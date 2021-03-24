Тюменцы не могут попасть на прием к приставам: люди массово завалили соцсети жалобами Фото: Мария Толстихина

Пандемия наложила вето на личный приём во многих тюменских организациях. В разгар вируса тюменцы обращались за решением своих вопросов дистанционно, дабы не подвергать риску здоровье свое и окружающих. Сейчас дела обстоят куда проще: муниципальные учреждения, больницы, кафе и рестораны, садики, школы, университеты – почти все они открыты для свободного доступа граждан. Однако до сих пор «в пандемийном танке» сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области. Попасть к ним на личный прием можно лишь по предварительной записи на портале «Госуслуги». Но и с этим у жителей Тюмени возникают проблемы.

Даже если сайт работает как часы, некоторые тюменцы не получают подтверждение на почту, которое необходимо для записи на личный прием.

– Записывалась 5 – 6 раз, так на почту и не пришло подтверждение, – жалуется Виктория Байкова в одном из тюменских пабликов в соцсетях.

По словам тюменцев, тут «либо повезет, либо не повезет». Кто-то может записаться быстро и беспрепятственно, а у кого-то возникают проблемы, да еще и ждать приема приходится неделю, две, а то и три, а решать вопрос нужно как можно скорее.

– Почему у нас работают поликлиники, торговые центры, развлекательные площадки, школы и прочие места скопления людей в штатном, обычном режиме, кроме судебных участков?! К ним не попасть, так как якобы карантин. До них не дозвониться, любое решение вопроса по электронной почте. С нас незаслуженно сняли деньги, приказ мы отменили с горем пополам, теперь не можем попасть к приставу, чтобы вернуть эти деньги. Подойти к ним нельзя, на звонки они не отвечают, а если и дозвонишься, то по телефону они «не консультируют» (это их слова). Что, везде всё работает как обычно, а у них «режим повышенной готовности?! –негодуют тюменцы.

Личный прием граждан ограничен Фото: Мария Толстихина

И ведь правда, дозвониться не так уж и просто: из 10 наших звонков успешным оказался только один. В остальные разы линия постоянно занята. В случае удачи вы попадаете на линию с канцелярией, а после нее нужно пройти следующее испытание – дозвониться до нужного вам пристава.

Но кто-то попал на прием сразу, да и дозвониться с первой попытки удалось:

– К ним свободная запись онлайн. Сегодня заявка, и через пару дней – личный приём, сама не так давно к ним ходила. Вывод: значит, вам так надо, раз не можете попасть. И вообще я половину вопросов по телефону решила со своим приставом, уж не знаю, куда вы там звонили, что не попали, – отвечает на гневные комментарии тюменка Светлана Киреева.

Попасть в здание управления приставов (Пермякова, 5) без записи уж точно не выйдет: на входе дежурят представители силовых служб в балаклавах и специальных жилетах. Тюменцы высказывают свое негодование им: кому-то лишь спросить, кому-то забрать документы, а кто-то на пороге управления уже не первый раз, потому что записаться не получилось.

– Зачем жаловаться? Наконец-то и до службы приставов дошла цивилизация: запись на прием теперь в порядке очереди. Вы же в поликлинику идете – берете талон в терминале, вот и тут так же, – рассказал «Комсомольской правде» один из охранников.

А после вручил два листка: один со схемой записи на личный прием, а второй – с номерами телефонов подразделений управления. Карандашом на обороте охранник написал номер канцелярии, в которую, как мы помним, трудно дозвониться. Вот и получается замкнутый круг… «Когда вход сделают свободным, как раньше, и сделают ли вообще?» – этот вопрос охранник управления дважды проигнорировал.

Схема записи на личный прием Фото: Мария Толстихина

– Основная проблема в том, что жители используют неверный алгоритм действий во время записи на личный прием. Они заходят на портал «Госуслуги», в то время как начать нужно с сайта ФССП по Тюменской области. Там вы найдете строку «Запись на личный прием», и уже после произойдет авторизация через «Госуслуги», а не наоборот. Некоторые и вовсе отказываются заводить профиль в «Госуслугах», что тоже мешает записи. В остальном – нет никаких проблем, уведомления на почту приходят, люди ежедневно записываются. Мы живем в 21 веке, сейчас многое переведено в электронный формат. Вряд ли служба приставов вернется к прежнему свободному порядку записи граждан на личный прием, – прокомментировали в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.