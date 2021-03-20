«Начните считать свои деньги»: в Тюмени обсудили роль финансового образования

Круглый стол прошел на совместной площадке изданий «Тюменская область сегодня» и «Комсомольской правды-Тюмень» в формате онлайн.

В Тюмени состоялся круглый стол «Уроки пандемии: роль финансового образования в развитии экономики и повышении благосостояния населения». Он прошел на совместной площадке изданий «Тюменская область сегодня» и «Комсомольской правды-Тюмень» в рамках проекта «Говорим о важном».

В экспертной встрече приняли участие: директор тюменского филиала компании «БКС Премьер» Иван Штопель, заместитель начальника Экономического отдела Отделения Банка России по Тюменской области Наталья Богомолова и член регионального штаба ОНФ в Тюменской области, координатор по проектно-экспертной работе Артем Хасанов.

Спикеры обсудили значимость финансового образования разновозрастных потребителей финансовых услуг, а также рассказали о то, что нужно знать тюменцам, планируя оформить тот или иной займ. Эксперты также затронули вопрос накопления средств, формирования подушки безопасности путем формирования своего бюджета.

- Чтобы люди могли свободнее ориентироваться в мире финансов и выбирать именно те услуги, которые им нужны, не попадаться в руки мошенников, Банк России ведет работу по финансовому просвещению населения. Это и разработка образовательных программ и занятия по финансовой грамотности для разных возрастов – от воспитанников детских садов до пенсионеров, - отметила заместитель начальника Экономического отдела Отделения Банка России по Тюменской области Наталья Богомолова.

По ее словам, в ходе занятий слушатели не только узнают о финансовых услугах, но и тренируют навыки принятия грамотных решений на финансовом рынке и в мире предпринимательства. Через игру идет разбор ситуаций, произошедших в реальной жизни, в том числе и примеры мошеннических схем.

- Мы активно сотрудничаем с региональными органами исполнительной власти, общественными организациями, образовательными организациями. Опорными в нашем большом Тюменском регионе, с учетом Югры и Ямала, выбраны 107 образовательных организаций, в том числе 79 школ, 24 детских сада. С тремя ВУЗами Отделением заключены соглашения о сотрудничестве по вопросам повышения финансовой грамотности населения, студенты этих ВУЗов являются волонтерами финансового просвещения, реализуют собственные проекты по финансовой грамотности, - подчеркнула спикер.

Наталья Богомолова добавила, что в настоящее время в регионе правительством разрабатываются областные программы по повышению уровня финансовой грамотности населения. Это позволит объединить и скоординировать деятельность всех участников процесса, чтобы знаниями о мире финансов были охвачены все, в них нуждающиеся, и не только в городах, но и в сельской местности.

Необходимость финансового ликбеза, прежде всего в части профилактики киберпреступлений, отметил и член регионального штаба ОНФ в Тюменской области, координатор по проектно-экспертной работе Артем Хасанов. По его словам, в 2020 году активность мошенников сильно выросла. В связи с этим Общероссийский народный фронт запустил масштабную программу противодействия.

- Было разработано комплексное решение. Оно позволит не разбираться с последствиями действий преступников, а выявлять новые схемы мошенничества на стадии их появления и предлагать правоохранительным и надзорным органам актуальные методы по противодействию, - рассказал Артем Хасанов.

Спикер рассказал, как этот механизм работает на практике. Каждый житель региона может оставить жалобу на сайте https://zapravazaemschikov.ru. Эксперты обработают все поступившие сигналы, систематизируют новые схемы и «легенды», помогут пострадавшим и передадут информацию в правоохранительные органы. Методика позволит также собирать статистические данные, на основе которых будут предлагаться законодательные инициативы.

- С 2018 года также действует социальная кампания «Расскажи бабушке». Она призвана обезопасить пожилых людей от мошенников с помощью, так называемого, обратного наставничества, когда информация о рисках и схемах мошенничества в простом виде доносится детьми, внуками и волонтерами финансового просвещения, - пояснил Артем Хасанов.

Он добавил, что совокупный охват «Расскажи бабушке» с учетом онлайн- и офлайн-мероприятий, а также публикаций в социальных сетях и СМИ составил более 3 млн человек.

Однако не только негативными тенденциями в финансовой сфере ознаменовался 2020-й год. Так, по словам директора тюменского филиала компании «БКС Премьер» Ивана Штопеля, все профессиональные участники финансового рынка зафиксировали большой спрос на инструменты фондового рынка. В первую очередь поводом для этого стали низкие ставки со стороны Центрального банка России, в результате чего население стало задумываться о своих размещениях в депозитах.

- Дополнительно масло в огонь подлили и фискальные меры со стороны Налоговой службы, когда был введен налог на доходы с депозитов. Но если глобально говорить про финансовую грамотность, на мой взгляд, ее уровень у населения не стал кратно выше. Все мы стали искать и изучать альтернативы того, на что можно заменить депозиты. Это, конечно, тоже относится к финансовой грамотности, понимание того, как работают разного рода инструменты, но сам термин значительно шире, - сказал Иван Штопель.

По мнению спикера, финансовая грамотность начинается не с вопроса: во что размещать, а с понимания как «организовать» свои денежные потоки таким образом, чтобы и на жизнь хватало, и можно было бы приумножать накопления. Сейчас же большая часть потребителей идет по пути изучения только определенного круга вопросов, связанных с работой фондового рынка и других альтернатив. Кто-то делает это с целью заработать высокие проценты, кто-то, для того что бы сохранить свои деньги.

- Финансовую грамотность надо формировать на ранних стадиях, еще в начальных классах, с целью привить маленьким детям культуру отношения к деньгам. Это будет закладывать фундамент отношения к кредитам, финансовым инструментам и в целом формировать просвещенное общество, - уверен Иван Штопель.

Эксперт также дал несколько советов, с чего можно начать приумножать свои накопления и инвестировать. Для этого требуется сделать три простых шага. Во-первых, сформировать цель, что человек хочет получить от финансового рынка. К примеру, сохранить капитал, заработать на нем, или осуществить и то и другое.

- Второй важный шаг - определить сумму, с которой готовы начать, или сумму, которую будите откладывать и инвестировать каждый месяц. Ну и последнее, определить стратегию и инструменты. Эти три шага позволят вам начать инвестировать, - добавил Иван Штопель.