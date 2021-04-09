«Правильно питаться, заниматься спортом и вовремя посещать врачей»: тюменцам дали советы, как продлить жизнь

Круглый стол прошел на площадке «Комсомольской правды» – Тюмень» в формате онлайн.

В Тюмени прошел круглый стол на тему «Здоровый образ жизни: в чем секрет долголетия». Он состоялся 7 апреля на площадке «Комсомольской правды» – Тюмень» в формате онлайн.

В экспертной встрече, приуроченной ко Дню здоровья, приняли участие: главный врач семейной стоматологии «Доктор Альбус» Ольга Фролкина, врач-остеопат центра остеопатической помощи «Остео» в Тюмени Лилия Мухамедьярова, врач-колопроктолог медицинского центра лазерного лечения варикоза и проктологических заболеваний «НаноМед» Ольга Токаренко и врач терапевт-нутрициолог многопрофильной клиники «АЛЬТЕРНАТИВА» Алевтина Жукова.

Спикеры обсудили, почему важно при появлении тревожных симптомов обращаться к врачу, а не искать ответы на просторах интернета, а также рассказали, насколько в Тюменской области развито такое понятие, как «семейный доктор».

Так, по словам главного врача семейной стоматологии «Доктор Альбус» Ольги Фролкиной, с развитием рынка фармацевтических препаратов, люди, действительно, чаще стали стремится «заглушить» возникающую боль до момента, пока не станет совсем плохо или не появится время на визит к врачу.

- Если, раньше при зубной боли пили просто анальгин, то сейчас сразу «ибупрофен» и другие аналоги стероидных препаратов. В результате чего возникает риск кровотечения или серьезных аллергических реакций. Но самое плохое, прием таких лекарств может смазать всю клиническую картину. Когда пациент приходит, а он уже ни один день на стероидных препаратах, становится сложнее определить корень проблемы. Может болеть нижний зуб, а боль при этом отдает верхний, - пояснила спикер.

Врач подчеркнула, что чем дольше человек откладывает поход к врачу с зубной болью, тем выше риск развития более серьезного заболевания. Хотя, безусловно, медицинские технологии сегодня активно развиваются. Есть широкие возможности, в том числе компьютерная томография, позволяющая выявить все проблемы и запланировать каждый шаг лечения.

- Тот зуб, который раньше не брались и не пытались лечить, сегодня можно спасти. Для этого есть полная диагностика. Главное, вовремя прийти не запускать ситуацию, чтобы не пришлось бороться с воспалительным процессом, - подчеркнула Ольга Фролкина.

Не пытаться самому диагностировать мышечную боль призвала и врач-остеопат центра остеопатической помощи «Остео» в Тюмени Лилия Мухамедьярова. По ее мнению, в интернете огромное количество информации, но определить достоверность и профессионализм человека, который подает ее, очень сложно. Это ставит человека в еще более затруднительное положение: на один и тот же запрос выпадает множество разных комментариев.

- Человек начинается думать: что делать, куда обращаться, надо ли лечиться? Можно спросить у знакомых, у родственников, чтобы порекомендовали хорошего врача-остеопата, ортопеда. В России есть реестр таких специалистов, где пациенту достаточно вбить свое место положения и найти в своем городе квалифицированного специалиста и клинику. Наш Центр имеет лицензию и все специалисты отражены в этом реестре, - подчеркнула спикер.

Лилия Мухамедьярова добавила, что сегодня многим людям не достает физической нагрузки. Большую часть времени люди проводят в сидячем положении на работе, что конечно, сказывается на общем самочувствии, не только на мышцах и суставах.

- Гиподинамия влияет не только на тело, но также и на сосуды, сердце. Поэтому необходимо делать минимальные физические упражнения ежедневно, - подчеркнула врач-остеопат.

Сидячий образ жизни, наследственность в развитии варикозной болезни может стать одной из причин появления проктологических заболеваний. В лечении этих вопросов без медицинской помощи не обойтись, отмечает врач-колопроктолог медицинского центра лазерного лечения варикоза и проктологических заболеваний «НаноМед» Ольга Токаренко.

- Стеснение все еще остается основной проблемой нежелания посещать врачей нашего профиля. Здесь ситуация примерно такая же как с гинекологами и стоматологами, к которым тоже пациенты не стремятся быстрее попасть. Но нужно решиться и прийти на прием если появились тревожные симптомы, - уверена врач.

К тому же, помощь специалистов проктологов стала безболезненной и доступной, подчеркнула Ольга Токаренко. Пациенты могут выбрать врача по гендерному признаку. Если раньше в этой области работали в основном мужчины и женщины годами не могли пойти на прием к врачу, то сейчас ситуация кардинально поменялась, как и способы лечения даже самых сложных и экстренных случаев.

Продлить качество жизни сегодня призвана и еще одна, относительно молодая наука - нутрициология. По словам врача терапевта-нутрициолога многопрофильной клиники «АЛЬТЕРНАТИВА» Алевтины Жуковой, она затрагивает вопросы диетологии, питания, но в более широком контексте, включая знания по терапии, эндокринологии и по здоровому образу жизни в целом.

- В 21 веке мы все хотим не только долго жить, но и жить качественно. Не хотим стареть ни внешне, ни внутренне. Стремимся иметь полноценную жизнь и в 50+, 70+. Вот это как раз точка приложения нутрициологии, - пояснила Алевтина Жукова.

Врач добавила, что индивидуальные рекомендации, разработанные под отдельных пациентов, помогают им не просто хорошо выглядеть, но и классно себя чувствовать. Во многом это достигается за счет выстраивания правильного механизма обмена веществ.

- Среди часто встречаемых проблем - лишний вес, или, наоборот, дефицит веса. Налаживаем правильный метаболизм. Мы также работаем с длительными, вялотекущими заболеваниями, которые сложно поддаются лечению. Подключая нутрициологическую поддержку, лечение идет успешнее, - резюмировала Алевтина Жукова.

В заключении экспертной встречи врачи дали свои рекомендации и озвучили элементарные правила, придерживаясь которых, можно не только продлить себе долголетие, но повысить качество жизни.