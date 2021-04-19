ЕГЭ в Тюмени – 2021: как, когда и кто будет сдавать экзамены

ЕГЭ - 2021 Фото: Виктория Стеблова

Совсем скоро для учеников выпускных классов начнется важная пора: последний звонок, экзамены, поступление. Как будет проходить ЕГЭ в Тюмени в 2021 году, выяснил корреспондент «Комсомольской правды» – Тюмень».

В департаменте образования и науки Тюменской области рассказали, что в 2021 году все выпускники будут проходить государственную итоговую аттестацию в соответствии с установленным порядком.

– Расписание проведения государственной итоговой аттестации находится на согласовании в Рособрнадзоре. Согласно проекту расписания, для выпускников 9-х классов экзамены начнутся 24 мая 2021 года, для выпускников 11-х классов – 25 мая 2021 года, – сообщили в пресс-службе.

Сборник заданий для подготовки к экзамену Фото: Виктория Стеблова

Не обошлось и без нововведений, которые коснулись категорий участников, форм и форматов проведения экзаменов. Так, экзамен по информатике и информационно-коммуникационным технологиям проведут в компьютерной форме.

– Школьники весь год готовились к такому формату и 27 апреля 2021 года примут участие во всероссийской апробации, – подчеркнули в департаменте.

Для учащихся 9-х и 11-х классов существует ряд особенностей. Например, выпускники 9-х класса сдают экзамены по двум предметам: русский язык и математика. Выпускники 11-х класса, которые не планируют в 2021 году поступление в вузы, проходят итоговую аттестацию в форме государственного выпускного экзамена по этим же дисциплинам.

Что касается учеников 11-х классов, планирующих в 2021 году поступление в вузы, то им необходимо сдать экзамен по русскому языку и по не менее двум предметам по выбору. Выбор предметов осуществляется исходя из количества предметов, необходимых для поступления на выбранную специальность. Обе формы аттестации дают право получить аттестат при успешной сдаче ЕГЭ.

Сами выпускники 11-х классов поделились, что испытывают стресс накануне столь важных событий.

– Мы не спим ночами, что-то повторяем, переживаем. Обстановка, в которой проводится экзамен невыносима: душно, нельзя разговаривать, дикое напряжение. Некоторые падают в обморок, плачут, иногда, на экзаменах засыпают. Даже если ученик полностью уверен в своих силах, атмосфера экзамена заставляет переживать, – подчеркнула будущая выпускница Евгения.

Школьники рассказали, что при подготовке к ЕГЭ каждый ученик выбирает удобный для себя способ. Кто-то занимается на дополнительных занятиях со школьным учителем, кто-то ходит к репетитору, а некоторые, самые смелые, готовятся самостоятельно по книгам. Также есть курсы для подготовки к экзаменам в разных университетах (групповые занятия).

– Пробные экзамены проходили в нашей школе. Нам раздали КИМы, забрали телефоны, проинструктировали, в общем, создали условия для настоящего экзамена. В своей школе писать не так страшно: знакомые лица учителей, знакомые кабинеты, – вспомнила Женя.

Евгения рассказала, что учится в социально-гуманитарном классе. Это направление подразумевает уклон в гуманитарные предметы: обществознание, история, литература. Большинство ее одноклассников сдают историю и обществознание – хотят поступить на юридический. Среди сверстников Жени популярностью пользуются такие предметы, как биология и профильная математика.

– Ребята мечтают поступить на врачей, ветеринаров или биологов. На эти специальности в нашем городе несложно попасть, набрав нужное количество баллов. Некоторые выбирают физику с профильной математикой, а я сдаю литературу и обществознание. Хочу поступить на журналистику. Но после сдачи ЕГЭ любителям творческих специальностей, мне в том числе, предстоит также одолеть дополнительные вступительные испытания, – поделилась выпускница.

Также ученица 11-го класса рассказала, что у выпускников очень много дел, ведь помимо экзаменов нужно готовиться к выпускному и последнему звонку.

– Это волнительное и ожидаемое нами мероприятие, – призналась она.