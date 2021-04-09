«Идея книги пришла во время неловкой паузы на свидании»: тюменец написал свой первый роман с нуля

Дмитрий Томасов или Том Джастин – книжный псевдоним начинающего писателя. Фото из личного архива автора книги.

Дмитрий Томасов, или Том Джастин, – такой книжный псевдоним предпочел 29-летний инженер из Тюмени. Не так давно он выпустил свою первую книгу «Играя с огнем». Роман рассказывает о том, как в одно мгновение судьба человека может повиснуть на волоске. Вахты на Севере, скучное свидание, двухнедельный ступор – через это и не только пришлось пройти юноше на пути к заветной мечте. Дмитрий поделился секретами и личным опытом, которые помогут обычному человеку, не писателю, высказаться путем создания своего собственного художественного произведения.

– Как тебе пришла идея для книги?

– Это произошло четыре года назад во время свидания. В какой-то момент наступило неловкое молчание. Было очень странно, ведь с 20 лет со мной не случалось подобных ситуаций, я очень открытый и общительный человек. Но вдруг повисла тишина: каждый задумался о чём-то своем. В этот момент меня и посетила идея своего двухсюжетного романа.

– Что было дальше? Общение с девушкой продолжилось?

– Наше общение сошло на нет. Я проводил её, а сам скорее вернулся домой, сел за компьютер и написал четыре страницы, на которых расписал сюжет. Это и стало началом моей истории. Можно сказать, унылая встреча помогла мне придумать мир, в котором уж точно никто не мается скукой. Я захотел перенести его на бумагу.

– До этого ты ничем подобным не занимался?

– Я вообще по образованию инженер. Окончил Тюменский индустриальный университет. Во время учебы состоял в творческой студенческой организации. Там мы ставили концерты, создавали квесты, постоянно что-то придумывали. Это было единственным творческим направлением, которым я занимался до написания книги. Ну, шесть лет учебы в музыкальной школе не в счет. Меня так это затянуло, что я забросил посещать пары. К пятому курсу университета у меня было очень много учебных долгов.

– Учеба закончилась, а что потом?

– Работал, и не только инженером. Есть большой опыт в сфере продаж. Проблема в том, что одна и та же деятельность изо дня день начинала надоедать, мне становилось скучно, и я уходил. Потому и решил вернуться к творчеству, ведь фантазия – вещь безграничная. Это то, что не может наскучить.

– Решить написать книгу – довольно смело. Ты как-то к этому готовился?

– Можно сказать, я написал книгу с нуля. Я не посещал никакие литературные кружки, не искал информацию о том, как научиться писать, и прочие вещи. Единственными моими помощниками в этом деле были книги. Обычные книги, никакие не инструкции по написанию текста. Я читаю их с четырех лет, мне очень нравится это дело. Чтение помогло мне понять, как и о чем пишут люди. Эти наблюдения удалось применить в своих трудах.

– Кто из писателей повлиял на тебя в большей степени?

– Меня очень вдохновляет писатель-фантаст Ник Перумов. Во многом именно он открыл для меня «мир многолинейности». На мой взгляд, одна сюжетная линия и статичность текста в большинстве случаев вызывают скуку. Поэтому в моем тексте основных линий две, но это только основных…

– Что было самым сложным при написании?

– Труднее всего мне было начать. После того как я разобрался с сюжетом, настал двухнедельный ступор. Как оформить общение между персонажами? С чего вообще начать? Эти и другие вопросы мучили меня. Раздумий было много, а ответов чертовски мало. Но стоило начать, и дело пошло: однажды за одну ночь я написал почти 30 страниц, что было для меня личным рекордом. Этот процесс затягивает: чувствуешь настоящую эйфорию.

Сейчас книга Дмитрия доступна на популярных электронных ресурсах. Фото из личного архива

– Окружение поддерживало?

– Еще перед тем, как начать, я дал себе четкую установку: напишу книгу во что бы то ни стало, несмотря на наличие или отсутствие поддержки. Близкие отнеслись к моему желанию неоднозначно, мама была против, считала, это всё несерьезно. А вот отец поддержал. Правда, я узнал об этом только потом. Зато сейчас, когда книга дописана, все гордятся мной и хотят поскорее ее прочесть.

– Сколько ушло времени на написание?

