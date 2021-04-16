В Тюмени два теплохода унесло сильным течением. Скриншот из видео.

В Тюмени очевидцы засняли на видео, как у двух теплоходов, стоявших на привязи у набережной реки Туры, оторвались тросы и их стало уносить сильным течением. В эти дни здесь активно таял лед, как раз ледоход и стал причиной чрезвычайного происшествия.

По информации одного из свидетелей ЧП, большая льдина застопорила весь ледоход, из-за этого скопившиеся глыбы льда сорвали пристань и корабли, оборвав при этом электрические провода. Прогулочные суда доплыли до моста на улице Профсоюзной, где пристань врезалась в опору. Мужчина вызвал на место сотрудников МЧС и Государственной инспекции по маломерным судам.

Фото - ГУ МЧС по Тюменской области.

– Действительно, нам поступало сообщение об отрыве с места стоянки двух теплоходов вблизи тюменской набережной. По предварительной информации, причиной инцидента послужила подвижка льда, – прокомментировали произошедшее в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

В ведомстве также уточнили, что спасатели, которые незамедлительно отправились на набережную, вернули теплоходы на место стоянки. К счастью, обошлось без пострадавших.

В Уральской транспортной прокуратуре корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» сообщили, что по факту обрыва креплений пришвартованных судов на Туре сотрудники ведомства начали проверку.

– Суда проследовали вниз по течению акватории и остановились вблизи автомобильного моста на улице Профсоюзной, ударившись об опору моста. По предварительной информации, пострадавших нет. Обстоятельства события уточняются. В ходе проверки специалисты дадут правовую оценку соблюдению судовладельцем – ООО «Тюмень-Траст» – законодательства о безопасности судоходства, – сообщили в прокуратуре.