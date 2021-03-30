Сбер присоединился к самой масштабной экологической акции «Час земли». Фото - Сбер.

Сбер присоединился к самой масштабной экологической акции на планете «Час Земли», организованной Всемирным фондом дикой природы (WWF). В субботу, 27 марта, в главном здании банка в Тюмени, как и в других городах страны, был выключен свет на один час – с 20.30 до 21.30. Было обесточено уличное освещение, подсветка здания, световые вывески и знаки.

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

– У Сбера есть своя ESG-стратегия, и экологическая повестка занимает значительную часть. Мы реализуем большое количество собственных инициатив и участвуем в различных проектах единомышленников в регионе. Для улучшения экологической ситуации в Тюменской области мы подписали «Зеленый меморандум» с Тюменской областной думой и Тюменским индустриальным университетом. Сбер сам ежегодно участвует в акции «Час Земли» и приглашает своих сотрудников, клиентов и партнеров вместе с семьями в знак неравнодушия отключить свет у себя дома на один час. Это помогает привлечь внимание к необходимости ответственного отношения к природе и ресурсам планеты.