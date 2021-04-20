«Какая-то странная грязь, на поверхности - крупинки»: тюменцы жалуются на качество водопроводной воды

«Какая-то странная грязь, на поверхности крупинки соединяются вместе и образуют плёнки» Фото: соцсети

Тюменцы все чаще стали жаловаться на низкое качество воды из-под крана. Земляной цвет, неприятный запах – это и многое другое смущает жителей. Где-то даже можно найти плавающие образования, похожие на грязь, но их истинная природа совсем не известна.

Жалобы

- Вода на Пермякова, 53, практически всё время такая, начиная с февраля 2021 года, только чуть лучше становится и опять такая же. Заявки в Водоканал не приводят к результатам. Какая-то странная грязь, на поверхности крупинки вместе соединяются и образуют плёнки, жалуется житель в тюменском паблике, прикрепляя к записи фото загрязненной воды.

Земляки советуют в комментариях проверить, вдруг дело не в водопроводе, а в чем-то другом. На это автор претензии заявляет, что дело в работе Водоканала:

- После звонков и заявок они прочищают трубы, день, два вода чуть лучше, потом опять такая же, - негодует тюменец. Его поддержали и жители по адресу Пермякова, 45, у которых те же проблемы с водой. Судя по комментариям, похожая ситуация и у некоторых жителей поселка Тарманы.

- По всему городу жалобы на качество воды, а меры какие-нибудь приняли? У нас через день бежит вода то ржавая, то с камнями какими-то! Я уже писала, либо техническую подают вместо питьевой, либо где-то смешивается вода питьевая с технической для удешевления, а в Водоканале все соответствует нормативам санпина! И концов не найдешь, - возмущается еще одна жительница Тюмени.

Такую воду получают жители Тюмени из-под крана Фото: соцсети

Что показали пробы?

В компании «Росводоканал Тюмень» взяли пробы воды и провели экспертизу, которая показала, что по некоторым позициям показатели определенных веществ превышены:

- Лабораторные пробы показали превышение по показателям «перманганатная окисляемость» и «марганец, – заявили на предприятии.

По словам специалистов, «перманганатная окисляемость», характеризующий наличие органических веществ, связан речной водой. Незначительные изменения в концентрации показателя не влияют на безопасность питьевой воды. В «Росводоканале» заверили, что после проведения намеченных мероприятий вопрос сезонных превышений этого показателя будет решен окончательно.

А вот повышенное содержание марганца характерно для тюменской местности, он содержится как в реке, так и в подземных водоносных источниках.

- Современные требования СанПиН регламентируют содержание марганца в количестве 0,1 мг на литр. На период выполнения мероприятий по реконструкции водоочистных сооружений региональным Управлением Роспотребнадзора установлены временные нормативы – 0,5 мг на литр (такое содержание марганца в воде признано безопасным для человека), в водопроводной воде города Тюмени содержание марганца составляет 0,3 мг на литр, - объяснили в «Росводоканал Тюмень».

Почему вода грязная и безопасна ли она?

В Росводоканале отметили, что показатели «перманганатная окисляемость» и «марганец» не влияют на цветность, мутность, выпадение осадка и иные характеристики воды, связанные с вторичным загрязнением на сетях водоснабжения.

- При этом вся подаваемая абонентам вода проходит этап обеззараживания, поэтому абсолютно безопасна, - заключили в организации.

Хоть вода и признана безопасной, умываться ею, а уж тем более пить при условии плавающих в ней частиц и земляного цвета – не очень-то хочется. По мнению специалистов, такие характеристики напрямую связаны с вторичным загрязнением на сетях водоснабжения. Но кто тогда будет решать и эту проблему?..

А некоторым жильцам приходиться мыться в такой воде Фото: соцсети

Откуда берется вода в тюменских домах?

- В Тюмени два источника водоснабжения: вода из реки Туры очищается на Метелевских водоочистных сооружениях, а поднимаемая из подземных источников – на Велижанских. Велижанский водозабор был запущен в эксплуатацию в 1972 году, Метелевский – в 1981-м. Важно понимать, что 40-50 лет назад предъявлялись иные, менее жесткие требования к качеству воды, рассказал главный технолог предприятия Аркадий Фомин.

Сейчас в Тюмени ведется масштабная реконструкция Велижанских водоочистных сооружений. В планах специалистов закончить работы до 2023 года.

- После того как Велижанские водоочистные сооружения будут выведены на полную мощность, начнется реконструкция Метелевских ВОС, - заключают на предприятии.