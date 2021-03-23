«Он невменяем». В Тюмени назвали виновного во взрыве в доме на улице 50 лет ВЛКСМ

В Тюмени следователи назвали виновного во взрыве в доме на улице 50 лет ВЛКСМ. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В Тюмени завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который, как оказалось, умышленно уничтожил чужое имущество, учинив взрыв в квартире одного из домов на улице 50 лет ВЛКСМ в областной столице. Напомним, инцидент произошел 20 сентября 2020 года.

В Тюмени в многоэтажном доме прогремел взрыв. Фото - Ирина Ульянова.

В этот день вечером, по версии следствия, пьяный мужчина намеренно совершил действия, в результате которых произошел хлопок газо-воздушной смеси. Взрывом повредило и уничтожило общедомовое имущество многоквартирного жилого дома. Так, пострадали межквартирные и межкомнатные перегородки, потолочные и половые перекрытия, оконное остекление, а также входные двери 17 квартир. Общая сумма ущерба составила более 18 миллионов рублей.

– Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, допрошено более 60 лиц. По уголовному делу проведено свыше 30 экспертиз, в том числе экспертизы вещественных доказательств, молекулярно-генетическая, дактилоскопическая, а также стационарная судебная психолого-психиатрическая экспертиза, – сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

Очевидец рассказал, как спасал людей после взрыва в многоэтажке в Тюмени. Фото: Виктория Стеблова.

Сотрудники ведомства заявили, что мужчина, страдая заболеванием, не может осознавать характер и значение совершаемых им действий. По заключению комиссии экспертов, он невменяем. Специалисты решили, что его нужно принудительно лечить в психиатрической лечебнице.

Отметим, что материалы уголовного дела переданы прокурору для решения вопроса о направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что тюменец Шараф, ставший очевидцем мощного взрыва в доме № 95 на улице 50 лет ВЛКСМ, рассказал о том, как выводил из квартир потерпевших. Герой трудился почти в одиночку: ему никто не мог помочь из-за шока.

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