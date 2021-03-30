Чему локдаун научил бизнес и тюменцев

Экспертная встреча прошла в рамках проекта «Говорим о важном».

Почти год назад, 28 марта 2020 года, в стране была объявлена первая нерабочая неделя в связи с распространением коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. Об этом в своем обращении к жителям российских регионов заявил глава государства Владимир Путин. В преддверии этой даты редакции изданий «Тюменская область сегодня» и «Комсомольская правда» – Тюмень» решили вспомнить, как это было и поговорить о том, чему режим самоизоляции научил бизнес и тюменцев.

В экспертной встрече, прошедшей в рамках проекта «Говорим о важном» приняли участие: пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина; заместитель директора филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО «Ростелеком» Дмитрий Пампушка; генеральный директор фитнес-центра Fitberri, посол ГТО в Тюменской области Наталья Проскурякова; инструктор по йоге фитнес-центра «Light-FITNESS» Юлия Левина; руководитель ресторанного проекта PLOVLOUNGE Мария Кашина; директор по маркетингу «АссортиГрупп» Янина Давлатова; руководитель арт-проектов «АссортиГрупп» Антон Романов.

Как рассказала пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина, история с пандемией для нее началась в феврале, когда был выявлен первый случай коронавирусной инфекции из Китая.

– В этот день я собиралась на маникюр, и уже почти уехала на него. Но подтвердился случай. Потребовалось многое изучить, чтобы грамотно подготовить информацию для СМИ, для жителей региона, – рассказала спикер. – На тот момент это все воспринималось как информационный повод, но вскоре ситуация осложнилась.

Александр добавила, что только сейчас, спустя год, может вспоминать эту историю с улыбкой. Она также подчеркнула, что тюменцы были очень дисциплинированы в период действия режима самоизоляции и действительно без необходимости не выходили из дома, а также носили и носят маски.

Одними из первых последствия пандемии ощутили предприятия общепита. Так, по словам руководителя ресторанного проекта PLOVLOUNGE Марии Кашиной, введенный режим повышенной готовности сказался на товарообороте. Даже когда уже появилась возможность открыть веранды, возможности рассадки гостей были ограничены, мест было значительно меньше, чем при полноценной работе ресторана.

– Во-вторых динамика менялась. Когда шел рост заболеваемости, значительная часть населения придерживалась ограничительных мер и исключала визиты в рестораны, чтобы минимизировать риски заболевания. Также значительно сказывалось введение режима работы до 23 часов. Люди не планировали свои визиты в ресторан, так как привыкли отдыхать дольше, – пояснила Мария Кашина.

Для «АссортиГрупп» период также выдался непростым, но интересным. Как рассказала директор по маркетингу «АссортиГрупп» Янина Давлатова, кафе и рестораны холдинга достаточно быстро перестроились на особый режим работы и уверено выстояли период действия ограничительных мер. Во многом помогли постоянные посетители, активно заказывавшие полюбившиеся блюда на дом.

– Наши сотрудники, которые обычно работают в зале (официанты, бармены), активно помогали с доставкой. Нам было приятно, что большое количество наших сотрудников выразили готовность поработать в таком формате. Мы не только сохранили коллектив, но еще и запустили четыре новых заведения, – рассказала Янина Давлатова.

Находясь на самоизоляции, тюменцы довольно скоро почувствовали потребность в занятиях спортом. Пусть и не в привычной атмосфере – тренажерном зале, но хотя бы дома. Домашние онлайн-тренировки стали новым трендом фитнес-индустрии за время пандемии. По словам инструктора по йоге фитнес-центра «Light-FITNESS» Юлии Левиной, такой формат занятий остается популярным и сейчас.

– Охотно занимались мамы с детьми. К ним зачастую присоединялись и бабушки, так как отсутствие элементарных физических нагрузок от постоянного нахождения дома начинало негативно сказываться на здоровье. Но и сейчас некоторые отдают предпочтение занятиям онлайн. Например, те, кто переехал в другой город, но хотят тренироваться со своим инструктором, – рассказала Юлия Левина.

Актуальность введения онлайн-тренировок отметила и генеральный директор фитнес-центра Fitberri, посол ГТО в Тюменской области Наталья Проскурякова. Она подчеркнула, что тренерский состав тоже быстро адаптировался и начал проводить домашние тренировки посредством интернета.

– Поскольку в наш центр многие ходят на силовые тренировки, где могут пользоваться большим количеством современных тренажеров, мы запустили сервис предоставления этого оборудования в аренду. Услуга оказалась востребованной и хорошо пользовалась спросом в период действия ограничительных мер, – рассказала Наталья Проскурякова.

Активное использование интернета для учебы, работы, занятий, сказалось и на работе компаний, предоставляющих услуги связи. Так, специалисты «Ростелекома» в Тюменской области отметили рост спроса на услуги связи в период самоизоляции на 35%, при этом повышение нагрузки не повлияло на функционирование и качество услуг и сервисов.

– За 2020 год пользователи скачали почти 252 тысячи терабайт. Наибольшая активность пользователей проявилась весной, с момента объявления повышенной готовности в связи с распространением коронавируса. Перейдя на удаленную работу, находясь дома, люди активнее использовали интернет-ресурсы: чаще играли в онлайн-игры, совершали онлайн-покупки, пользовались образовательными сервисами и программами и кино видеосервиса Wink, – рассказал заместитель директора филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО «Ростелеком» Дмитрий Пампушка.

Он добавил, что самый большой рост трафика был зафиксирован в апреле и декабре. Высокие показатели роста трафика также сохранились до конца 2020 года.