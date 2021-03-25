Подготовка к посевной в Тюменской области идет полным ходом Фото: pixabay.com

Тюменским сельхозпроизводителям до 1 апреля 2021 года, то есть до начала посевной, предстоит осмотреть и отремонтировать почти 8 тысяч единиц техники. И для этого есть все условия. В регионе сформированы 260 мастерских по ремонту техники, сформированы 292 звена, в которых работает 1062 человека. Профессионалы работают над четырьмя тысячами тракторов, тремя тысячами сеялок и более одной тысячи культиваторов. Все работы идут по графику.

Без овощей не останемся!

Общая площадь посева в 2021 году составит более 1,028 миллионов гектаров, из которых свыше 700 тысяч гектаров – это площади возделывания зерновых и зернобобовых культур. Как сообщили в департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области, по сравнению с 2020 посевные площади увеличены на 23,6 тысяч гектаров.

Под посевы рапса отдали более 22 000, что на 1679 гектаров больше по сравнению с прошлым годом. Кормовые культуры посадят на площади чуть более 272 тысяч гектаров, а картофель и овощи открытого грунта – на площади 8171 га и 1214 га. Почти 826 тысяч гектаров составит яровой сев.

Под посев 2021 года тюменские сельхозпроизводители обработали 780,1 тысяч гектаров и пары – 62,6 тысяч гектаров. Озимые культуры посеяны на площади чуть более 11,7 тыс. гектаров, их состояние хорошее.

Благо, сельскохозяйственная техника к новому сезону почти готова, тем более что в прошлом году аграрии обновили парк спецтехники. Это стало возможным благодаря тому, что в конце 2019 года правительство Тюменской области увеличило меры господдержки на модернизацию и техническое перевооружение в растениеводстве. Это позволило товаропроизводителям закупить 472 единицы сельзозтехники с учетом государственной поддержки. В том числе: 174 трактора, 78 зерноуборочных комбайнов, 11 кормоуборочных, 61 посевной комплекс и 12 зерносушилок.

На все про все ушло почти 3,1 миллиарда рублей. Сумма субсидий составила почти 750 млн рублей, что в 1,68 раза больше, чем в 2019 году и в 2,6 раза больше, чем в 2018 году. Больше всего техники закупили Заводоуковский городской округ (71), Исетский район (64) и Упоровский район (50).

Первый бизнес на селе

Учитывая, что Тюменская область – регион не только нефтегазовый, но и сельскохозяйственный, сейчас идет работа над цифровым проектом по созданию сельхозпредприятий-интеграторов. По словам заместителя губернатора Тюменской области, директора департамента агропромышленного комплекса региона Владимира Чейметова, проект реализуют для поддержки сельского предпринимательства.

– Мы внимательно подходим к развитию малого бизнеса на селе. Вместе с коллегами из департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства мы изучили лучшие практики и идеи в этой сфере, – рассказал Владимир Чейметов.

Задача сельхозпроизводителей-интеграторов состоит в том, чтобы объединить вокруг себя фермеров и владельцев ЛПХ (личных подсобных хозяйств) и обучить их передовым бизнес-методам и технологиям. К примеру обработкой и фасовкой салатов занимается предприятие «Прованс». Несмотря на то что продукция пользуется хорошим спросом, ощущается недостаток сырья.

– Сейчас мы вместе с «Провансом» и нашим Аграрным университетом разрабатываем цифровую модель бизнеса по выращиванию салатов, которой смогут воспользоваться тюменские фермеры, – подчеркнул Владимир Чейметов.

Такой же проект по выращиванию смородины в промышленных масштабах разрабатывает предприятие «Ягоды Плюс». Интеграторы появятся на предприятиях по производству мяса и «молочки» и растениеводства.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Ровно 360 рабочих мест дали Тюменскому муниципальному району новые инвестиционные проекты в сельском хозяйстве. Как сообщили в управлении АПК Тюменского района, большая их часть пришлась на наримановский тепличный комплекс «ТюменьАгро» и на предприятие «Ягоды Плюс» в Боровском технопарке.

По словам заместителя начальника Управления АПК администрации Тюменского района Валерия Герасимова, ни пандемия, ни экономические сложности не помешали работе на этих предприятиях благодаря четко выстроенному бизнес-плану. В создание рабочих мест внесли свою лепту и птицефабрики Тюменского района. Например, на птицефабрике «ПРОДО Тюменский бройлер» появились новые птичники. Таким образом, на предприятии увеличили налоговые отчисления и создали 124 новых рабочих места.

Валерий Герасимов подчеркнул, что сейчас в реестре управления АПК администрации района 35 инвестпроектов. Их реализация продолжается.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Бизнес-форум по развитию сельского предпринимательства «НеГород» состоится в Тюмени 26 марта в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Как сообщили в региональном департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства, его главная цель – найти новые точки инвестиционного развития региона.

Подготовка к форуму по развитию сельского предпринимательства началась в феврале, когда по инициативе советника губернатора Ольги Езикеевой в муниципалитетах стартовала серия стратегических сессий «Капитаны бизнеса». На бизнес-форуме представят результаты этой работы.

Большое внимание уделят одному из главных российских трендов – сельскому туризму. На форуме презентуют самый яркие кейсы, рассказывающие о развитии отрасли в Тюменской области, в России и за рубежом. На отдельных площадках обсудят вопросы продвижения и продаж местных товаров «Продавай тюменское», в том числе выход сельских производителей на торговые электронные площадки. Другая тема – молодежное предпринимательство на селе, поиск возможностей для развития нового бизнеса и его особенности.

По словам организаторов, главная особенность бизнеса на селе в том, что он максимально обращен к людям. Малое и среднее предпринимательство формирует новые условия для жизни и развития современной сибирской деревни.

Поучаствовать в бесплатном бизнес-форуме «НеГород» могут все желающие. Узнать больше можно по телефону +7 (932) 482-75-67.