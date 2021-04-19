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Общество19 апреля 2021 13:01

Как интернет тюменцев от COVID спасал: история четвертая – Евгения Зонтикова

История о том, как мобильный интернет во время пандемии позволил образоваться комьюнити молодых тюменских авторов музыки
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"Мобильный интернет объединил тюменских музыкантов во время самоизоляции".

"Мобильный интернет объединил тюменских музыкантов во время самоизоляции".

В рамках совместного спецпроекта с компанией «МегаФон» «Как интернет тюменцев от COVID спасал» продолжаем знакомить вас с известными тюменцами, которые в непростой для всей страны период взглянули на самоизоляцию как на возможность задуматься и изменить свою жизнь к лучшему.

Тюменская исполнительница, автор песен Евгения Зонтикова во время пандемии коронавируса посвятила себя творчеству и стала знакомить в Сети горожан с местными музыкантами.

Созданный незадолго до пандемии Instagram-аккаунт «Музблог ТМН» стал по-настоящему культурным местом, где можно познакомиться с исполнителями и коллективами, посмотреть интервью в прямом эфире, услышать известные и новые голоса. Как отмечает Евгения, чтобы качественно вести подобный блог, публиковать сторис и тем более вести прямые эфиры, нужна определенная скорость мобильного интернета.

«Начала осваивать новый формат»

Блог о музыке и музыкантах Женя Зонтикова завела ещё осенью 2019 года. Первое время искала удобные и интересные ей и подписчикам форматы.

Блог, созданный Женей, стал частью большой музыкальной семьи. Фото: из личного архива.

В постах я знакомила читателей с музыкантами, авторами и исполнителями, рассказывала новости и размещала афишу. Какого-либо СМИ или блога, посвященного тюменской музыке, раньше не было, поэтому созданный мной аккаунт @muzblog_tmn в Instagram быстро привлек всех, у кого была потребность чувствовать себя частью большой музыкальной семьи,отмечает Женя.

Когда начались ограничения и люди были вынуждены сидеть по домам, автор блога начала осваивать новый для себя формат совместных прямых эфиров-интервью:

За первый месяц пандемии я провела 14 таких онлайн-встреч. В гостях у Музблога побывали органистка Мария Блажевич, оперная певица Эльвира Саниевская, профессор Института культуры Ирина Бархатова, молодые музыканты, которые отправились покорять Москву, и те, кто продолжает развиваться в Тюмени, поднимая местный культурный уровень. Каждый охотно принимал приглашение в совместный эфир: музыканты привыкли к активной концертной деятельности и в период изоляции были рады общению с аудиторией!

Чуть позже в Тюмени появился другой похожий проект – «Музыкальная сходка» от «Конторы пароходства». Это тоже были интервью с музыкантами, но трансляции велись уже в социальной сети «ВКонтакте», ведущая и гость эфира находились, как правило, вместе, в одной локации, а помимо беседы, в эфире звучали музыкальные композиции. Направленность «Сходки» была более узкой: автор проекта Сюзанна Иванова приглашала только тех, кто сам пишет музыку.

Интернет объединил музыкантов

Активность, которая началась с этих двух информационных продуктов, поспособствовала тому, что артисты познакомились друг с другом или как минимум просто вспомнили о существовании друг друга,поделилась Женя.Теперь в нашем городе есть сообщество музыкантов, в котором происходит обмен опытом создания и продвижения треков. Участники дают друг другу обратную связь и поддержку, находят единомышленников, делятся лайфхаками и полезной информацией. Всё это очень актуально в меняющемся мире музыкальной индустрии.

"Присутствие артиста в интернете играет важную роль в развитии карьеры". Фото: из личного архива.

Тюменская исполнительница Евгения Зонтикова уверена, что присутствие артиста в интернете – в соцсетях и на стриминговых платформах – играет всё более важную роль в развитии музыкальной карьеры. И уже в ближайшем будущем новые технологии и скорость интернета будут ключевыми факторами в достижении поставленных целей.

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