Онлайн-трансляция мужской эстафеты на чемпионате России по лыжным гонкам – 2021 в Тюмени

Онлайн-трансляция эстафеты на чемпионате России по лыжным гонкам – 2021 в Тюмени. Скриншот трансляции.
Сегодня, 2 апреля, проходит эстафета на чемпионате России по лыжным гонкам – 2021 в Тюмени. В ней принимает участие «русский медведь» Александр Большунов, который ранее с огромным отрывом выиграл спринт классическим стилем и не только.
Напомним, что спортивное мероприятие проходит в центре спортивной подготовки «Жемчужина Сибири», который находится на 45-м километре автодороги Богандинский – Червишево – Чаплык.
Скриншот трансляции.
Спустя 13 минут после начала гонки на трассе упал представитель Тюменской области Глеб Ретивых. Отметим, что это не первое падение местного спортсмена.
Скриншот трансляции.
Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев и губернатор Тюменской области Александр Моор сегодня присутствуют на чемпионате России по лыжным гонкам. В «Жемчужине Сибири» они посмотрят эстафетные гонки и примут участие в церемонии награждения.
Фото - Оперштаб Тюменской области.
Кстати, на соревнованиях уже не обошлось без скандала. Серьезный инцидент случился между Владиславом Афанасьевым, который представляет Удмуртскую Республику, и Антоном Быковым из Республики Татарстан. Видимо, во время гонки один из них каким-то образом помешал другому.
Уже на финише Быков стал кричать на Афанасьева и (на трансляции это не было четко видно) ударил его ногой. В ответ Афанасьев замахнулся палкой. К счастью, лыжники не стали переквалифицироваться в боксеров, выяснять отношения с помощью кулаков и заварушка, так и не начавшись, закончилась.
Правда, на следующий же день вспыльчивые парни помирились. Быков признал свою «грубейшую ошибку» и «ужасный поступок», а после извинился перед коллегой на удмуртском языке. В знак теплого примирения спортсмены пожали друг другу руки.
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