– Клянусь, если бы не работа, на это ушло бы всего три месяца. Но на деле вышло четыре года. Три с половиной из них я работал вахтовым методом по инженерной специальности. Объездил весь Север: ХМАО, ЯНАО... Где я только не был! Приходилось работать и по 14 часов в сутки. Без выходных. Конечно, в таких условиях и с учетом бешеной усталости срок написания книги растянулся на несколько лет.

– Какую цену пришлось заплатить за книгу?

– Я заказывал обложку, где лицевая сторона стоила 11 900 рублей, а задняя, где дополнительно разместили мое фото, – 1 000 рублей. Вообще, если были бы иллюстрации и правка текста, вышло бы еще около 50 тысяч рублей сверху. Текстовую правку я делал сам, а иллюстрации решил не применять. В издательстве Ridero, куда я и отнес свой труд, есть еще куча услуг, которые стоят приличных денег. Всего и не упомнить. Дело это не из дешевых.

– А что насчет продвижения?

– Издательство меня не продвигает, оно помогло только с обложкой. Также у них я заказал бумажные экземпляры. Конечно, они предлагают «пакетное продвижение», но оно тоже стоит недешево. Максимум, что они сделали бесплатно, это разместили электронный вариант книги на некоторых интернет-ресурсах. Я бы заказал пакетное продвижение, но не вижу в этом смысла. Со временем это сделают родные, друзья, знакомые, да и сами люди, когда ознакомятся.

– Что ты почувствовал, когда все-таки завершил роман?

– Наступило огромное облегчение. Я понял, что написал шедевр. Это не хвастовство: я захотел шедевр, я для себя его написал. Главной целью всё это время было оставить после себя след в жизни. Такие вещи, как культура и искусство, живут веками. А мы продолжаем жить вместе с ними. Общественное признание – это уже второстепенный вопрос.

– Какой совет можешь дать тем, кто давно хочет написать книгу, но никак не решается?

– Запаситесь терпением. Нужен не один месяц, чтобы оформить всё грамотно, без спешки. К тому же обязательно учитывайте, что вы такой не один, издательство работает со многими авторами одновременно. И мегаважно иметь финансовое подспорье! Особенно для больших желаний. К примеру, если человек хочет выпустить вместе с бумажным вариантом книги еще и аудиоверсию, это займет огромное количество времени и денег. Озвучка моей книги профессиональными актерами от издательства стоила бы в районе 170 тысяч рублей.

– Где «обитает» твоя книга и как ее можно найти?

– Это роман с небольшим но: в книге есть и комедия, и драма, и экшн, и даже эротика, именно поэтому ее возрастной ценз 18+. Сейчас книга есть на таких электронных ресурсах, как Ridero, Литрес, Amazon и Ozon. Любой, кто захочет ознакомиться, может ввести ее название и прочесть. А вот бумажный вариант будет готов только после 16 апреля. Кстати, всего книга насчитывает 702 страницы.

– Собираешься ли ты сделать писательский труд всем делом жизни?

– Мне бы очень хотелось заниматься писательством на постоянной основе. Я стремлюсь к этому. Однако любой труд требует вложений. На начальных этапах тем более. Пока что мне необходимы иные источники финансов, поэтому бросить работать инженером я не могу. Но это лишь вопрос времени и желания.

КСТАТИ

Дмитрий не собирается останавливаться на достигнутом. В его планах написать вторую книгу в жанре «мистический детектив». Рассказывая о новой задумке, он железно объявил: «Своим мистическим детективом я хочу потягаться со Спилбергом». По словам юноши, никогда нельзя переставать мечтать, ведь без мечты всё вокруг меркнет. Своим примером тюменец доказал, что нет ничего невозможного и даже инженер, несмотря на сложности реального мира, может при желании превратиться в писателя!

В планах у Дмитрия написать вторую книгу в жанре «мистический детектив». Фото из личного архива

О книге:

Джулия – доброжелательная и красивая девушка. Она работает в небольшом издательстве, ведя свою колонку и своими словами зарождает или воскрешает любовь между людьми.

Кристиан – одна из самых крупных фигур в мире финансов. Умен, богат, успешен. Его распорядок дел расписан на каждый день, строго, без отклонений.

Каждый из них живет своей отдельной жизнью, но они и подумать не могли, что за считанные мгновения их жизнь может оказаться на волоске по воле неведомого злого умысла…