новые возможности нам, тюменцам, помогал в том числе и интернет.

О том, как это было, мы вспоминаем и рассказываем в рамках совместного спецпроекта с компанией «МегаФон» – «Как интернет тюменцев от COVID спасал». Сегодня публикуем последнюю историю: как принятый вызов помог нашему герою изменить жизнь к лучшему.

Тюменка Юлия Созонова – предприниматель в сфере услуг. Девиз: «Счастлива мама – счастливы все» стал основной в создании и развитии территории красоты для женщин «Мама Миа – Мама, которую зовут Миа».

"В пандемию начали проводить работу с клиентами в формате онлайн". Фото: из личного архива.

– В нашу студию можно прийти и получить несколько услуг одновременно, потратив на это не более двух с половиной часов. Также мы для наших клиентов проводим мастер-классы: женщины узнают полезную информацию из области стиля, психологии, воспитания детей и разных других направлений, – отмечает Юлия.

Все было прекрасно, а затем наступил всеобщий локдаун…

Как развивать свое дело дальше?

– Первая мысль – что мы будем делать, если нас закроют, если нельзя будет выходить из квартир? – вспоминает предпринимательница. – Были разные идеи. Например, арендовать квартиру и стричь весь подъезд. Начали заниматься пошивом масок, продажей косметики и других средств, например краски для волос. А на онлайн-встречах уже говорили, как правильно этим пользоваться. Если это было средство для снятия гель-лака, мы давали инструкцию, как самостоятельно дома без вреда для ногтей снять покрытие.

Благодаря интернету сотрудницы территории красоты начали проводить индивидуальную работу с клиентами в формате онлайн. Принимали заказы и доставляли косметику и другие средства на дом.

– 4G-интернет – это настоящее спасение, – делится Юлия. – Твоя команда всегда на связи и без проблем можно принимать заказы не только за домашним или рабочим компьютером, но и в своем смартфоне. К тому же все настолько привыкли переписываться и созваниваться в мессенджерах, а с быстрым интернетом легко и просто отправить клиенту фотографию товара или записать видео-инструкцию. Технологии позволяют нам развиваться и быть гораздо ближе к людям.

Кстати, как добавила Юлия Созонова, еще одной перспективной идеей стало создание интернет-магазина и оформления в нем каталога:

– Это и так нужно было сделать, но пандемия ускорила этот процесс.

Бесконтактный бизнес в действии

Забота любого руководителя в непростой период глобальной изоляции – обеспечить работой и зарплатой своих сотрудников. А таковых в штате нашей героини порядка 20 человек, включая фрилансеров.

"Технологии позволяют нам развиваться и быть гораздо ближе к людям". Фото: из личного архива.

Онлайн-формат стал для большинства предпринимателей спасительной ниточкой. В «Мама Миа» сделали акцент на том, что еще можно придумать и предлагать клиентам в условиях бесконтактного бизнеса. Продавали антисептики, распространяли их по различным компаниям и организациям. Шили маски – разноцветные, детские, взрослые, с разными картинками, с миньонами. На рынке в начале пандемии продавались только твердые маски из хлопка, которые были неприятны по ощущениям. Мы подбирали для своих изделий более мягкую ткань, чтобы можно было их носить с комфортом.

– Параллельно с этой работой я проводила финансовые марафоны, и некоторые из моих сотрудников в них участвовали. На марафонах всегда говорю, что у каждого человека обязательно должна быть финансовая подушка для того, чтобы год или полгода можно было прожить без работы, – подчеркивает Юлия. – Пандемия показала, как важно иметь такую подушку и что такое не иметь возможности работать, хотя ты полностью здоров.

«Пандемийные знакомства» и новые проекты

Этот год, несмотря на все его трудности, оказался для Юлии Созоновой насыщенным: появилось много других проектов. Один из них – проект для предпринимателей «Сфера развития».

– Старт проекта пришелся на июль, когда основной бизнес после пандемии открыли только частично. Тогда многие предприниматели не знали, что дальше делать. Кто-то принял решение закрыться, а кто-то – искать новые пути развития. Когда ты в состоянии страха и паники, нужно уметь совладать с собой. Когда ты в команде – намного проще. Этот проект многим помог двигаться дальше, не поддаваться всеобщей панике, а жить и развиваться, – поделилась владелица салона красоты.

Кстати, «Сфера развития» для предпринимателей работает и сейчас. Только за полгода существования в 2020-м его участниками стали более 160 человек. Как отметила Юлия, каждый месяц в проекте набирается новый поток, и общение с другими предпринимателями помогает владельцам бизнеса смотреть на привычные вещи шире.

Интернет – помощник бизнеса

– Большинство заказов поступают именно в Instagram и другие соцсети. Для нас интернет стал основным каналом для привлечения клиентов и в том числе площадкой для проведения марафонов, – добавила собеседница.

"Неважно, что происходит – жизнь одна". Фото: из личного архива.

Отметим, что в связи с переходом сотрудников на удаленную работу, увеличился интерес тюменцев к различным онлайн-инструментам. В непростой для всех период большинство крупных компаний предложили пользователям Сети различные антикризисные сервисы, которые стали помощниками. Например, компания «МегаФон» открывала бесплатный доступ к решениям для проведения онлайн-конференций и вебинаров, что пользовалось большим спросом у предпринимательского сообщества.

«Стали сильнее»

Этот пандемийный год тюменцев научил многому. Так, Юлию Созонову – спокойствию. Она твердо уверена, что нужно принимать то, что есть, и жить дальше:

– Не важно, что происходит – жизнь одна. Может казаться, что все рушится, но на этом мир не останавливается. Сейчас нужно смотреть, что будет происходить в этом году, как развиваются компании в период реабилитации. Есть ведь и те, которым пандемия, напротив, принесла больше пользы. Например, кто занимался доставкой еды – у них был пик продаж. В моем случае все было не так удачно, ведь сферу красоты закрыли. Есть понимание, что должно быть несколько запасных путей развития, – подытожила Юлия.

"В пандемию начали проводить работу с клиентами в формате онлайн". Фото: из личного архива.

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