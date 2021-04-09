«Думал, что рассосется»: в Тюмени врачи спасли пациента с выпирающей из живота гигантской опухолью

В Тюмени врачи спасли пациента с выпирающей из живота гигантской опухолью. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюмени к врачам медико-санитарной части «Нефтяник» обратился 62-летний мужчина со сложной патологией. Пожилого горожанина мучили частые боли, а из его живота буквально выпирала опухоль. Житель областной столицы утешал себя мыслью, что новообразование само рассосется, и операцию делать не надо будет. Однако после компьютерной томографии стало ясно, что гигантская опухоль расположилась на почке мужчины и практически не оставила от нее ничего.

Операция длилась два с половиной часа. За это время онкологи Александр Купчин и Алексей Пономарев по частям извлекли опухоль, которая в диаметре доходила до 25 сантиметров, а объем жидкости внутри нее был равен пяти литрам. Одну почку пришлось удалить. К счастью, опухоль, несмотря на большие размеры, не дала метастазов и прорастания в другие органы, поэтому у пациента есть все шансы вернуться к своей обычной жизни.

– В прошлом году врачи областного урологического центра прооперировали более 2 000 человек, из них 638 пациентов с мочекаменной болезнью. Всего было проведено около трех тысяч операций, преимущественно малоинвазивными и эндоскопическими методами. В 2021 году планируется оказание помощи большему количеству пациентов и освоение новых методов лечения, – рассказал заведующий урологическим отделением № 2 стационара МСЧ «Нефтяник» Владимир Новоселов.

Отмечается, что врачи областного урологического центра, действующего на базе МСЧ «Нефтяник», выполняют сложные операции урологического профиля преимущественно малоинвазивными методиками, используя роботические технологии и лазер. В арсенале врачей огромное количество технологий, позволяющих пациентам быстро возвращаться к привычному образу жизни. Но любое заболевание, в том числе урологическое, легче лечить на начальной стадии, поэтому врачи клиники призывают внимательнее относиться к своему здоровью и, если есть беспокойство, своевременно записаться на прием к врачу-урологу..

Стоит отметить, что врачи клиники «Нефтяник» регулярно проводят операции на почках. Иногда пациенту удается сохранить единственную почку даже при наличии сопутствующих патологий, а порой стадия заболевания не оставляет хирургам выбора и орган приходится удалять, чтобы спасти жизнь.

Ранее редкую операцию провели врачи Нижневартовской окружной клинической детской больницы, в ходе которой удалили гигантскую опухоль у 17-летнего юноши. Медики пришли в шок от размеров образования: если обычно подобная опухоль в медицинской практике достигает 5 – 7 см, то на этот раз она была целых 20 см! Опухоль уже успела сместить остальные внутренние органы, при этом подросток на состояние здоровья не жаловался.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Новообразование гигантских размеров»: тюменке удалили опухоль весом 25 килограмм

Оперирующей бригаде пришлось постараться: пересечь сосуды, питающие опухоль, держа ее на весу (подробнее)