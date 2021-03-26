В Тюмени девочка попала в больницу после избиения толпой сверстников. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени следователи заинтересовались жестокой историей, описанной в одном из местных средств массовой информации. По словам журналистов, во дворе одного из образовательных учреждений города толпа сверстников избила школьницу. Да так сильно, что та попала в больницу. По словам сотрудников ведомства, девочку доставили в областную клиническую больницу № 2. В настоящее время организована доследственная проверка.

– Специалисты тщательно проверят доводы из информации СМИ. Сейчас они опрашивают участников конфликта и руководство школы. Позже будет дана оценка эффективности ведомственного контроля со стороны должностных лиц школы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, – сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В департаменте здравоохранения региона, в свою очередь, рассказали, что медики, прибывшие на место происшествия, осмотрели пострадавшую и после оказания помощи увезли ее в больницу. По итогам комплексного осмотра у девочки диагностировали травму в области живота. Сейчас она получает всё необходимое лечение в хирургическом отделении.