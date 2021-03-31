«Удачное время для инвестиций»: тюменцам рассказали, куда вложить деньги с максимальной отдачей

Круглый стол в формате онлайн прошел в рамках проекта «Говорим о важном».

В Тюмени обсудили возможности инвестирования для частных лиц. Круглый стол в формате онлайн прошел на совместной площадке изданий «Комсомольская правда» – Тюмень» и «Тюменская область сегодня» в рамках проекта «Говорим о важном».

В экспертной встрече приняли участие: руководитель отдела по работе с партнерами компании «Талан» в Тюмени Любовь Сырчина, руководитель отдела продаж компании «Талан» в Тюмени Людмила Хорзова, основатель онлайн-школы Best Invest и компании «Разумный инвестор» Людмила Чернышова и руководитель филиала агентства недвижимости «Сова» в городе Сочи Екатерина Альховик.

Спикеры рассказали, как правильно распорядиться сбережениями в новых экономических условиях, вложить деньги без риска потерять их, а только приумножить. Участники встречи также отметили, что 2020 год был непростым, но показал перспективные точки роста в разных сферах бизнеса, а следовательно, возможности для частных инвестиций.

Так, по словам руководителя отдела продаж компании «Талан» в Тюмени Людмилы Хорзовой, прошедший год для компании выдался насыщенным. Несмотря на пандемию, состоялась сдача первой очереди дебютного проекта в Тюмени ЖК «Интеллект-квартал». Запуск в эксплуатацию объекта проходил онлайн, параллельно велась подготовка к запуску третьей очереди.

– Ну и, конечно, компания «Талан-Финанс» продолжила работать над инвестиционными проектами. Сейчас мы представляем несколько вариантов инвестирования: в квартиру до 4 процентов годовых с дополнительной прибылью на росте стоимости недвижимости и самый распространённый в компании вариант – инвестиции в жилой комплекс до 11 процентов годовых и всего от 300 000 рублей, – рассказала Людмила Хорзова.

Руководитель отдела по работе с партнерами компании «Талан» в Тюмени Любовь Сырчина добавила, что приросли все города присутствия компании. Весна в карантине дала хороший прирост в период лета – осени и в целом по итогам года.

– В данной ситуации, когда мы видим высокие цены на квартиры и низкие ставки по ипотеке, выбор, куда вложить свои средства, конечно, за клиентом. Но наши инвестиционные продукты – это пример получения дохода без привязки к рыночной ситуации. Когда человек четко понимает, какую сумму может получить раз в квартал, в год или по завершении проекта в 2023 – 2024 годах. Это история про стабильность и возможность планирования доходности, – подчеркнула спикер.

Представители компании добавили, что 13% инвесторов «Талан-Финанс» – люди, которые получили прибыль и переинвестировали ее в другие проекты. Среди них дольщики, которые приобрели квартиры в компании и, сформировав свое мнение о надежности и стабильности ее работы, инвестировали в другие продукты, в том числе в облигации компании.

В свою очередь основатель онлайн-школы Best Invest и компании «Разумный инвестор» Людмила Чернышова отметила, что за 2020 год серьезно возрос интерес людей к инвестициям. На Московской бирже было открыто 5 млн счетов. Люди стали активно инвестировать, в том числе благодаря тому, что многие банки в своих приложениях сделали доступной возможность открытия брокерского счета. В один клик человек становился инвестором.

– Люди хотели и приумножать средства, и сохранять. В зависимости от суммы и от отношения к риску. Есть консервативные инвесторы – они хотят сохранять. Их, как правило, интересует доходность 10 – 12 процентов годовых. У маленьких инвесторов, начинающих, суммы маленькие. Они стремятся активно приумножать свои средства, поэтому инвестируют в акции, а первая группа – в облигации федерального займа или крупных компаний, – рассказала спикер.

Людмила Чернышова добавила, что пользовались популярностью и обучающие курсы. Через ее онлайн-школу прошли 150 начинающих инвесторов, а инстаграм-аккаунт прирос до 15,5 тысячи подписчиков, что также свидетельствует о востребованности знаний в области финансов.

Традиционно на высоком уровне держится и спрос на недвижимость. Для многих тюменцев это по-прежнему самый понятый и простой способ вложения средств – покупка квартиры и ее последующая сдача в аренду. Новым трендом стало приобретение квадратных метров у моря.

– Постоянно растет интерес к покупке жилья в Краснодарском крае, в том числе и для сдачи в аренду. Только в одном Сочи спрос превышает предложение. Люди готовы снимать буквально всё! Цены на аренду квартиры выше, чем в Тюмени. Самая простая студия в аренду стоит как минимум 20 тысяч рублей месяц, а в сезон та же квартира становится в 2-3 раза дороже. Поэтому данный вид заработка является поистине прибыльным, – отметила руководитель филиала агентства недвижимости «Сова» в городе Сочи Екатерина Альховик.

По словам спикера, сейчас потенциальный собственник может приобрести недвижимость удаленно. В агентстве недвижимости «Сова» 80% сделок проходит именно дистанционно, в том числе покупка по ипотеке. К примеру, не так давно клиент из Ирака дистанционно приобрел апартаменты в ипотеку.

– Вначале определяемся по запросу клиента, далее предлагаем варианты, после выезжаем на выбранные объекты и демонстрируем их онлайн, определяемся. После чего юридический отдел проверяет документы правообладателя, подготавливает документацию для совершения сделки. Клиент совершает покупку либо посредством доверенности, либо через сервис электронной регистрации. Такие сделки абсолютно безопасные, – рассказала Екатерина Альховик.

Она добавила, что в АН также есть сервис «доверительное управление» для объектов под сдачу. То есть компания берет на себя функции по поиску нанимателей, заселение, уборку, передачу показателей счетчиков, оплату коммунальных услуг, замену какого-либо оборудования в квартире. Собственник лишь получает своевременный отчет и свой доход от сдачи недвижимости в аренду.