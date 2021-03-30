«Около 7 тысяч ребят уже занимаются, а хотят – еще больше»: как развивается дзюдо в Тюмени?

Одним из ключевых двигателей спорта, не только тюменского, являются, конечно же, соревнования, отмечает Денис Вакушин. Фото: Мария Толстихина

К японскому боевому искусству дзюдо у тюменцев особенное отношение. Этим видом спорта в регионе занимается около 7 тысяч детей, тренировки проводятся в 63 организациях, в числе которых 13 муниципальных. Об особенностях тюменского дзюдо «Комсомольской правде» поведал заместитель центра олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо» Денис Вакушин.

– Как развивается тюменское дзюдо? На чем особенно заострено внимание?

– Развитие видов спорта идет по многим направлениям. Есть определенные маркерные точки: количество занимающихся, количество тренеров, количество спортивных залов и так далее. По этим маркерным точкам и развиваются виды спорта. Если нет какого-то этапа развития, то система проседает. Одним из ключевых двигателей спорта, не только тюменского, являются, конечно же, соревнования.

– Почему соревнования так важны?

– Есть дети, которым необходимо куда-то направить свой потенциал. В Тюмени огромное количество ребят тянутся к дзюдо. Тут-то они и могут себя реализовать. Соревнования позволяют отслеживать результативность, воспитывают, заряжают желанием двигаться дальше. Это и является основной мотивацией, позволяющей тюменскому дзюдо расти. Соревнования бывают нескольких форматов: личные, командные, и те, где решается всё здесь и сейчас. Особенным форматом соревнований является Детская Лига дзюдо по Тюменской области.

– В чем особенности лиги и почему так важно развивать это направление?

– В лиге, в отличие от личных соревнований, борются друг с другом именно команды. Тут несколько этапов, в процессе которых участники команды, а их много, не только сражаются, но и общаются, обмениваются знаниями, делятся опытом. Также участие в лиге развивает командный дух, учит детей радоваться за товарищей. При этом всегда остается шанс на победу, ведь если ты проиграл – твои напарники могут исправить положение, выиграть, и тем самым принести победу всей команде.

– Кто может участвовать в соревнованиях тюменской лиги?

Набор проводится среди мальчиков до 15 лет. Фото: Мария Толстихина

– Набор проводится среди мальчиков до 15 лет. Девочек пока собрать не удается, так как женских команд очень мало. Но с развитием лиги, думаю, мы придем и к этому. Пока что участвуют лишь юноши, как тюменские, так и из других регионов. Такой формат соревнований мы уже практикуем более пяти лет, и он дает отличные результаты.

– Это правда, что этот тюменский проект поддержал Фонд президентских грантов?

– Изначально мы развивали это направление своими силами. Но в определенный момент денег стало не хватать. В 2018 году мы подали заявку на получение гранта и выиграли его. Конечно, это стало существенной поддержкой для наших спортсменов.

– С какими проблемами сталкиваются спортсмены? Как повлияла на них пандемия?

– Долгое время из-за пандемии соревнования не проводились, не только в дзюдо, но и в других видах спорта. Кто был не сильно замотивирован, и вовсе бросили заниматься. Конечно, какой-то процент, к сожалению, отсеялся. Сейчас все еще нельзя сказать, что ситуация стабилизировалась. Много ограничений осталось, спортсмены вынуждены сдавать тесты на коронавирус, а это тоже стоит денег. При этом нередко запрещено пускать на соревнования зрителей, даже родителей. Дети лишаются моральной поддержки. Конечно, им хочется, чтобы за них болели, радовались или утешили в случае проигрыша.

Безусловно, за юных дзюдоистов переживают и болеют их тренеры. Они стараются найти подход как к взрослым подопечным, так и к спортсменам помладше.

Тренер Ирина Артеменко. Фото: Мария Толстихина

– Взрослые ребята сразу схватывают новый бросок, который им показываешь. Начинают быстро его повторять. Детям нужно давать информацию поэтапно. Пока один этап не выучил, дальше не идем. В связи с этим детский арсенал бросков не такой большой, как у взрослых. Ведь чтобы два-три бросочка выучить, нужно потратить много времени. Но у детей отличный функционал: они показывают высокую скорость. Когда они становятся чуть взрослее, уже больше работают на технику и на тактику Самая большая сложность в работе тренера – подобрать к каждому индивидуальный подход, ведь детки как по физическим способностям разные, так и по характеру, – поделилась тренер Тюменского центра дзюдо Ирина Артеменко.

Но что же так привлекает тюменских юношей в дзюдо? Ведь они тренируются пять раз в неделю по два – два с половиной часа, это огромные нагрузки. Да и времени на личную жизнь остается не так много…

Дзюдоист Магомед-Камиль Шахнавазов. Фото: Мария Толстихина

– Дзюдо – это мужской вид спорта, привлекает его характер. Он воспитывает не только тело, но и дух. Множественные травмы навевали на мысли бросить, но всегда останавливало желание достичь высот. Смотришь на спортсменов мирового уровня – и хочется по их стопам идти. Это вдохновляет, – заключает юный дзюдоист Магомед-Камиль Шахнавазов.

Надеемся, что вдохновение тюменских спортсменов не иссякнет, а будет только приумножаться. Главное помнить золотое правило дзюдоистов – не вставать в обуви на татами, ведь это большое оскорбление как для судей, так и для других участников. За это уж точно можно получить, но только не победу…