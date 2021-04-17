Тюменской молодежи расскажут, как стать студентом года на онлайн-встрече Фото: Татьяна Коркина

Как победить на всероссийской премии «Студент года», расскажет тюменцам руководитель премии Марта Сахелашвили 21 апреля в 15.00 в прямом эфире в «Инстаграме»: @studsovet72. Разговор начнется с премии, обсудят номинации и конкурсные испытания, каких студентов ищут организаторы, а также Марта Сахелашвили расскажет, какие перспективы дает конкурс.

После этого организатор премии поделится советами, как правильно подготовиться к конкурсу, какие документы и грамоты необходимо иметь в портфолио, а также расскажет, на какие качества студентов жюри обращают внимание. Во время прямого эфира можно будет задать любые вопросы.

− Премия «Студент года» дает шанс студенту заявить о себе, о своих умениях и опыте в определенной сфере деятельности не только на регион, но и на всю страну. Но многие студенты допускают ошибки в подготовке к конкурсу, Марта Сахелашвили расскажет, как их избежать и быть готовым на сто процентов, – рассказала о встрече Дания Апасова, председатель Студенческого совета Тюменской области.

Встреча пройдет в рамках «Диалога на равных» − федерального проекта Росмолодежи, где студенты общаются с известными людьми из мира политики, спорта, культуры и бизнеса.