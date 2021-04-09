Испытано на себе: как мы с мужем решили обновить ремонт и, вопреки опасениям близких, не разошлись

Ремонт в квартире Фото: Виктория Стеблова

С наступлением весны хочется не только обновить внешний вид и гардероб, но и изменить пространство вокруг себя. Так сложилось, что эту весну я встретила на съемной квартире с очень старым и отчасти жутким интерьером. Семейный совет вынес единогласный приговор: срочно нужен косметический ремонт.

Испытание отношений на прочность

Так как бюджет был весьма ограничен, мы решили с молодым человеком делать всё сами. К слову, это был наш первый ремонт. Поэтому сама идея мне показалась романтичной, а вот старшее поколение отшучивались насчет этой затеи.

– Хорошее развлечение для молодой пары. Пока обои клеите, проверите свои чувства на прочность. Главное – не разведитесь, – с иронией сказала пожилая соседка.

Для начала мы вынесли из кухни старенькую мебель, половину выкинули, оставшейся части решили подарить «второе дыхание».

Следующим и волнующим шагом стал поход в магазин для выбора обоев и прочих штучек, необходимых для ремонта. Мы выбрали самые дешевые обои, стоимость одного рулона составила 170 рублей. Помимо них, мы купили клей, грунтовку для стен, кисти, валик и многое другое. Общая сумма, потраченная в этот день, достигла 3 035 рублей.

Первые трудности и отставание от графика

Дальше мои ожидания и реальность перестали совпадать. Я искренне надеялась, что мы быстренько обдерем старенькие обои, прогрунтуем стены и начнем клеить новые. Но не тут-то было. Под старыми обоями оказались еще более старые, под еще более старыми оказалась краска и побелка! Судя по тому, как была нанесена краска, она приблизительно ровесница моих родителей. В общей сложности мы очищали стены четыре дня.

Потолок без отделки Фото: Виктория Стеблова

В этот промежуток времени я перечитала все лайфхаки в интернете, как ускорить процесс. Оказалось, что никак. Единственный действенный метод для снятия штукатурки – это предварительно смачивать ее теплой водой, но на древнюю краску, увы, это уже не действовало.

После того как стены и потолок были наконец-то готовы к дальнейшему преображению, мы отправились за линолеумом. Помимо линолеума, нам пришлось купить плинтус, уголочки и прочие приспособления для его фиксации. Сумма по очередному чеку составила 3 500 рублей.

Поклейка обоев Фото: Виктория Стеблова

Поклейка обоев заняла два дня. Хотя можно было бы уложиться в один, но подвели расчеты материалов: клей предательски закончился. Для покупки еще одной пачки пришлось ждать утра...

И вот наконец-то обновленное помещение начало радовать глаз, хотя праздновать победу было еще рано. Оставался недоделанный потолок, да и старенькие шкафчики ждали своего часа. Мы решили поклеить обычные потолочные плитки. Набор обошелся нам в 2 000 рублей.

Новый потолок Фото: Виктория Стеблова

Старенькую мебель мы обтянули самоклеящейся пленкой. Стоимость одного такого рулона – 250 рублей.

"Второе дыхание" мебели Фото: Виктория Стеблова

В итоге

Общая сумма, потраченная на косметический ремонт кухни, составила 8 785 рублей. Чтобы обновить пространство, нам потребовалась десять дней. Испытание ремонтом наша молодая пара прошла успешно, но желания повторить эксперимент пока не появилось.