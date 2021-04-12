От плюс 19 до минус 3: публикуем подробный прогноз погоды в Тюмени на неделю

Публикуем подробный прогноз погоды в Тюмени на неделю. Фото: Вадим Бегун

Тюменцам природа подготовила сюрприз уже на этой неделе. В ближайшие дни температура наружного воздуха дойдет до 19 градусов выше нуля, а под самый конец резко опустится до минус 3. Так что рано убирать в шкаф свои теплые куртки и весенние ботинки.

Так, по прогнозам местных метеорологов, завтра, 13 апреля, в областной столице будет ярко светить солнце, днем +13, ночью – минус 1. Небесное светило не уйдет с горизонта и следующие два дня, которые будут самыми теплыми, даже можно сказать жаркими на этой неделе. Температура воздуха поднимется до 19 градусов, ночью также значительно потеплеет – до плюс 5. В эти дни будет дуть ветер юго-западного направления, около 5-6 метров в секунду, с порывами до 10 метров в секунду.

Однако уже в пятницу тепла поубавится, причем сразу почти в два раза (до плюс 10 градусов днем и плюс 2 ночью). Ожидается переменная облачность. И если в субботу температура будет более-менее комфортной (+12), то в воскресенье погода совсем испортится. Солнце снова спрячется за тучи, градусник покажет всего три градуса тепла (ночью – минус 3).

Что касается следующей недели, то, по предварительным прогнозам, в понедельник пойдет небольшой снег. Днем установится холодная погода – около двух градусов со знаком минус.