«Четыре колеса возят тело, два колеса - душу»: мотоциклист из Тюмени поделился советами для начинающих байкеров

Транспорт свободы Фото: Виктория Стеблова

Тюменский байкер, пилот с шестилетним стажем Денис Коркин подтвердил и опроверг стереотипы о мотоциклистах. Водитель двухколесного транспорта рассказал, каких правил нужно придерживаться, если ты выбрал байк, и как не разбить себе голову, гоняя на «железном коне».

Новый байк

- Правда ли, что когда получаешь право вождения мотоциклом, первое время нельзя ездить с пассажирами?

- Насколько я знаю, с пассажирами нельзя ездить два года, и абсолютно поддерживаю это правило. Опыта мало для таких маневров.

По словам Дениса, мотоциклистов достаточно часто подрезают автолюбители: некоторые - случайно, а некоторые - специально. Многие не смотрят в зеркала и не включают поворотники. Таких водителей пилоты байкеры называют всем известным матерным словом.

- За такое поведение на дорогах некоторые байкеры сносят им зеркала. Вот и складываются опасные ситуации, - подчеркнул Денис.

- Существует стереотип, что парням на мотоцикле легче знакомиться с девушками. Это правда?

- Есть такое. Но не всем девушкам нравятся мотоциклы - некоторых только машины интересуют, а другие вообще их боятся.

Девушки на мото Фото: Виктория Стеблова

Денис признался, что один раз сам получил травмы, управляя не самым безопасным транспортом. Правда, отделался парень легко - ушибами и легким испугом.

- Зачем так рисковать своим здоровьем, почему бы не передвигаться на машине? Поделись, в чем разница?

- Это любовь с детства, чувство свободы уже ничем не заменить. Не зря ведь существует поговорка: «Четыре колеса возят тело, два колеса душу», - отвечает Денис. - А ездить на машине - скучно и не интересно, да и байкеры не стоят в пробках: они их ловко объезжают, экономя время.

- Есть ли у тебя собственные правила, которых ты придерживаешься, выезжая на дорогу?

- Правило «военного летчика» - все хотят тебя сбить. Ты должен понимать, что опасность находится на каждом углу: может выбежать большая собака, внезапно появиться человек. Ты должен быть готов остановиться в любую секунду и совершить маневр, - откровенно признался байкер.

- Какие бы ты дал советы, начинающим пилотам мотоцикла?

- Сначала отучиться и получить водительское удостоверение, потом - купить мотоцикл. Если боишься, то лучше за руль не садиться, - посоветовал будущим водителям мотоциклов Денис.

Мотоциклетный шлем Фото: Виктория Стеблова

По его словам, он участвует в открытии и закрытии мотосезона. Часто ездит на мотофестивали, ведь это основные тусовки байкеров.

- Напоследок хотелось бы добавить, что не нужно испытывать судьбу и кататься с непроверенными ребятами.

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