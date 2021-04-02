Онлайн-трансляция мужской эстафеты на чемпионате России по лыжным гонкам – 2021 в Тюмени

Онлайн-трансляция эстафеты на чемпионате России по лыжным гонкам – 2021 в Тюмени. Скриншот трансляции.

Сегодня, 2 апреля, проходит эстафета на чемпионате России по лыжным гонкам – 2021 в Тюмени. В ней принимает участие «русский медведь» Александр Большунов, который ранее с огромным отрывом выиграл спринт классическим стилем и не только.

Напомним, что спортивное мероприятие проходит в центре спортивной подготовки «Жемчужина Сибири», который находится на 45-м километре автодороги Богандинский – Червишево – Чаплык.

Скриншот трансляции.

Спустя 13 минут после начала гонки на трассе упал представитель Тюменской области Глеб Ретивых. Отметим, что это не первое падение местного спортсмена.

Скриншот трансляции.

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев и губернатор Тюменской области Александр Моор сегодня присутствуют на чемпионате России по лыжным гонкам. В «Жемчужине Сибири» они посмотрят эстафетные гонки и примут участие в церемонии награждения.

Фото - Оперштаб Тюменской области.

Кстати, на соревнованиях уже не обошлось без скандала. Серьезный инцидент случился между Владиславом Афанасьевым, который представляет Удмуртскую Республику, и Антоном Быковым из Республики Татарстан. Видимо, во время гонки один из них каким-то образом помешал другому.

Уже на финише Быков стал кричать на Афанасьева и (на трансляции это не было четко видно) ударил его ногой. В ответ Афанасьев замахнулся палкой. К счастью, лыжники не стали переквалифицироваться в боксеров, выяснять отношения с помощью кулаков и заварушка, так и не начавшись, закончилась.

Правда, на следующий же день вспыльчивые парни помирились. Быков признал свою «грубейшую ошибку» и «ужасный поступок», а после извинился перед коллегой на удмуртском языке. В знак теплого примирения спортсмены пожали друг другу руки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Расписание гонок чемпионата России по лыжным гонкам – 2021 в Тюмени

Рассказываем, в какой день и во сколько пройдут гонки чемпионата России по лыжным гонкам – 2021 в Тюмени (подробнее)

«Вот это да!»: гонка на чемпионате России по лыжным гонкам – 2021 в Тюмени, где победил Большунов, завершилась скандалом

Между спортсменами чуть не завязалась потасовка (подробнее)