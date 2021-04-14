Знойная тюменка может попасть на обложку мужского журнала MAXIM: горячие фото модели

Фото: журнал MAXIM

Тюменские девушки не раз появлялись на обложке горячего мужского журнала MAXIM. Достаточно вспомнить Алёну Водонаеву и Алёну Шишкову, пожалуй, самых известных тюменских представительниц. Однако в этом году от Тюмени подать заявку на участие в конкурсе решилась только одна девушка – 23-летняя Маргарита Сологуб.

Маргарита Сологуб. Фото: журнал MAXIM

Маргарита живет в Тюмени. По данным журнала, ее рейтинг привлекательности для читателей на данный момент составляет 58%. В случае если тюменка выиграет и станет «Мисс Maxim – 2021», девушка украсит обложку известного журнала. Номер выйдет в сентябре. О самой Марине Сологуб известно не так уж и много. В социальной сети Instagram у девушки имеется всего 23 фото, что не так много по сравнению с остальными инста-дивами.

Знойная тюменка может появиться на обложке журнала. Фото: MAXIM

Судя по фото, тюменка активно участвует в модных фотосессиях, путешествует и ведет активный образ жизни: катается на мотоциклах и квадроциклах. По итогам голосования 100 лучших конкурсанток примут участие в профессиональной фотосессии. Непосредственно в финал пройдут 10 участниц, и среди них 14 июля звездное жюри определит победительницу. Конкурсанткам также вручат призы. Побороться за место блеснуть красотой на обложке мужского журнала могут девушки, достигшие совершеннолетия. Еще можно успеть подать заявку до 26 апреля 2021 года.

Горяча или нет? Фото: журнал MAXIM

Напомним, что два года назад назад «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что мужской журнал Playboy опубликовал откровенную фотосессию 21-летней уроженки Свердловской области, а ныне тюменки, «борца за экологию» Лидии Пономарёвой. Девушка в образе Наташи Ростовой разделась и вошла в число 12 претенденток на звание «Девушка года». Позже стало известно, что любительница творчества Льва Толстого вырвала победу у москвички Инны Бонник и стала «Девушкой года» по версии Playboy.

В 2020 году победительницей конкурса могла стать 27-летняя экс-чиновница Анна Ануфриева, но после публикации «голых» фото у девушки пошло всё наперекосяк. Аня долгое время лидировала в голосовании конкурса «Девушка года», но победить в конкурсе ей так и не удалось. Более того, после скандальных публикаций ей пришлось покинуть свое место работы. Но Аня долго не горевала, а пошла и снова разделась. Правда, несчастья стали преследовать девушку: она заявила, что ее выселяют из Тюмени. Позже у нее появилась конкурентка, которая потеснила Аню в конкурсе. В середине ноября стало известно, что, кроме работы, Ануфриева лишилась квартиры из-за невозможности платить ипотеку.

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