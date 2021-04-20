Форум «Семья»: переезд из города в сельскую местность и решение жилищного вопроса молодых семей. Фото предоставлено "КП".

Областной форум «Семья» проводится в Тюмени ежегодно, собирая на образовательных площадках родителей, готовых учиться и развиваться, менять качество жизни и семейные отношения в лучшую сторону. Всех, кто присоединился к прямой трансляции мероприятия в 2021 году, ждали выступления руководителей социальных структур и ответы на вопросы, присланные к эфиру, одним из самых актуальных среди которых по-прежнему остается жилищный.

В этом году форум «Семья» вновь прошел в онлайн-формате на площадке сайта для тюменских родителей «Детки». Организатором мероприятия традиционно выступил федеральный партийный проект «Крепкая семья». Куратор и организатор проекта, депутат Тюменской областной думы Елена Кашкарова напомнила, что форум «Семья» открыли весной 2016 года. Тогда на тематических площадках собралось около 2 000 человек. Были задействованы все участники, независимо от возраста. Занятия по душе смогли найти малыши, подростки и взрослые. Спустя четыре года эпидемиологическая обстановка внесла коррективы во все сферы жизни и в организацию мероприятий.

– Осенью 2020 года мы впервые провели форум в онлайн-формате. Это позволило значительно расширить географию и численность участников – к нам подключились родители со всех районов Тюменской области. Меняются формы работы, но одно остается неизменным: главной целью форума «Семья» остается предоставление максимума полезной информации для родителей, – подчеркнула Елена Кашкарова.

Благодаря интерактивному формату мероприятия, организованного в 2021 году, его участники смогли познакомиться с изменениями в законодательстве, которые касаются вопросов социальной поддержки семей с детьми, получить представление о приоритетах развития сферы образования и узнать детали такой программы, как «Самообеспечение». Обо всех направлениях помощи в рамках социального контракта зрителям форума «Семья» рассказала Надежда Холопова – главный специалист отдела социальных выплат департамента социального развития Тюменской области.

С 2010 года в Тюменской области реализуется технология предоставления государственной помощи на основании социального контракта. Благодаря этой мере поддержки семьям дается стартовая возможность для повышения уровня и качества их жизни, выхода на самообеспечение с использованием собственного трудового потенциала. Одним из видов оказания помощи является запуск и расширение бизнеса или личного подсобного хозяйства, предназначенного как для личного пользования, так и для получения дополнительного дохода. Примеры реализованных с помощью этой программы проектов позволяют рассматривать переезд из города в сельскую местность как достойный вариант развития семьи.

– В рамках социального контракта государство оказывает денежную помощь, а получатель использует ее средства на конкретные цели. В большинстве случаев это личное подсобное хозяйство. Всего с 2006 года (до 2010 года выплата предоставлялась на основании договора о взаимных обязательствах) такую помощь получили более девяти тысяч семей. До 2021 года финансирование осуществлялось из областного бюджета, и на эти цели было потрачено 390 миллионов рублей. С этого года мы вошли в программу софинансирования, из федерального бюджета были выделены дополнительные средства. В 2020 году из областного бюджета на выплату на основании социального контракта израсходовано 34 миллиона рублей. С учетом софинансирования в этом году на эти цели предусмотрено 68 миллионов рублей, – такую статистику привела Надежда Холопова.

Основное условие, необходимое для участия в программе и получения помощи, – чтобы семья была признана малоимущей, и ее доход на сегодняшний день не превышал 12 196 рублей на каждого члена семьи. Изменились виды помощи, которые могут быть оказаны на основании социального контракта. Первое направление – предоставление помощи при обращении граждан по поиску работы и получении дополнительного профессионального образования. В данных случаях социальный контракт заключается на срок в 9 месяцев, при этом предусмотрена возможность его продления на половину срока, если по уважительным причинам его условия не были выполнены.

Фото предоставлено "КП".

Второй вид помощи – на осуществление предпринимательской деятельности. Это единовременная денежная выплата, максимальный размер которой увеличился и составляет сейчас 250 000 рублей. Ограничений по видам деятельности нет. Детали реализации проекта указываются в Программе социальной адаптации. После одобрения выплаты соискатель должен зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя или плательщика налога на профессиональный доход. В рамках оказания данного вида помощи возможно получение выплаты на дополнительное обучение, которое финансируется дополнительно.

Ведение личного подсобного хозяйства – это третье направление помощи, которая оказывается в размере до 100 000 рублей в рамках социального контракта. Особенность ее предоставления заключается в том, что выплата осуществляется после того, как гражданин зарегистрировался в качестве плательщика налога на профессиональный доход.

Еще один вид оказания помощи – выплата на первоочередные нужды, предназначение которой – преодоление трудной жизненной ситуации. Чаще всего помощь направляется на приобретение товаров первой необходимости (одежды, обуви, компьютерной техники), необходимых для текущей жизни. Деньги в размере установленного прожиточного минимума выплачиваются семьям, в которых пять и более детей до 18 лет, в течение 6 месяцев при условии, если они каждый месяц расходуются получателем на целевое использование.

