В Тюменской области школьники грели ноги у «Вечного огня» и катались на самокате по плитам

Школьники ездили по плите возле Вечного огня на самокатах и роликах, подносили ноги и даже совали их в пламя для обогрева, а после весело перепрыгивали через него Фото: Мария Толстихина

В небольшом городе Ишиме, что в Тюменской области, четверо школьников осквернили памятник-мемориал «Вечный огонь». Дети разъезжали по плите мемориала на самокатах, а после решили погреть ноги у огня и даже в нём. Играючи, они махали и руками возле пламени и перепрыгивали через Вечный огонь, устроив себе своеобразный «квест».

Такое поведение заснял на камеру один из жителей и выложил в местный паблик социальной сети «Вконтакте», дополнив ролик текстовым обращением, в котором призвал общественность обратить внимание на воспитание детей. Однако и сам автор видео «получил по шапке»: комментаторы отчитали оператора за бездействие.

Автор предпочел остаться анонимом, но в описании к видео призвал родителей объяснить детям, что так делать нельзя..

- Прошу обратить особое внимание на происходящее. В данной ситуации привлечь к ответственности несовершеннолетних невозможно. Соответственно, если кто-то из этих детей ваш ребёнок, то убедительная просьба принять серьёзные меры. И обращение ко всем семьям, где есть дети: покажите сие видео, дабы предотвратить подобные случаи! Моральные ценности должны быть у каждого человека, поэтому берегите и с уважением относитесь к истории, к памяти погибших солдат! - пишет автор ролика.

На кадрах видно, что дети не отдают отчета в том, что огонь - дань памяти погибшим солдатам. Для них это - обычное пламя, у которого можно погреться, а также использовать ради забавы. Такое поведение вызвало у местных жителей бурную реакцию. Однако большинство из них возмутилось не действиями школьников, а бездействием автора, который "должен был подойти и провести разъяснительную беседу, а не стоять и снимать на камеру":

- В принципе, на месте автора, можно подойти и объяснить детям, а не снимать и не наблюдать за происходящим... Поэтому, кто в данной ситуации хуже поступил, вопрос, - схожего мнения Инна Яковлева;

Однако нашлись и те, кто встал на сторону автора и постарался его защитить:

- Дети будут Вас слушать!? В лучшем случае сделают вид, что ничего такого не сделали! Вот вся и беседа. Другое дело их родители! Вот с кого надо спрашивать за воспитание!!! Хотя сейчас родители такие же, как их дети! – эмоционально выразился Максим Сергеев.

О нашумевшем ролике уже известно и администрации города Ишима. Как рассказали «Комсомольской правде - Тюмень» в мэрии, в школах пройдут дополнительные уроки патриотического воспитания, на которых детям объяснят, что к памяти павших во время войны солдат нужно относиться с уважением.

- Мы будем держать ситуацию на контроле, - сообщили в ведомстве. Также инцидентом заинтересовались в региональном управлении внутренних дел.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» сообщала о подростке, который ночью сжег венки рядом с памятником «Воину-освободителю». В Пензе в конце прошлого года девочки-подростки грели ноги и пятые точки над Вечным огнем, а в начале года в городе Вольске Саратовской области мужчины пили пиво и грызли семечки у Вечного огня, против них возбудили уголовное дело.