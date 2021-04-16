«Мне казалось, что голос звучит хорошо, но с каждым месяцем это ощущение улетучивалось»: тюменская радиоведущая дала топ-5 советов по улучшению речи и голоса

Тюменка работает на радио вот уже четыре года Фото: Личный архив

Сегодня, 16 апреля, во всем мире отмечают день голоса. Этот праздник, идея которого зародилась в конце 1990-х, посвящён феномену голоса человека и его роли в жизни людей. О сложностях работы с голосом не понаслышке знает тюменская радиоведущая Наталья Паклина, которая вот уже четыре года работает на детском радио. За это время пришлось пройти нелегкий путь от «обычного» голоса до приближенного к дикторскому. Конечно, без казусов не обошлось: о неловких и забавных ситуациях в своей работе девушка рассказала «Комсомольской правде», а также дала пять советов, которые вот уже несколько лет помогают ей держать голос в тонусе и совершенствовать свою речь.

«Сначала мне казалось, что голос звучит хорошо, но с каждым месяцем это ощущение улетучивалось» Фото: Личный архив

Начало пути работы на радио

Во время записи эфиров Наталья использует псевдоним Наталья Перевозчикова. И нет, это не потому, что девушке не нравится своя фамилия. Перевозчикова – девичья фамилия бабушки, и взяла ее из-за лучшей звучности.

– В эфире я всегда представляюсь Наташей Перевозчиковой, это девичья фамилия моей бабушки. Почему-то моя настоящая фамилия показалась нашему главному редактору не особенно звучной, и я предложила другой вариант, который почти сразу его устроил, – рассказывает Наталья.

Впервые на радио девушка попала в 2017 году по случаю практики в университете. На радиостанцию ее пригласил преподаватель, который как раз и является начальником радио, где сейчас работает тюменка. Она влюбилась в профессию, ее старания отметили, и так началась карьера радиоведущей.

– Еще пока я не была официально устроена, все равно приходила на радиостанцию каждый день, потому что сразу загорелась этой деятельностью, мне буквально все здесь приносило огромное удовольствие, – делится Наталья своей радостью.

Сложности в работе и забавные ситуации

Вступив в ряды радиоведущих на постоянной основе, тюменка поняла, что путь предстоит нелегкий: нужно было не только обладать хорошим голосом, но и пристально следить за своей речью.

– Сначала мне казалось, что мой голос звучит хорошо. С каждым месяцем это ощущение улетучивалось, я буквально каждый день подмечала за своей дикцией, тембром и даже интонацией какие-то «косячки». Сейчас, спустя 3 года, слушая свои старые записи, я понимаю, что в самом начале своей, с позволения сказать, карьеры я вовсе не была диктором и совсем не слышала саму себя при записи, – откровенно рассказывает Наталья.

Так выглядит процесс записи эфира на радио Фото: Личный архив

Со слов радиоведущей, в повседневной жизни ее голос звучит обычно. Но когда приходит время сесть за микрофон, меняется буквально всё – дикция, тембр и даже тональность. За годы работы девушка научилась управлять этими инструментами. Но забавные ситуации – вещь очень частая в работе радийщиков.

– В первый год работы порой я не проверяла ударения в словах заранее, шла в студию, читала материал, отдавала его в работу нашему звукорежиссеру. Он, не заметив подвоха, отправлял материал в эфир. А главный редактор не успевал его проверить из-за большой загруженности. Уже потом, когда мы сидели и тихо работали, фоном как обычно звучал эфир, в котором слышались ошибки в ударении. Нам со звукорежиссером за это попадало «по шапке». Конечно, сейчас, с высоты своего хоть и небольшого, но опыта, я таких ошибок не допускаю и по несколько раз проверяю каждое ударение, в котором не уверена, даже в самых простых словах. Самое забавное всегда происходит при записи детей: они смешно ошибаются, забавно придумывают ударения, не подготовившись, мило и смешно запинаются и путаются в звуках, – делится нелепыми и смешными ситуациями на работе героиня.

Конечно, исключить ошибки полностью невозможно, особенно в работе радиоведущего, ведь речь – вещь мобильная и «живая». Но постараться сделать свой голос красивее, тембр внушительнее и дикцию чётче все-таки можно. Правда, для этого придется постараться. Наталья поделилась секретами из своей личной практики, как держать речь и голос в тонусе.

Наталья советует брать пример с известного диктора Юрия Левитана Фото: Личный архив

Топ-5 советов для хорошего голоса и уверенной речи

Читайте регулярно. Чем больше твой лексикон, тем красивее твоя речь. Также для диктора и редактора новостей важна эрудиция, широкий круг знаний и интересов. Это позволяет качественно и грамотно не только составлять материалы, но и затем без проблем начитывать их в студии.

Читайте вслух. Причем художественную литературу. И по всем правилам: соблюдать паузы, интонации, менять голос под разных персонажей. Так ты начнешь чувствовать голос, узнаешь, как он «работает»: как меняется в разных эмоциональных ситуациях, как ты им управляешь, как громко ты читаешь и говоришь, насколько громко или тихо ты можешь это делать.

Выполняйте разминки для дикции и артикуляции. Их легко можно найти в интернете. Артикуляция – это, пожалуй, самое важное для новичка в дикторском деле. Что это такое? Это то, насколько хорошо и правильно двигаются и работают все твои речевые инструменты (язык, губы, щеки, связки, мышцы лица). Артикуляция начинающего диктора должна быть очень активной. Уже позже она сама станет спокойнее и перестанет сильно искажать мимику лица, а в самом начале нужно не бояться открывать рот, двигать губами. Стараться слушать и слышать каждый звук, который ты произносишь, и чувствовать его каждым мускулом, каждой клеточкой кожи лица и шеи. Со временем сработает мышечная память, и дикция появится даже с привычной для человека мимикой.

Ни в коем случае не пытайтесь быть похожим на конкретного диктора или актера озвучивания. Каждый тембр уникален, каждый голос – тоже. И если пытаться быть кем-то, то о своей дикции, о своем тембре, о своей подаче можно забыть. Нужно развивать свои навыки, а не копировать чужие.

Ну и последнее: исправляйте со специалистами и логопедами свои дефекты речи. Шепелявость, картавость, свист на определенных звуках, пропадание определенных звуков в речи (например, часто встречающийся отсутствующий твердый звук «л») – все это, конечно, придает вам индивидуальности в жизни, но при записи в студии, тем более в прямом эфире, это приносит огромное количество проблем звукорежиссеру, а затем и редактору.

– Считайте эталоном великолепного и неподражаемого диктора Юрия Борисовича Левитана, который единственный был удостоен чести зачитывать на Всесоюзном радио СССР указы и приказы Сталина. Послушайте записи его голоса – это буквально завораживает! С какой же легкостью и невесомостью он с первого раза читал абсолютно любой текст! Я стремлюсь именно к этому уровню мастерства. Я близка к нему, но мне определенно есть куда расти. И кстати, диктору всегда должно хотеться стать лучше, иначе он перестает быть профессионалом.

– Удачи всем и хорошей дикции! – заключает радиоведущая.