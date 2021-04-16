Праздник весны встречаем вместе

Мероприятие ярко и живо прошло в этностойбище «Увăс Мир хот». Фото: предоставлено предприятием.

Вот уже много лет отношения между представителями коренных малочисленных народов Севера и ООО «РН-Уватнефтегаз» партнерские. Они не только поддерживают друг друга в решении общих вопросов, но и встречают вместе праздники.

Одним из таких событий стал Вороний день, символизирующий смену времени года, приход весны и начало новой жизни, который ярко и живо прошел 11 апреля в этностойбище «Ув с Мир хот». Близ деревни Кыштырла Тюменского района с большим задором раздавались песни и стихи, как на русском, так и на хантыйском языках, устраивались веселые народные танцы.

Особенно теплым откликом мероприятие отозвалось в сердцах северян, проживающих в тюменском регионе. Они приехали в «Ув с Мир хот», что в переводе означает «Дом северных людей», чтобы отметить свой национальный праздник.

Фото: предоставлено предприятием.

- Я родом из Салехарда. На родине всегда очень масштабно отмечают Вороний день. Жители собираются вместе, поют, танцуют, готовят национальные блюда, проводят соревнования по рукоделию и рыбалке. Приятно, что в Тюмени также устраивают празднования. Находясь здесь, северяне могут почувствовать тепло родного дома, - поделилась впечатлениями от праздника Рима Якульмаметьева.

Создать атмосферу северного уюта на территории стойбища помогли чумы, резные деревянные статуи, символизирующие хантыйских богов и красочные ленты на березах, которые у северян принято завязывать во время загадывания желаний. Гостей угощали ухой, лосятиной, северной рыбой и чаем на листьях морошки, брусники и голубики.

- Этот праздник – своего рода Новый год только по северному стилю, - рассказала Ирина Малых, председатель совета Тюменской областной общественной организации КМНС «Кедр». - Он связан с приходом весны и прилетом вороны, которые своим карканьем пробуждают природу. Также этот день знаменует собой плодородие. Женщины, находящиеся в положении, могут попросить у богов характерные черты для своего будущего ребенка.

На праздник пришли и северяне, проживающие в Уватском районе, где ведет нефтедобычу дочернее общество компании «Роснефть» «РН-Уватнефтегаз». Предприятие поддерживает добрососедские отношения с коренным населением, обеспечивая его представителей техникой, топливом и даже выделяя средства на обучение молодежи в техникумах и университетах.

- Мы стараемся со всеми жить дружно. Помогаем добраться на большую землю, приобретаем технику – и многое другое, реализуется целый комплекс мер. За последние шесть лет не возникало еще ситуаций, когда бы мы не могли договориться», - прокомментировала начальник управления по взаимодействию с органами государственной власти и недропользования компании Анастасия Лескина.

Вороний день – не единственный праздник, который нефтяники и северные народы организуют совместно. В начале года на территории месторождения проводится ежегодная ярмарка, на которой ханты, манси и эвенки представляют свою продукцию. Мясо, рыба, ягоды, кедровый орех – эти и другие вкусности пользуются большим спросом у вахтовиков. Говорят, подобного опыта больше нет ни в одном уголке России.

Поддержка, помощь и сопереживание – киты, на которых держится крепкий союз коренных малочисленных народов Севера и предприятия. Быть друг другу добрыми соседями и сосуществовать мирно им помогает постоянное общение и доверие. Таким образом, выполняются важные задачи: ведение производственных работ и сохранение древнего уклада жизни и культурных традиций.