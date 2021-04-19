Азбука здоровья для малышей. Фото предоставлено "КП".

Рано или поздно каждому человеку приходится обратиться к врачу. И если взрослым объяснять важность своевременной диагностики и лечения не требуется, то с детьми зачастую выходит совсем другая история. Чтобы предстоящий визит в клинику не вызывал негативных эмоций, важно объяснить ребенку, что доктор – это друг, чья главная задача: сохранить здоровье своего пациента. Сформировать положительный образ врача в глазах детей помогут тематические книги.

Хотят того родители или нет, но дети не всегда прислушиваются к их словам. К примеру, когда взрослые твердят, что сладкое вредно для зубов, маленькие сладкоежки думают: да это же очередная выдумка, не стоит обращать на нее внимания. И совсем другое дело, когда те же советы ребенку дают его сверстники, друзья, супергерои или персонажи книг, похожие на него самого. При таком раскладе и наставления перестают быть похожими на скучные нравоучения и превращаются в увлекательный квест, который детям хочется пройти от начала до конца. Преодолеть маленькому человеку свои сомнения, тревоги и страхи помогут увлекательные литературные истории, написанные специально для того, чтобы доходчиво объяснить детям, как важно следить за здоровьем, своевременно обращаться к врачам и вести активный образ жизни. Книги, выбранные для обзора, можно найти в «Библиотеке Чеширского кота» клиники «Доктор Альбус».

«Про зубки. Стихи на каждый день». Издательство VoiceBook

Уже само название серии книг – «В помощь маме» подсказывает родителям, что сборник таких стихов хорошо иметь в семейной библиотеке. Каждому ребенку предстоит знакомство со стоматологом, но далеко не каждый кроха в нужный момент оказывается достаточно адаптирован для общения с доктором. Чтобы первая встреча маленького пациента и зубного врача прошла в спокойной доброжелательной атмосфере, начинать готовиться к ней нужно дома, в комфортной и привычной для ребенка обстановке. Первым гидом малыша по вселенной «Зубки» может стать эта книжка. О чем же расскажут стихотворения? Их названия говорят сами за себя: «Первый зуб», «Вредная конфета», «Паста и щетка», «Кариес-злюка». За незамысловатыми, на первый взгляд, строчками скрывается масса полезной информации: почему нельзя есть много сладкого, отчего так важно чистить зубы тщательно и регулярно, чего боится кариес и чем поможет стоматолог, если так случится, что зуб все-таки заболел. Стихи написаны легким для восприятия малышей языком. Книга привлекает внимание не только яркими картинками, но и крутящимися колесиками, вращая которые ребенок может менять изображения, иллюстрирующие поучительные истории. Получается мини-мультфильм, позволяющий малышу получить представление об основах стоматологической гигиены и приобрести необходимые для развития самостоятельности навыки.

«Детям о врачах». Автор: Саша Чарикова

К походу в поликлинику можно отнестись как к увлекательному путешествию по медицинской стране. На такую экскурсию можно отправиться вместе с героями книги «Детям о врачах», чьи главные герои – брат и сестра Саша и Маша участвуют в квесте, который необходимо пройти для того, чтобы получить справку для садика о Машином здоровье. Вместе с ребятами юные читатели пройдут по детской поликлинике, заглянут во все кабинеты и встретятся с разными докторами. По словам автора, книга создана для того, чтобы дети узнали побольше о врачах, не боялись к ним ходить, понимали, что и зачем делает доктор. Взять к примеру, стоматолога. Справиться с волнением перед его осмотром поможет интересный рассказ о работе этого специалиста. Благодаря наглядным иллюстрациям читатели выяснят, как устроен стоматологический кабинет, что такое кариес и какие стадии его развития бывают, из чего состоит зуб и как выглядят эмаль, дентин и пульпа. Дети поймут, для чего маленьким пациентам надевают специальные очки, какими инструментами пользуется зубной врач и чем стоматологическое кресло схоже с космическим. Дополняет сведения схема роста и выпадения молочных зубов. Несомненным достоинством книги является и то, что полезная информация дополнена любимыми детьми заданиями: опросами, лабиринтами, бродилками, экспериментами, рисунками, которые не только можно, но и нужно дополнять.

«Идем к врачу». Издательство «Школьная книга»

Чтобы каждое посещение поликлиники не становилось для ребенка лишним поводом для переживаний, познакомиться с профессией врача лучше в раннем детстве. Это поможет маленькому человеку заблаговременно избавиться от ненужного в жизни стресса и позволит ходить на прием к докторам спокойно, без внутреннего напряжения. Рассказать детям о врачах, их специализации и диагностических приемах поможет издание из серии «Азбука здоровья». Дидактические карточки-картинки доходчиво объяснят малышам, почему тело, одежду и дом необходимо содержать в чистоте, зачем нужно мыть руки перед едой, после прогулок и общения с животными. Для чего существует распорядок дня и как важно его соблюдать, какая еда полезна для здоровья. Как правильно ухаживать за зубами, к какому специалисту обращаться в случае болезни, как доктор лечит тот или иной недуг. Небольшая и при этом информативная книжка «Идем к врачу» станет первым путеводителем малыша по миру медицины, расскажет, зачем нужны осмотры и анализы, объяснит, как правильно питаться, повысить иммунитет и что делать, если ты все же заболел. Подспорьем для родителей станут и описанные в книжке педагогические приемы, призванные в игровой форме закрепить полученные знания и акцентировать внимание малыша на том, что доктор оказывает помощь и лечит. Врачи – это друзья, а бояться друзей не нужно.

«Кем быть?» Автор: Владимир Маяковский

Рассказать детям о врачах и важности их работы поможет и старая добрая история от Владимира Маяковского. Яркая книга с красочными картинками привлечет внимание даже самого маленького ребенка, пробудив в нем интерес к чтению и к врачебной профессии. Четкие и звучные, простые для запоминания и восприятия стихи, написанные Маяковским для малышей, научат их быть смелыми, честными, добрыми, уважать взрослых, не обижать тех, кто меньше и слабее. Несмотря на то, что стихотворение «Кем быть?» вышло из-под пера автора уже давно, его актуальность сохраняется и сегодня. Когда как не сейчас нужно хорошо разбираться в разных профессиях, которых с каждым днем становится все больше. Информированность станет отправной точкой, позволяющей ребенку определиться со своим призванием. Именно поэтому так важно уже в детстве дать детям представление о том, кем можно стать в будущем, какому делу обучаться и чем заниматься во взрослой жизни. Найти ответы на эти вопросы поможет стихотворение «Кем быть?», где почетное место отведено и профессии доктора. Ложечка микстуры, компресс на живот, градусник под мышку – и вот девчонки и мальчишки на пути к выздоровлению. Главное: вместо того, чтобы дрожать от страха перед посещением больницы, понимать, что врачи – добрые, отзывчивые люди, чье призвание – делать пациентов крепкими, здоровыми, активными и жизнерадостными.