В Тюмени потребовали «прижать» автомобилистов, купивших водительские права через начальника ГИБДД. Фото: Кира Санникова

В Тюмени потребовали привлечь к ответственности людей, которые передавали взятки начальнику ГИБДД. Напомним, что Александр Селюнин через посредника собирал дань с тех, кто хотел без сдачи экзамена получить заветный документ, разрешающий управлять автомобилем.

– Сейчас по дорогам региона могут разъезжать автолюбители, опасные для окружающих. Таким образом, коррупционное преступление руководителя автоинспекции может повлечь за собой человеческие жертвы. Выявили шесть эпизодов, а сколько не выявили? Остается аккуратно переходить дорогу, чтоб не оказаться на пути у таких покупателей прав, – отметил председатель правления регионального отделения Партии пенсионеров в Тюменской области Владимир Селиванов.

По его словам, партийцы не раз поднимали еще одну проблему – с видеокамерами. Дело в том, что их очень часто ставят рядом с временным знаком ограничения скорости, многие попадаются в такие «ловушки».

– Особенно непонятна ситуация с ограничением 40 км с моста на улице Мельникайте. Сделали отличную дорогу, но знак сам по себе создаёт пробки и наказывает на пустом месте, – сообщил Селиванов.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменской области в отношении руководителя регионального управления ГИБДД Александра Селюнина и его посредника возбуждены уголовные дела. Главного гаишника региона подозревают в торговле правами. Как утверждают следователи, он через посредника шесть раз брал взятки в значительном размере.

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