По всем видам предоставления помощи предусмотрен ежемесячный мониторинг, а также наблюдение в течение 12 месяцев после окончания срока действия социального контракта, позволяющее оценить эффективность реализованных мероприятий. Программа «Самообеспечение» предусматривает возможность продления социального контракта и повторного оказания помощи.

– Обращаться за любым видом помощи в рамках социального контракта можно при помощи портала «Госуслуги», МФЦ и через учреждения социального обслуживания по месту жительства семьи. У нас есть утвержденная форма заявления, которое необходимо заполнить и подать удобным способом. После того как заявление поступило, гражданина приглашают в социальную службу и составляют программу социальной адаптации. Она формируется совместно с органами социальной защиты. К этому процессу могут быть привлечены органы образования, здравоохранения, местного самоуправления, агропромышленного комплекса, если речь идет, скажем, о ведении личного подсобного хозяйства. Программа социальной адаптации разрабатывается индивидуально под каждого заявителя, поскольку она может содержать дополнительные мероприятия. Например, по устройству ребенка в дошкольное учреждение, если препятствием для трудоустройства родителей являются дети, не посещающие детские сады, – разъяснила главный специалист отдела социальных выплат департамента социального развития Тюменской области Надежда Холопова.

Одним из первостепенных для многих родителей вопросов остается жилищный. О государственной программе, направленной на оказание помощи молодым семьям, и связанных с нею мероприятиях рассказала спикер областного форума «Семья», начальник отдела по работе с молодыми семьями департамента имущественных отношений администрации города Тюмени Ольга Головинова.

До недавнего времени в стране действовала федеральная целевая программа, в состав которой входила широко известная подпрограмма «Молодая семья». В 2018 году ее действие было прекращено. На сегодняшний день молодые семьи могут рассчитывать на государственную поддержку для приобретения и строительства жилья по другой ведомственной целевой программе. С ее помощью можно получить субсидию на покупку жилой недвижимости, при этом возвращать выделенные средства не нужно: это не кредит и не ипотека.

Участником программы может стать как молодая семья, в которой один ребенок и более, так и семья, не имеющая детей. Семьи с детьми, где один из супругов не является гражданином Российской Федерации, либо неполные молодые семьи, состоящие из одного из родителей, который обязательно должен являться гражданином нашей страны, тоже могут претендовать на поддержку. Основные требования к молодой семье: возраст обоих супругов не более 35 лет на дату утверждения Главным управлением строительства Тюменской области списка претендентов. Молодая семья должна быть признана нуждающейся в жилом помещении и постоянно проживать на территории Тюменской области, за исключением Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, и иметь доходы, позволяющие получить кредит, либо добавить их к средствам для приобретения жилья.

– Признание молодых семей нуждающимися в жилых помещениях осуществляется следующим образом. Молодая семья может являться собственником либо членом семьи собственника, а также нанимателем жилого помещения по договору социального найма. При этом его площадь не должна превышать пятнадцать квадратных метров на одного члена семьи. На территории города Тюмени решением Тюменской городской думы определена именно такая площадь. Если молодая семья не является нанимателем, собственником или членом семьи собственника жилого помещения, то при предоставлении необходимых документов она также признается участником программы, – пояснила Ольга Головинова.

Формирование списка, в который включаются все семьи, подавшие заявления и признанные нуждающимися, осуществляется департаментом имущественных отношений до 1 июня планируемого года. Первыми в список попадают молодые семьи, поставленные на учет органами местного самоуправления до 1 марта 2005 года, и молодые семьи, имеющие трех и более детей. Далее список комплектуется из остального количества семей с разным составом по дате и времени подачи заявления.

После того как орган местного самоуправления сформировал список участников, он направляется в Главное управление строительства Тюменской области, которое, в свою очередь, составляет резервный список молодых семей, не обеспеченных финансированием, и список претендентов на получение социальной выплаты. Утверждение списков производится с учетом выделенного финансирования, осуществляемого за счет средств федерального, областного и местного бюджета. Размер социальной выплаты составляет 30% расчетной (средней) стоимости жилья для молодых семей, не имеющих детей, и 35% для семей с детьми, а также для неполных молодых семей, состоящих из одного молодого родителя и одного ребенка и более. Эта цифра формируется исходя из норматива стоимости квадратного метра, утвержденного Минстроем РФ и после этого – Тюменской областью.

– На 2021 год подали заявления более 2 900 семей. Претендентами на получение социальной выплаты являются 182 семьи. Практически все претенденты на данный момент получили свидетельство, реализовать которое можно на приобретение жилого помещения по договору купли-продажи, на уплату цены договора строительного подряда, на уплату договора долевого участия либо уступки прав требований, на погашение основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, предоставленным на приобретение жилого помещения, на уплату цены договора строительного подряда, на уплату договора долевого участия, – комментирует Ольга Головинова, начальник отдела по работе с молодыми семьями департамента имущественных отношений Администрации города Тюмени.

Напоминаем, что прослушать полные лекции спикеров тематических образовательных площадок, ознакомиться с презентациями выступлений и ответами на вопросы зрителей областного форума «Семья», присланные к прямому эфиру, можно на сайте для тюменских родителей «Детки!» по ссылке: www.detkityumen.ru/family2021/.