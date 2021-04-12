«Три, два, один… Поехали!»: в ДНК «Строитель» вспомнили известные песни о космосе Фото: Мария Толстихина

«Поехали!» – такую фразу произнес Юрий Гагарин на старте перед первым полетом в космос. Чуть позже она станет у всех на слуху, а сам космонавт 12 апреля 1961 года войдет в историю как первый человек, побывавший в таинственном и безграничном пространстве. Об этом и многом другом ребята тюменских школ узнали на концертной программе «#ПОЕХАЛИ», которая состоялась сегодня во Дворце национальных культур «Строитель».

В концертном зале собрались ученики начальных классов вместе со своими наставниками. Они внимательно слушали о том, как же всё-таки это было – первый полет в огромный и неизведанный космос! А после малыши и сами делились знаниями, отвечая на вопросы ведущей: какой был завтрак у героя Юрия Гагарина? какое звание он имел? сколько длился первый полет? И многое-многое другое…

На сцене выступили лучшие коллективы города Фото: Мария Толстихина

К слову, Юрию Алексеевичу дали звание майора вне очереди, на завтрак он ел мясное пюре из тюбика, черносмородиновый джем и кофе, а знаменательный полет космонавта длился 108 минут. С тех пор ежегодно 12 апреля отмечают День космонавтики. Но этот год особенный, ведь сегодня исполнилось 60 лет со дня первого полета человека в космос.

– Приятно, что дети отозвались и пришли на мероприятие. Мы тесно дружим со школами, у нас долгая и теплая дружба. Порадовала их активность, увидели большую заинтересованность, так как в программу был включен интерактив. Дети внимательно слушали, надеюсь, узнали и запомнили что-то новое для себя, а также насладились выступлениями наших творческих коллективов, – прокомментировала главный специалист социально-культурной деятельности Светлана Анатольевна Синицкая, которая и провела для ребят «космическую» программу.

На сцене выступили творческие коллективы и солисты ДНК «Строитель» со знаменитыми произведениями на тему космоса: «Я – Земля! Я своих провожаю питомцев», «Через тернии к звездам», «Родина слышит», «От Земли до Луны», «Нежность» и другие. Также для малышей прочли стихотворения и показали удивительной красоты танцы! Атмосфера витала поистине «космическая»…

Ребята сидели на местах с соблюдением социальной дистанции Фото: Мария Толстихина

– Мы озабочены тем, что молодое поколение не знает ничего про Юрия Гагарина и про всех остальных космонавтов. В последнее время так случилось, что космос нами частично забыт. Хотелось бы помнить, что первый космонавт был наш, первый спутник – наш, говорить об этом надо с гордостью. Когда-то давно на всех стенах в школах, и не только, висели портреты Юрия Алексеевича Гагарина, да и Королёв Сергей Павлович был всем известен. А сейчас об этом позабыли. Такие творческие программы являются неким напоминанием о том, что действительно важно. Программу подготовили при помощи истории первого полета в космос, размещенной на сайте Роскосмоса. Она очень удобная, поминутная, на 6 страниц. Но нужно было как-то уместить ее в 40 минут, ведь именно столько длится школьный урок. Мы с этим справились, а творческие коллективы нас поддержали. Чего только стоит всем известная песня «Нежность» или поэзия, которая в 60-е годы была особенно романтична в связи с таким важным и необычным событием – первым полетом человека в космос! – заключил автор программы, директор ДНК «Строитель» Валерий Римович Муратов.