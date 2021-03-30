Онлайн-трансляция гонки свободным стилем среди мужчин на чемпионате России по лыжным гонкам – 2021 в Тюмени. Фото - АСН «Тюменская арена» в ВК.

Сегодня, 30 марта, в 12.30 по местному времени стартует гонка свободным стилем среди мужчин на чемпионате России по лыжным гонкам – 2021, который проходит в Тюмени. В ней примет участие «русский медведь» Александр Большунов, который ранее с огромным отрывом выиграл спринт классическим стилем.

Фото - csp72.ru.

Всего же в старт-листе находятся сто лыжников. Среди них есть и тюменские спортсмены – Илья Санников, Денис Спицов, Артем Малышев, Кирилл Печенов, Николай Морилов, Андрей Парфенов и Артем Горчаков.

Напомним, что спортивное мероприятие проходит в центре спортивной подготовки «Жемчужина Сибири», который находится на 45-м километре автодороги Богандинский – Червишево – Чаплык.

Добавлено: Александр Большунов в последний момент снялся с гонки. Он готовится к завтрашнему командному спринту.

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