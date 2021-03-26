«Еще немного потерпеть»: в Тюменской области на месяц продлили режим повышенной готовности

В Тюменской области на месяц продлили режим повышенной готовности. Фото: Вадим Бегун

В Тюменской области еще на месяц продлили режим повышенной готовности. Таким образом, все ограничительные меры, действующие в регионе для предупреждения распространения COVID-19, продлены до 25 апреля. Решение принято сегодня, 26 марта, на заседании местного оперативного штаба.

– Пока у нас нет оснований для снятия каких-то ограничений. Третья волна пандемии поднимается по всему миру. Важно закрепить достигнутую в регионе динамику снижения заболеваемости. Разумнее будет еще немного потерпеть, чем снять ограничения раньше времени и получить всплеск заболеваемости, – отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Таким образом, в регионе продолжает действовать обязательный масочный режим в общественном транспорте и местах массового скопления людей.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменской области ликвидировали все очаги коронавируса. Крайний – в детском доме «Сияние Севера» – снят с контроля. Это был последний случай групповой заболеваемости, зарегистрированный в области с начала 2021 года. На сегодня в регионе нет очагов коронавирусной инфекции.